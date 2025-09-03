Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt

Cải tạo nhà 'ngập tràn yêu thương' dành tặng hai con gái

Thứ tư, 14:08 03/09/2025 |
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

Từ căn nhà cũ, vợ chồng 8X cải tạo một tổ ấm bình yên theo phong cách Scadinavian, giúp nuôi dưỡng tuổi thơ, kết nối ba thế hệ, và lưu giữ hạnh phúc.

Cải tạo nhà 'ngập tràn yêu thương' dành tặng hai con gái - Ảnh 1.

Ngôi nhà MoBé House, được ghép từ tên hai cô con gái nhỏ Momo (3 tuổi) và Bống (8 tuổi) của vợ chồng chủ nhà, không chỉ là một dự án cải tạo nhà ở thông thường. Bởi không gian sống này là một tổ ấm trọn vẹn dành cho ba thế hệ, nơi mỗi góc nhỏ đều được chăm chút để nuôi dưỡng ký ức, bồi đắp yêu thương và mang lại sự bình yên, hạnh phúc cho các thành viên.

Cải tạo nhà 'ngập tràn yêu thương' dành tặng hai con gái - Ảnh 2.

Nhà nằm trong một khu đô thị ở Hà Nội với tổng diện tích mặt sàn 225 m2, được vợ chồng chủ nhà, cùng sinh năm 1989, làm trong ngành ngân hàng và kiểm toán, mua lại. "Chúng mình mong đợi về một tổ ấm mới bình yên, ấm cúng, trang nhã và gần gũi thiên nhiên, giúp tạo năng lượng tích cực, ngập tràn yêu thương cho cả gia đình. Đồng thời tạo điều kiện để các con học hỏi, trưởng thành và phát triển tốt", vợ chồng Công - Quyết cho hay.

Cải tạo nhà 'ngập tràn yêu thương' dành tặng hai con gái - Ảnh 3.

Cải tạo nhà 'ngập tràn yêu thương' dành tặng hai con gái - Ảnh 4.

Với tính cách cầu toàn, ngăn nắp và tầm nhìn sử dụng lâu dài 10-15 năm, cặp vợ chồng 8X muốn một ngôi nhà mới mẻ về thẩm mỹ đồng thời đem đến một giải pháp toàn diện về kỹ thuật, công năng, để ngôi nhà thực sự bền vững với thời gian.

Cải tạo nhà 'ngập tràn yêu thương' dành tặng hai con gái - Ảnh 5.

Đơn vị thiết kế và thi công trọn gói ngôi nhà đã lên ý tưởng cải tạo nhà ở với hai nguyên tắc cốt lõi: xử lý triệt để những điểm yếu hiện trạng và thiết kế lại toàn bộ không gian sống theo triết lý tối giản - tiện nghi - ấm cúng - linh hoạt. Tại tầng 1, vợ chồng chủ nhà đồng tình giải pháp ưu tiên kết nối với thiên nhiên, mở rộng không gian sống.

Cải tạo nhà 'ngập tràn yêu thương' dành tặng hai con gái - Ảnh 6.

Quá trình cải tạo bắt đầu từ những vấn đề kỹ thuật nền tảng: toàn bộ tường cũ được cạo bỏ, xử lý chống thấm bằng vật liệu chuyên dụng, đặc biệt ở các khu vực dễ ẩm mốc như chân tường, ban công, sân thượng. Hệ thống điện nước cũng được làm lại hoàn toàn để đảm bảo an toàn và đáp ứng các tiêu chuẩn hiện đại.

Cải tạo nhà 'ngập tràn yêu thương' dành tặng hai con gái - Ảnh 7.

Khi nền tảng đã vững chắc, phần "linh hồn" của ngôi nhà bắt đầu được hình thành. Theo đúng mong muốn của chủ nhà về một không gian sống xanh, mang hơi hướng Scandinavia, các KTS đã mở rộng tối đa tầm nhìn, đón ánh sáng và gió tự nhiên vào từng ngóc ngách.

Cải tạo nhà 'ngập tràn yêu thương' dành tặng hai con gái - Ảnh 8.

Các vách ngăn cũ được dỡ bỏ để tạo ra một không gian liên thông từ cửa vào đến cuối nhà, kết nối trực tiếp với khu vườn sau qua hệ cửa kính lớn. Điều này giúp không gian phòng khách và bếp trở nên rộng rãi, thoáng đãng hơn. Khu bếp chữ I với hệ tủ cao kịch trần, kết hợp với vật liệu gỗ công nghiệp chống ẩm màu trung tính, không chỉ tăng khả năng lưu trữ mà còn duy trì sự gọn gàng, sạch sẽ. Mọi thiết bị hiện đại từ máy rửa bát bán âm đến lò vi sóng, lò nướng đều được tích hợp một cách khoa học, đáp ứng nhu cầu sử dụng đồng thời của một gia đình đông thành viên.

