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10 mâm cơm gia đình khiến các thành viên bỏ dần thói quen ăn ngoài

Thứ hai, 16:28 15/06/2026 | Ăn
Phương Nghi (t/h)
Phương Nghi (t/h)
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GĐXH - Niềm vui của việc vào bếp không nằm ở những món ăn đắt tiền, mà là cảm giác cả nhà quây quần bên mâm cơm, vừa ăn vừa trò chuyện sau một ngày bận rộn.

Là một người yêu bếp, chị Lê Ngân chia sẻ mâm cơm trong nhóm cộng đồng chị em yêu thích cơm nhà: "Hôm nay xin chia sẻ cùng cả nhà những mâm cơm thường ngày của gia đình em, biết đâu sẽ mang đến thêm vài gợi ý cho bữa cơm nhà của các bác. Nhà em mê cơm nhà lắm. Dù thỉnh thoảng cũng ra ngoài đổi gió, nhưng cuối cùng vẫn thấy những bữa cơm tự nấu là ngon và ấm lòng nhất.

"Có lẽ nhiều chị em sẽ đồng cảm với em ở một "nỗi khổ" quen thuộc: mỗi ngày đều phải nghĩ xem hôm nay ăn gì. Nghe thì đơn giản nhưng nhiều khi còn đau đầu hơn cả công việc.

Với em, niềm vui của việc vào bếp không nằm ở những món ăn đắt tiền, mà là cảm giác cả nhà quây quần bên mâm cơm, vừa ăn vừa trò chuyện sau một ngày bận rộn.

Hy vọng những mâm cơm nhỏ này sẽ giúp các bác có thêm ý tưởng cho thực đơn gia đình mình. Và cũng rất mong được học hỏi thêm thật nhiều món ngon từ căn bếp của mọi người".

10 mâm cơm gia đình khiến các thành viên bỏ dần thói quen ăn ngoài

Mâm cơm gia đình số 1:

10 Mâm cơm gia đình thơm ngon khiến bạn không còn muốn ăn ngòai - Ảnh 1.

Mâm cơm gia đình số 2:

10 Mâm cơm gia đình thơm ngon khiến bạn không còn muốn ăn ngòai - Ảnh 2.

Mâm cơm gia đình số 3:

10 Mâm cơm gia đình thơm ngon khiến bạn không còn muốn ăn ngòai - Ảnh 3.

Mâm cơm gia đình số 4:

10 Mâm cơm gia đình thơm ngon khiến bạn không còn muốn ăn ngòai - Ảnh 4.

Mâm cơm gia đình số 5:

10 Mâm cơm gia đình thơm ngon khiến bạn không còn muốn ăn ngòai - Ảnh 5.

Mâm cơm gia đình số 6:

10 Mâm cơm gia đình thơm ngon khiến bạn không còn muốn ăn ngòai - Ảnh 6.

Mâm cơm gia đình số 7:

10 Mâm cơm gia đình thơm ngon khiến bạn không còn muốn ăn ngòai - Ảnh 7.

Mâm cơm gia đình số 8:

10 Mâm cơm gia đình thơm ngon khiến bạn không còn muốn ăn ngòai - Ảnh 8.

Mâm cơm gia đình số 9:

10 Mâm cơm gia đình thơm ngon khiến bạn không còn muốn ăn ngòai - Ảnh 9.

Mâm cơm gia đình số 10:

10 Mâm cơm gia đình thơm ngon khiến bạn không còn muốn ăn ngòai - Ảnh 10.

10 Mâm cơm gia đình thơm ngon khiến bạn không còn muốn ăn ngòai - Ảnh 11.6 mâm cơm gia đình nấu vội sau giờ tan ca khiến cộng đồng thán phục

GĐXH - Có một điều rất thú vị là sau một ngày làm việc bận rộn, nhiều người vẫn chọn ghé chợ, vào bếp và chuẩn bị một bữa cơm tươm tất cho gia đình. Không phải vì mâm cơm ấy có gì đặc biệt, mà bởi đó là cách giản dị nhất để thể hiện sự quan tâm và yêu thương với những người thân yêu.

10 Mâm cơm gia đình thơm ngon khiến bạn không còn muốn ăn ngòai - Ảnh 12.7 mâm cơm gia đình ngày hè giản dị, đủ dinh dưỡng

GĐXH - Là một người yêu bếp và yêu những bữa cơm gia đình, Maria Phuong Anh cho rằng hạnh phúc đôi khi đến từ những điều rất giản dị. Không cần sơn hào hải vị hay những mâm cơm cầu kỳ, chỉ cần được tự tay nấu những món ăn ngon và nhìn người thân thưởng thức ngon miệng đã là niềm vui lớn mỗi ngày.

 

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