10 mâm cơm gia đình khiến các thành viên bỏ dần thói quen ăn ngoài
GĐXH - Niềm vui của việc vào bếp không nằm ở những món ăn đắt tiền, mà là cảm giác cả nhà quây quần bên mâm cơm, vừa ăn vừa trò chuyện sau một ngày bận rộn.
Là một người yêu bếp, chị Lê Ngân chia sẻ mâm cơm trong nhóm cộng đồng chị em yêu thích cơm nhà: "Hôm nay xin chia sẻ cùng cả nhà những mâm cơm thường ngày của gia đình em, biết đâu sẽ mang đến thêm vài gợi ý cho bữa cơm nhà của các bác. Nhà em mê cơm nhà lắm. Dù thỉnh thoảng cũng ra ngoài đổi gió, nhưng cuối cùng vẫn thấy những bữa cơm tự nấu là ngon và ấm lòng nhất.
"Có lẽ nhiều chị em sẽ đồng cảm với em ở một "nỗi khổ" quen thuộc: mỗi ngày đều phải nghĩ xem hôm nay ăn gì. Nghe thì đơn giản nhưng nhiều khi còn đau đầu hơn cả công việc.
Với em, niềm vui của việc vào bếp không nằm ở những món ăn đắt tiền, mà là cảm giác cả nhà quây quần bên mâm cơm, vừa ăn vừa trò chuyện sau một ngày bận rộn.
Hy vọng những mâm cơm nhỏ này sẽ giúp các bác có thêm ý tưởng cho thực đơn gia đình mình. Và cũng rất mong được học hỏi thêm thật nhiều món ngon từ căn bếp của mọi người".
10 mâm cơm gia đình khiến các thành viên bỏ dần thói quen ăn ngoài
Mâm cơm gia đình số 1:
Mâm cơm gia đình số 2:
Mâm cơm gia đình số 3:
Mâm cơm gia đình số 4:
Mâm cơm gia đình số 5:
Mâm cơm gia đình số 6:
Mâm cơm gia đình số 7:
Mâm cơm gia đình số 8:
Mâm cơm gia đình số 9:
Mâm cơm gia đình số 10:
5 loại rau thơm quen thuộc trong bữa cơm Việt: Nhỏ bé nhưng chứa nhiều hoạt chất quý giúp bảo vệ tim mạch, giảm nguy cơ ung thưĂn - 10 giờ trước
GĐXH - Trong mâm cơm của người Việt, rau thơm thường chỉ được xem là món ăn kèm giúp tăng hương vị, kích thích vị giác và làm món ăn hấp dẫn hơn. Thế nhưng, dưới góc nhìn dinh dưỡng hiện đại, nhiều loại rau thơm lại chứa hàm lượng cao vitamin, khoáng chất và các hợp chất chống oxy hóa có lợi cho sức khỏe.
Người bị viêm gân chân nên ăn gì và kiêng ăn gì để mau lành?Ăn - 10 giờ trước
GĐXH - Viêm gân chân (viêm cân gan chân) không chỉ gây ra cơn đau nhức mà còn ảnh hưởng đến khả năng vận động hàng ngày. Bên cạnh việc điều trị y tế, một chế độ dinh dưỡng khoa học đóng vai trò cốt lõi giúp kiểm soát phản ứng viêm và đẩy nhanh quá trình phục hồi.
5 loại cá giá bình dân được chuyên gia dinh dưỡng đánh giá cao: Giàu omega-3, ít nguy cơ tích tụ kim loại nặng, rất đáng có trên mâm cơm mùa hèĂn - 1 ngày trước
GĐXH - Mùa hè là thời điểm nhiều gia đình ưu tiên những món ăn thanh nhẹ, dễ tiêu hóa nhưng vẫn đảm bảo dinh dưỡng. Trong số đó, cá luôn là lựa chọn được các chuyên gia dinh dưỡng khuyến khích nhờ giàu protein chất lượng cao, ít chất béo bão hòa và chứa nhiều dưỡng chất có lợi cho não bộ, tim mạch cũng như hệ miễn dịch.