Cải tạo nhà 'ngập tràn yêu thương' dành tặng hai con gái - Ảnh 9.

Tầng 2 là "trái tim" của ngôi nhà, được định vị là không gian sinh hoạt chung, nơi ông bà và các cháu có thể cùng trò chuyện, chơi đàn piano, đọc sách hay thư giãn. Với nội thất gỗ sồi tự nhiên, vải bố cùng tông màu trắng - be - xanh olive nhẹ nhàng, không gian này toát lên vẻ trang nhã, bình yên.

Cải tạo nhà 'ngập tràn yêu thương' dành tặng hai con gái - Ảnh 10.

Ánh sáng tự nhiên tràn ngập từ cửa sổ lớn, kết hợp với hệ đèn downlight ánh vàng ấm áp, tạo nên một "trái tim" ấm cúng và đầy năng lượng tích cực cho cả gia đình.

Cải tạo nhà 'ngập tràn yêu thương' dành tặng hai con gái - Ảnh 11.

Tầng 3 được bố trí lại để tạo không gian riêng tư cho phòng ngủ master của bố mẹ và phòng ngủ của hai con. Các KTS đã nghiên cứu kỹ lưỡng để tối ưu diện tích, đảm bảo sự thuận tiện và riêng tư nhưng vẫn giữ được sự kết nối.

Cải tạo nhà 'ngập tràn yêu thương' dành tặng hai con gái - Ảnh 12.

Phòng ngủ của Momo và Bống được thiết kế với bàn học và giá sách rộng rãi, đáp ứng nhu cầu học tập và phát triển lâu dài. Cửa sổ lớn giúp đón nắng tối đa vào căn phòng.

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Cùng chuyên mục

2 căn nhà của con gái NSND Hạ Vy - MC Hoàng Trang của VTV và cách cắm hoa tươi chị em xem xong về học cách cắm luôn

2 căn nhà của con gái NSND Hạ Vy - MC Hoàng Trang của VTV và cách cắm hoa tươi chị em xem xong về học cách cắm luôn

- 30 phút trước

GĐXH - BTV Hoàng Trang của VTV chia sẻ tin vui, gia đình cô có cơ ngơi mới tại thành phố biển Quy Nhơn.

Thứ tự cúng Rằm tháng 7, cúng ngày 14 hay chính Rằm mới chuẩn, mâm cúng nghèo thì có phải là thiếu lễ?

Thứ tự cúng Rằm tháng 7, cúng ngày 14 hay chính Rằm mới chuẩn, mâm cúng nghèo thì có phải là thiếu lễ?

- 4 giờ trước

GĐXH - Thứ tự cúng Rằm tháng 7 thế nào là đúng chuẩn, lễ to hay nhỏ, cúng ngày 14 hay chính Rằm? Hy vọng bài viết này giúp bạn hiểu và chuẩn bị lễ cúng Rằm tháng 7 nhẹ nhàng mà không áp lực.

Sau khi ly hôn chồng, người phụ nữ trung niên gây sốc khi tự tay biến căn nhà thành 'lâu đài trên không' xa hoa

Sau khi ly hôn chồng, người phụ nữ trung niên gây sốc khi tự tay biến căn nhà thành 'lâu đài trên không' xa hoa

- 5 giờ trước

Một người phụ nữ trung niên sinh năm 1970 ở Hồ Nam đã tự tay cải tạo căn nhà 400m² thành một “lâu đài trên không” lộng lẫy. Câu chuyện về sự kiên trì, tinh tế và quyết đoán của chị khiến cộng đồng mạng trầm trồ: vừa ngoạn mục, vừa đầy cảm hứng sống.

Từ nay tới Rằm tháng 7 đốt vỏ tỏi cùng một trong 4 thứ này gia đình an yên, thanh lọc nhà cửa rất tốt

Từ nay tới Rằm tháng 7 đốt vỏ tỏi cùng một trong 4 thứ này gia đình an yên, thanh lọc nhà cửa rất tốt

- 7 giờ trước

GĐXH - Từ này tới Rằm tháng 7 hãy đốt vỏ tỏi để bảo vệ bạn và gia đình, giúp thanh lọc nhà cửa theo khoa học. Những người đi chơi sớm, về muộn thời điểm này nên mang theo củ tỏi để kịp thời xử lý các chứng cảm nhiễm. Và nếu đốt vỏ tỏi cùng một trong những thảo dược này tốt càng thêm tốt.

Các yếu tố cần lưu ý khi đặt bàn làm việc trong nhà để tăng hiệu suất và tài lộc

Các yếu tố cần lưu ý khi đặt bàn làm việc trong nhà để tăng hiệu suất và tài lộc

Phong thủy - 20 giờ trước

GĐXH - Cách bố trí bàn làm việc là yếu tố quan trọng ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng công việc và tinh thần. Cùng bài viết sau tìm hiểu cách bày trí hợp phong thủy, giúp bạn luôn có không gian làm việc tốt, tràn đầy năng lượng.

