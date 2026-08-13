Cận cảnh công tác an ninh trước kỳ thi lại tốt nghiệp THPT ở Tuyên Quang

Ngay từ sáng 13/8, tại Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, nơi diễn ra kỳ thi lại THPT, cán bộ làm nhiệm vụ tại điểm thi tổ chức họp, quán triệt các nội dung liên quan đến công tác coi thi, bảo đảm kỳ thi diễn ra nghiêm túc, an toàn.

Bên ngoài điểm thi, lực lượng an ninh được bố trí nghiêm ngặt. Trước cổng trường, biển khu vực thi được đặt để phân định phạm vi, hạn chế người không có nhiệm vụ tiếp cận khu vực tổ chức thi.

Đáng chú ý, bên ngoài điểm thi, một tổ công tác thuộc Đội Quản lý, sử dụng động vật nghiệp vụ của Phòng Cảnh sát cơ động và Công an tỉnh Tuyên Quang đưa cảnh khuyển đi tuần tra, kiểm tra xung quanh khu vực thi.

Trường THPT Chuyên Tuyên Quang nơi diễn ra kỳ thi tốt nghiệp THPT - (ảnh CTV).

Ghi nhận lúc 14h ngày 13/8, các thí sinh dự kỳ thi lại tốt nghiệp THPT tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang đến làm thủ tục dự thi. Kỳ thi diễn ra trong hai ngày 14 và 15/8.

Kỳ thi lại tại Tuyên Quang được tổ chức tại một điểm thi duy nhất là Trường THPT Chuyên Tuyên Quang. Các thí sinh giữ nguyên số báo danh và dữ liệu phòng thi như kỳ thi chính thức.

Theo kế hoạch của Bộ GD&ĐT, 328 thí sinh Trường THPT Chuyên Tuyên Quang sẽ tham gia kỳ thi lại tốt nghiệp THPT trong hai ngày 14 và 15/8. Thí sinh có mặt tại điểm thi lúc 14h ngày 13/8 để làm thủ tục dự thi.

Khoảng 14h chiều ngày 13/8, các thí sinh đồng loạt đến làm thủ tục thi - (ảnh CTV).

Điểm thi bố trí 15 phòng thi. Số lượng thí sinh đăng ký dự thi theo từng môn gồm: Ngữ văn 326 thí sinh, Toán 328, Vật lý 140, Hóa học 113, Sinh học 38, Lịch sử 113, Địa lý 37, Tin học 4 và Ngoại ngữ 207 thí sinh. Trong số thí sinh đăng ký môn Ngoại ngữ, có 198 thí sinh thi Tiếng Anh, 7 thí sinh thi Tiếng Trung Quốc, 1 thí sinh thi Tiếng Nhật và 1 thí sinh thi Tiếng Hàn.

Tại điểm thi có khoảng 70 người tham gia thực hiện nhiệm vụ, gồm lãnh đạo điểm thi, thư ký, giám thị, cán bộ giám sát cùng lực lượng công an, y tế, bảo vệ và phục vụ.

Nhân sự được các đơn vị lựa chọn tham gia kỳ thi phải có kết quả đánh giá, xếp loại viên chức từ mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trong năm học liền kề trước đó. Đồng thời, những người được phân công làm nhiệm vụ phải đáp ứng các điều kiện theo quy chế thi, trong đó không có người thân dự thi; có phẩm chất đạo đức và nắm vững quy trình, nghiệp vụ tổ chức kỳ thi.

Bên trong điểm thi lực lượng an ninh thắt chặt - (ảnh CTV).

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tuyên Quang, công tác chuẩn bị kỳ thi được triển khai theo phương châm “6 rõ”: rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ kết quả và rõ thẩm quyền. Các khâu tổ chức được thực hiện theo nguyên tắc “vừa làm, vừa kiểm tra, rà soát và điều chỉnh”.

Về công tác lựa chọn nhân sự, Hội đồng thi lựa chọn những người có kết quả đánh giá, xếp loại viên chức từ mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trong năm học liền kề trước đó.

Nhân sự tham gia kỳ thi phải đáp ứng các điều kiện theo quy chế, trong đó không có người thân dự thi, có phẩm chất đạo đức và nắm vững quy trình, nghiệp vụ làm thi. Đặc biệt, những người thuộc các đơn vị đã có nhân sự tham gia coi thi tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang trong kỳ thi lần một không tiếp tục được bố trí làm nhiệm vụ tại kỳ thi lại.

Cùng với hoạt động tự kiểm tra của Hội đồng thi, Sở Giáo dục và Đào tạo thành lập các đoàn kiểm tra để rà soát công tác chuẩn bị, tổ chức kỳ thi. Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng tổ chức kiểm tra các khâu của kỳ thi. Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh đồng thời kiểm tra trực tiếp tại điểm thi.



Video cận cảnh công tác an ninh trước kỳ thi lại tốt nghiệp THPT ở Tuyên Quang: