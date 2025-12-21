Camera AI 'soi' đến tận cổng trường, phát hiện nhiều học sinh vi phạm giao thông
Qua công tác tuần tra kiểm soát và sử dụng hệ thống camera AI, lực lượng CSGT Hà Nội phát hiện nhiều học sinh vi phạm giao thông tại khu vực các cổng trường học.
Ngày 20/12, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội cho biết, quá trình tuần tra kiểm soát tại khu vực cổng trường học, kết hợp hệ thống camera giám sát, đơn vị đã phát hiện, xử lý nhiều hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông liên quan đến lứa tuổi học sinh và phụ huynh.
Cụ thể, trong ngày 19/12, lực lượng CSGT đã xử lý 132 trường hợp vi phạm, trong đó có 116 trường hợp là học sinh và 16 trường hợp là phụ huynh. Tổng số tiền phạt ước tính 92,625 triệu đồng, tạm giữ 47 phương tiện theo quy định.
Qua công tác tuần tra, kiểm soát kết hợp khai thác dữ liệu từ hệ thống camera tại khu vực cổng trường, lực lượng chức năng ghi nhận nhiều hành vi vi phạm tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.
Cụ thể, có 24 trường hợp học sinh chưa đủ tuổi điều khiển xe mô tô, không đội mũ bảo hiểm chiếm tỉ lệ cao với 104 trường hợp học sinh và 19 trường hợp phụ huynh.
Ngoài ra, đơn vị còn phát hiện 20 trường hợp học sinh điều khiển phương tiện không có gương chiếu hậu, 1 trường hợp sử dụng điện thoại khi điều khiển phương tiện và 49 trường hợp vi phạm khác.
Công an TP Hà Nội khuyến cáo học sinh và phụ huynh học sinh nghiêm túc chấp hành các quy định của Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đồng thời sẽ ứng dụng camera trong giám sát, xử lý vi phạm tại khu vực trường học nhằm nâng cao ý thức tự giác, phòng ngừa tai nạn giao thông liên quan đến lứa tuổi học sinh.
Từ năm 2025, bằng lái xe máy bị trừ hết điểm mà vẫn chạy bị phạt bao nhiêu?Xã hội - 4 phút trước
Mỗi bằng lái xe hiện nay có 12 điểm, nếu bị trừ hết điểm nhưng tài xế vẫn cố tình điều khiển phương tiện tham gia giao thông sẽ bị xử phạt theo quy định.
Thanh Hóa: Chốt phương án sắp xếp các Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựngXã hội - 6 phút trước
GĐXH - Tỉnh Thanh Hóa đã có quyết định chính thức về việc sắp xếp các Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực.
Phát hiện vàng trong két sắt, người thu mua phế liệu mang nộp công anThời sự - 1 giờ trước
GĐXH - Phát hiện két sắt cũ chứa vàng trong lúc thu mua phế liệu, người phụ nữ ở Hà Tĩnh chủ động mang toàn bộ tài sản đến trình báo công an.
Dự báo thời tiết ngày 21/12: Miền Bắc rét về đêm và sáng sớmXã hội - 1 giờ trước
GĐXH - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, ngày 21/12, khu vực Hà Nội sáng sớm có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng.
Tháng sinh Âm lịch của người giỏi tích luỹ và quản lý tiền bạcĐời sống - 2 giờ trước
GĐXH - Theo tử vi, những người sinh vào 4 tháng Âm lịch dưới đây được xem là nhóm có số mệnh hanh thông, về sau sự nghiệp ổn định, tài chính dư dả.
Người dân bắt buộc phải khai báo tạm vắng trong trường hợp nàyĐời sống - 2 giờ trước
GĐXH - Dưới đây là các trường hợp người dân phải khai báo tạm vắng theo quy định tại Luật Cư trú 2020.
Tin sáng 21/12: Miền Bắc chuyển mưa rét dịp Noel; 'Báu vật' trong Sách Đỏ quý hiếm bậc nhất Việt Nam xuất hiện trong đêm ở khu rừng lớn nhất xứ NghệThời sự - 2 giờ trước
GĐXH - Từ nay đến 23/12 miền Bắc tiếp tục thời tiết rét về đêm và sáng, trưa chiều hửng nắng, đêm 23 và ngày 24/12 trời chuyển mưa rải rác; Lần đầu bẫy ảnh ghi nhận "báu vật" – beo lửa cực kỳ nguy cấp tại Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt.
Đi câu cá, câu trúng thi thể người dưới hồ nước ở TPHCMThời sự - 12 giờ trước
Một thi thể người dính vào câu của người câu cá, vụ việc đang được công an điều tra làm rõ.
Nữ sinh bị ép quỳ xin lỗi khi cố đòi lại đồ đánh rơi trên phố Hà Nội: Công an dựng lại hiện trườngPháp luật - 14 giờ trước
Đã xác định được danh tính người phụ nữ đánh, ép cô gái quỳ xin lỗi trong đoạn clip viral trên mạng xã hội.
Bất ngờ với cách nữ 9X giấu chồng để mang 8 chiếc vòng vàng đi bánPháp luật - 15 giờ trước
Sợ bị chồng mắng do làm mất tiền nên T. đã bịa đặt thông tin bị cướp nhằm đem số vàng đi bán để bù vào số tiền đã mất.
Tử vi 12 con giáp năm Bính Ngọ: Tổng quan tuổi Mão năm 2026Đời sống
GĐXH - Bước sang năm Bính Ngọ 2026, vận trình tổng thể của người tuổi Mão được đánh giá là tương đối sáng sủa. Dù không phải năm đại cát đại lợi, nhưng đây lại là giai đoạn "bình hòa", thuận để tích lũy.