Cúng ‘cô hồn’ tháng 7 âm lịch vào ngày, giờ nào tốt nhất và ở đâu mới đúng? - Lời khuyên bất ngờ từ chuyên gia

Cúng ‘cô hồn’ tháng 7 âm lịch vào ngày, giờ nào tốt nhất và ở đâu mới đúng? - Lời khuyên bất ngờ từ chuyên gia

- 20 giờ trước

GĐXH – Theo tín ngưỡng dân gian, ngày Rằm tháng 7 còn gọi là ngày “Xá tội vong nhân”. Ngoài việc cúng Rằm, nhiều gia đình còn thực hiện nghi lễ cúng ‘cô hồn’. Năm 2025 nên cúng vào ngày, giờ nào, và thực hiện ở đâu mới đúng? Dưới đây là chia sẻ từ chuyên gia.

Bát hương có dấu hiệu bất thường này cần phải thay ngay, càng giữ càng mất lộc

Bát hương có dấu hiệu bất thường này cần phải thay ngay, càng giữ càng mất lộc

Phong thủy - 20 giờ trước

GĐXH - Trong phong thủy, bát hương là nơi tâm linh được người dân hết sức coi trọng. Bởi vậy, trung bình mỗi nhà sẽ có từ 1 - 3 bát hương để cầu khấn. Nếu như bát hương nhà bạn có những dấu hiệu bất thường này thì nên thay ngay.

Nếu không may đặt bàn thờ dựa lưng vào nhà vệ sinh, đừng lo, hãy đọc bài viết sau để có cách hóa giải

Nếu không may đặt bàn thờ dựa lưng vào nhà vệ sinh, đừng lo, hãy đọc bài viết sau để có cách hóa giải

Phong thủy - 1 ngày trước

GĐXH - Bàn thờ là nơi linh thiêng nên luôn phải sạch sẽ, tránh xa mọi sự ô uế. Tuy nhiên, nhiều gia đình không may lại bị phạm lỗi phong thủy đó là bàn thờ dựa lưng vào nhà vệ sinh. Hãy cùng tìm hiểu bài viết sau để có cách hóa giải.

Thiết kế không gian sống với các vật liệu tái chế thân thiện môi trường

Thiết kế không gian sống với các vật liệu tái chế thân thiện môi trường

Không gian sống - 1 ngày trước

GĐXH - Việc thiết kế không gian sống với các vật liệu tái chế thân thiện môi trường không chỉ dừng lại ở yếu tố "xanh", mà còn mang lại rất nhiều giá trị thiết thực cả về kinh tế, thẩm mỹ lẫn tinh thần.

Những loại hoa nên chọn để cúng Rằm tháng 7 đem đến phúc khí, tài lộc

Những loại hoa nên chọn để cúng Rằm tháng 7 đem đến phúc khí, tài lộc

- 1 ngày trước

GĐXH – Bình hoa tươi là lễ vật không thể thiếu trên bàn thờ ngày Rằm tháng 7. Theo chuyên gia phong thủy, việc lựa chọn hoa cúng đặt lên ban thờ vào dịp này cần được lưu ý để mang lại may mắn và sinh khí.

Xem nhiều

Cách làm sạch ấm siêu tốc tại nhà đơn giản và nhanh nhất

Cách làm sạch ấm siêu tốc tại nhà đơn giản và nhanh nhất

GĐXH - Ấm siêu tốc dùng lâu ngày thường dễ bị bám cặn vôi ở dưới đáy gây ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe người sử dụng. Vậy làm thế nào để loại bỏ cặn một cách nhanh nhất? Hãy đọc bài viết sau để có cách làm sạch ấm siêu tốc hiệu quả.

Những loại hoa nên chọn để cúng Rằm tháng 7 đem đến phúc khí, tài lộc

Những loại hoa nên chọn để cúng Rằm tháng 7 đem đến phúc khí, tài lộc

Đây mới là cách thiết kế nhà cấp 4 tối giản phù hợp với mọi gia đình

Đây mới là cách thiết kế nhà cấp 4 tối giản phù hợp với mọi gia đình

Người có ngày sinh âm lịch này mọi khó khăn đều dễ vượt qua, sự nghiệp thành công rực rỡ

Người có ngày sinh âm lịch này mọi khó khăn đều dễ vượt qua, sự nghiệp thành công rực rỡ

Phong thủy
Cúng ‘cô hồn’ tháng 7 âm lịch vào ngày, giờ nào tốt nhất và ở đâu mới đúng? - Lời khuyên bất ngờ từ chuyên gia

Cúng ‘cô hồn’ tháng 7 âm lịch vào ngày, giờ nào tốt nhất và ở đâu mới đúng? - Lời khuyên bất ngờ từ chuyên gia

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tòa nhà Cục Dân số, ngõ 8 đường Tôn Thất Thuyết, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top