Tâm sự

Vợ chồng cãi nhau vì chuyện hướng nghiệp, chọn nghề cho con

Thứ năm, 20:10 12/02/2026 | Tâm sự

Gia đình chồng tôi có truyền thống theo nghề Y, từ ông nội chồng đến bố chồng và chồng tôi đều làm bác sĩ. Bởi vậy chồng tôi muốn con trai nối tiếp truyền thống gia đình, nhưng thằng bé lại ước mơ trở thành phi công.

Con trai tôi đang học lớp 12, chỉ còn vài tháng nữa là diễn ra kỳ thi tốt nghiệp THPT và bước vào đợt xét tuyển đại học đầy cam go. 

Thời điểm này việc chọn trường, chọn ngành cho con cũng là vấn đề "đau đầu" của gia đình tôi. Nhà tôi chỉ có duy nhất một cậu con trai, bởi vậy chồng tôi tha thiết mong thằng bé sẽ tiếp nối truyền thống gia đình thi vào ngành Y. Thế nhưng con tôi hoàn toàn không hứng thú với ngành Y.

- Ảnh 1.

Gia đình tôi căng thẳng vì chuyện chọn ngành của con (Ảnh minh họa, nguồn: AI)

Thằng bé học rất giỏi Toán, Hóa, Sinh và cả tiếng Anh, các cô giáo ở trường cũng tư vấn rằng con có cơ hội rất cao để đỗ vào Trường Đại học Y Hà Nội. Nhưng khi nhắc đến ngành Y, con tôi lúc nào cũng thở dài: "Con không muốn quanh năm suốt tháng ở bệnh viện như bố và ông, con muốn theo đuổi ước mơ riêng của mình trở thành phi công".

Cũng bởi chuyện chọn ngành, nghề mà nhiều lần chồng tôi quát mắng con trai, con cũng vì chuyện đó mà giận dỗi bố vài ngày không nói chuyện. Tôi thì lại có quan điểm khác, không thể ép bọn trẻ sống theo cách mà bố mẹ áp đặt. Tôi muốn con được tự do theo đuổi những gì mình đam mê. Chồng tôi lúc nào cũng mắng tôi quá nuông chiều con, anh kiên quyết rằng sẽ không chu cấp tiền nếu con nhất quyết theo ngành khác.

Thuê 4 người giúp việc trong nửa năm, vợ chồng tôi nhận ra lương hưu cao không mua được bình yênThuê 4 người giúp việc trong nửa năm, vợ chồng tôi nhận ra lương hưu cao không mua được bình yên

GĐXH - Có lương hưu cao, không sống cùng con cái, ở tuổi ngoài 80, vợ chồng tôi đã tìm được nơi dưỡng già khiến cả hai cảm thấy nhẹ nhõm và hạnh phúc nhất.

Tiểu Vy/VOV.VN
