Top thực đơn 7 ngày "xóa sổ" mỡ thừa cực dễ áp dụng
GĐXH - Dưới đây là thực đơn giảm cân 7 ngày được thiết kế đơn giản, dễ áp dụng tại nhà, đảm bảo đủ dinh dưỡng nhưng vẫn hỗ trợ kiểm soát calo hiệu quả. Mỗi ngày gồm 3 bữa chính để tránh đói và hạn chế ăn vặt.
Ngày 1
Dưới đây là thực đơn ngày đầu tiên giúp cơ thể làm quen với chế độ ăn nhẹ nhàng, dễ tiêu và ít calo.
Bữa sáng: Trứng luộc + bánh mì nguyên cám + 1 quả táo.
Bữa trưa: Ức gà áp chảo + salad rau xanh (xà lách, cà chua, dưa leo).
Bữa tối: Cá hấp + canh rau cải.
Ngày 2
Dưới đây là thực đơn ngày 2 tập trung tăng protein và rau xanh để duy trì năng lượng và cảm giác no lâu.
Bữa sáng: Yến mạch nấu với sữa không đường + chuối.
Bữa trưa: Cá nướng + Rau luộc (bông cải, cà rốt).
Bữa tối: Salad ức gà + dầu oliu.
Ngày 3
Dưới đây là thực đơn ngày 3 giúp cân bằng dinh dưỡng, hạn chế tinh bột xấu và hỗ trợ đốt mỡ hiệu quả.
Bữa sáng: Trứng ốp la + dưa leo.
Bữa trưa: Thịt bò xào rau củ (ớt chuông, hành tây).
Bữa tối: Canh bí đỏ + trứng luộc.
Ngày 4
Dưới đây là thực đơn ngày 4 tiếp tục duy trì chế độ ăn lành mạnh, bổ sung vitamin từ rau củ và trái cây.
Bữa sáng: Sữa chua không đường + dâu/táo.
Bữa trưa: Ức gà luộc + bông cải xanh.
Bữa tối: Cá hấp + salad rau.
Ngày 5
Dưới đây là thực đơn ngày 5 giúp đa dạng bữa ăn, tránh nhàm chán nhưng vẫn đảm bảo kiểm soát calo.
Bữa sáng: Yến mạch + hạt chia.
Bữa trưa: Thịt nạc luộc + rau luộc.
Bữa tối: Canh rau + trứng hấp.
Ngày 6
Dưới đây là thực đơn ngày 6 tập trung vào thực phẩm giàu đạm và chất xơ để hỗ trợ giảm mỡ tốt hơn.
Bữa sáng: Trứng luộc + bánh mì nguyên cám.
Bữa trưa: Cá hồi áp chảo + salad rau xanh.
Bữa tối: Ức gà + rau luộc.
Ngày 7
Dưới đây là thực đơn ngày 7 giúp cơ thể duy trì trạng thái ổn định, sẵn sàng lặp lại hoặc điều chỉnh chế độ ăn phù hợp hơn.
Bữa sáng: Sinh tố bơ hoặc sinh tố chuối (ít đường) hoặc sinh tố rau xanh.
Bữa trưa: Thịt bò áp chảo + rau xanh.
Bữa tối: Cá hấp + canh rau củ.
Gợi ý thực phẩm nên ăn khi giảm cân
Việc lựa chọn đúng thực phẩm đóng vai trò quan trọng trong quá trình xây dựng thực đơn giảm cân. Dưới đây là những nhóm thực phẩm nên ưu tiên để vừa kiểm soát cân nặng, vừa đảm bảo đủ dinh dưỡng cho cơ thể:
Thịt nạc, cá: Các loại như ức gà, thịt bò nạc, cá hồi, cá thu… giàu protein giúp tạo cảm giác no lâu, hạn chế ăn vặt và hỗ trợ duy trì khối cơ khi giảm cân
Rau xanh: Rau cải, bông cải, rau bina, dưa leo… chứa nhiều chất xơ, vitamin nhưng rất ít calo. Đây là nhóm thực phẩm giúp tăng cảm giác no và hỗ trợ tiêu hóa hiệu quả.
Trái cây ít đường: Táo, bưởi, dâu tây, kiwi… là lựa chọn phù hợp khi cần bổ sung vitamin mà không lo dư thừa đường. Nên ăn với lượng vừa phải để tránh nạp quá nhiều fructose.
Ngũ cốc nguyên cám: Yến mạch, gạo lứt, bánh mì nguyên cám… cung cấp tinh bột tốt giúp duy trì năng lượng ổn định, hạn chế tích mỡ so với tinh bột tinh chế.
Những thực phẩm nên tránh
Để thực đơn giảm cân đạt hiệu quả, bên cạnh việc chọn thực phẩm phù hợp, bạn cũng cần hạn chế những nhóm thực phẩm dễ gây tăng cân và tích mỡ dưới đây:
Đồ chiên rán: Các món như gà rán, khoai tây chiên, đồ ăn nhanh chứa nhiều dầu mỡ và calo, dễ khiến cơ thể tích tụ mỡ thừa nếu ăn thường xuyên.
Đồ ngọt, nước ngọt: Bánh kẹo, trà sữa, nước có gas… chứa lượng đường cao, cung cấp "calo rỗng" và dễ gây tăng cân nhanh, rối loạn chuyển hóa.
Tinh bột tinh chế: Cơm trắng, bánh mì trắng, bún, mì… khi tiêu thụ nhiều sẽ làm tăng đường huyết nhanh, dễ dẫn đến tích mỡ và cảm giác đói sớm.
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