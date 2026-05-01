Cầm 50k đi chợ lúc 5 giờ chiều: Tôi đã "vét" được những gì để có bữa tối thịnh soạn cho cả nhà!

Nhiều người bảo đi chợ muộn chỉ toàn "đồ thừa đuôi thẹo", nhưng với tôi, 5 giờ chiều là "khung giờ vàng" của sự tính toán. Không cần thịt lợn đắt đỏ, tôi vẫn khiến cả nhà bất ngờ với mâm cơm 3 món rực rỡ chỉ nhờ kỹ thuật chọn đồ và tận dụng nguyên liệu 0 đồng ngoài vườn.

Đi chợ muộn cái khó nhất là đồ tươi, nhưng cái lợi nhất là tiểu thương rất muốn "đẩy hàng" để về sớm. Thay vì nhìn vào những quầy thịt đã cạn sạch, tôi hướng thẳng đến hàng đồ khô và hải sản nhỏ – nơi mà 50k của tôi vẫn có sức nặng như một "đại gia".

1. Hành trình "vét" chợ chiều với 50k

Hến rất giàu dinh dưỡng.

Chiến thuật lần này của tôi là tập trung vào món ăn có độ "dôi" cao (nhìn thì nhiều nhưng vốn thì ít).

2 lạng thịt hến tươi (đã đãi sẵn): 20.000đ. Hến cuối ngày thường được người bán đong bát đầy hơn bình thường để dọn hàng.

4 quả trứng vịt: 14.000đ.

1 mớ mướp hương (2 quả): 8.000đ. Mướp chiều thường hơi héo vỏ nhưng bên trong vẫn ngọt, chỉ cần gọt vỏ là ngon như mới.

Gia vị (hành tây, hành lá, ớt): 8.000đ.

Tổng cộng: 50.000đ.

2. "Phép thuật" biến tấu từ giỏ đồ 50k

Món 1: Hến xào hành tây & lá lốt (Món mặn chính). Thay vì nấu canh hến nhạt nhẽo, tôi đem xào khô. 2 lạng hến khi xào cùng một củ hành tây thái nhỏ sẽ tạo ra một đĩa thức ăn rất to, thơm nức mũi.

Mẹo nấu nướng: Cho thêm một nắm lá lốt thái chỉ vào bước cuối cùng. Vị ngọt đậm của hến quyện với mùi thơm đặc trưng của lá lốt khiến món này "vét sạch nồi cơm" trong vòng một nốt nhạc.

Món 2: Trứng vịt chiên hành (hoặc tận dụng các loại lá trong vườn nhà cũng rất ngon như lá lốt, tía tô, tài bi, lá ngải...). Để 4 quả trứng cho 4 người ăn trông không bị "hèn", tôi đánh trứng thật kỹ với nước mắm và thật nhiều hành lá.

Mẹo nấu nướng: Khi chiên, hãy để lửa thật lớn và dùng đũa quấy nhẹ ở giữa chảo để trứng phồng xốp lên như một chiếc bánh. Đĩa trứng vàng ươm, thơm phức sẽ là điểm sáng trên bàn ăn.

Món 3: Canh mướp hương nấu nước dùng "hến". Tận dụng phần nước tiết ra khi xào hến hoặc nếu mua được hến còn vỏ, hãy lấy nước luộc hến nấu canh mướp.

Mẹo nấu nướng: Mướp hương xắt miếng vừa ăn, nấu cùng vài lát gừng. Vị ngọt thanh của mướp kết hợp với nước hến mát lành tạo nên bát canh giải nhiệt cực tốt mà không tốn thêm đồng nào mua đạm.

3. Thành quả "thịnh soạn" đến bất ngờ

Chỉ với 50k, mâm cơm hiện ra đầy đủ màu sắc:

Đĩa hến xào lá lốt sậm màu, đậm đà.

Đĩa trứng chiên vàng ruộm, béo ngậy.

Bát canh mướp hương xanh mát, thơm lừng.

Mọi người trong nhà đều gật gù, không ai tin nổi mâm cơm này chỉ tốn đúng một tờ polyme màu đỏ.

Kỹ năng đi chợ chiều không chỉ là tiết kiệm, mà là cách chúng ta làm chủ cuộc sống. Một chút linh hoạt trong việc thay đổi nguyên liệu từ thịt sang hến, trứng và một chút tinh tế khi tận dụng rau lá trong vườn đã giúp bữa tối trở nên ấm áp và đầy đủ. Đừng để túi tiền quyết định niềm vui của bữa cơm gia đình, hãy để sự sáng tạo của bạn làm điều đó!