5 loại trái cây quen thuộc giúp hỗ trợ phòng ung thư đại trực tràng: Nhiều người Việt ăn mỗi ngày nhưng chưa biết hết lợi íchĂn - 1 ngày trước
GĐXH - Ung thư đại trực tràng đang ngày càng trở thành mối lo ngại về sức khỏe trên toàn thế giới. Theo các chuyên gia, bên cạnh việc tầm soát định kỳ và duy trì lối sống lành mạnh, chế độ ăn uống đóng vai trò quan trọng trong việc giảm nguy cơ mắc bệnh.
Ăn gì không béo, càng ăn càng gầy?Ăn - 1 ngày trước
GĐXH - Việc giảm cân duy trì vóc dáng sẽ không còn quá khó khi bạn đưa những món ăn sau đây vào chế độ dinh dưỡng của mình. Những món ăn giúp bạn vừa no vừa rất ít calo dưới đây sẽ rất hữu ích.
Cách pha chế chanh gừng mật ong thanh lọc cơ thể, tốt cho sức khỏeĂn - 1 ngày trước
GĐXH - Sự kết hợp của chanh, gừng, mật ong sẽ tạo nên một món uống thơm ngon, có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe. Trong bài viết dưới đây, hướng dẫn bạn cách làm chanh gừng mật ong vô cùng đơn giản để tăng sức đề kháng.
3 loại cá mùa hè được chuyên gia đánh giá cao: Không chỉ mát lành, còn giúp bảo vệ tim mạch và tăng sức đề khángĂn - 2 ngày trước
GĐXH - Mùa hè là thời điểm nhiều người rơi vào tình trạng ăn uống kém ngon miệng, cơ thể uể oải, dễ mất nước và thường xuyên cảm thấy thiếu năng lượng. Trong khi đó, việc lựa chọn thực phẩm phù hợp không chỉ giúp giải nhiệt mà còn góp phần nâng cao sức khỏe tim mạch, tăng cường miễn dịch và hỗ trợ phục hồi thể lực.
Nước mía có thật sự giúp giải nhiệt mùa hè? Chuyên gia chỉ ra một sự thật nhiều người vẫn hiểu chưa đúngĂn - 2 ngày trước
GĐXH - Giữa những ngày nắng nóng đỉnh điểm, nước mía luôn nằm trong danh sách những thức uống được người Việt yêu thích nhất. Một ly nước mía mát lạnh có thể mang lại cảm giác sảng khoái tức thì, nhưng liệu loại đồ uống này có thực sự giúp cơ thể “giải nhiệt” như nhiều người vẫn nghĩ?
Mẹo dùng gừng "đánh bay" các triệu chứng cảm cúm ngày hèĂn - 2 ngày trước
GĐXH - Gừng là một loại gia vị rất quen thuộc trong mỗi gian bếp và thực đơn hàng ngày. Ngoài hương vị đặc biệt thì gừng là một loại dược liệu tốt, một loại kháng sinh tự nhiên, rẻ tiền.
Nước hoa quả lên men có thực sự tốt cho sức khỏe? Chuyên gia chỉ ra những lợi ích và điều không phải ai cũng biếtĂn - 2 ngày trước
GĐXH - Những năm gần đây, nước hoa quả lên men xuất hiện ngày càng nhiều trong thực đơn của những người theo đuổi lối sống lành mạnh. Từ kombucha, kefir trái cây đến các loại nước trái cây lên men tự nhiên, không ít sản phẩm được quảng bá như “thần dược” cho đường ruột và hệ miễn dịch.
6 đồ uống giải nhiệt ngày hè cho người tiểu đường nên bổ sung để hạn chế tăng đường huyếtĂn
GĐXH - Vào mùa hè, việc chọn đồ uống giải nhiệt vừa hỗ trợ kiểm soát đường huyết là điều rất quan trọng với người tiểu đường. Các loại đồ dưới đây có thể giúp người mắc đái tháo đường giải nhiệt trong mùa hè mà không làm đường huyết tăng đột biến.