Cải tạo nhà 'ngập tràn yêu thương' dành tặng hai con gái

Các vách ngăn cũ được dỡ bỏ để tạo ra một không gian liên thông từ cửa vào đến cuối nhà, kết nối trực tiếp với khu vườn sau qua hệ cửa kính lớn. Điều này giúp không gian phòng khách và bếp trở nên rộng rãi, thoáng đãng hơn. Khu bếp chữ I với hệ tủ cao kịch trần, kết hợp với vật liệu gỗ công nghiệp chống ẩm màu trung tính, không chỉ tăng khả năng lưu trữ mà còn duy trì sự gọn gàng, sạch sẽ. Mọi thiết bị hiện đại từ máy rửa bát bán âm đến lò vi sóng, lò nướng đều được tích hợp một cách khoa học, đáp ứng nhu cầu sử dụng đồng thời của một gia đình đông thành viên.