Điểm chuẩn các học viện, trường công an nhân dân năm 2026

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Ngày 13/8, các học viện, trường Công an nhân dân đã công bố điểm chuẩn năm 2026. Theo đó, mức điểm chuẩn dao động từ 17,14 - 24,42 điểm, trong đó mức điểm chuẩn cao nhất thuộc về nhóm ngành Nghiệp vụ Cảnh sát của Học viện Cảnh sát nhân dân, dành cho thí sinh nữ.

Theo ghi nhận, một số trường Công an nhân dân có điểm chuẩn trên 24 điểm với thí sinh nữ, gồm:

Ngành Nghiệp vụ Cảnh sát của Học viện Cảnh sát nhân dân: 24,42 điểm.

Ngôn ngữ Anh của Học viện Quốc tế: 24,31 điểm

Ngành Nghiệp vụ An ninh của Học viện An ninh nhân dân: 24,30 điểm.

Ngành Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước của Học viện Chính trị Công an nhân dân: 24,28 điểm.

Ở phía nam, điểm chuẩn cao nhất dành cho nữ là 23,87 điểm ở nhóm ngành Nghiệp vụ An ninh của Trường Đại học An ninh nhân dân.

Trong khi đó, điểm chuẩn cao nhất vào các học viện, trường công an nhân dân năm 2026 đối với nam là ngành Công nghệ thông tin lấy 22,23 điểm.

Điểm chuẩn thấp nhất 17,14 điểm, áp dụng thí sinh nam xét tuyển Học viện Kỹ thuật và Công nghệ an ninh, ngành y khoa gửi đào tạo tại Trường đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Các học viện, trường Công an nhân dân đã công bố điểm chuẩn năm 2026. Ảnh minh họa: TL

Danh sách điểm chuẩn các trường Công an nhân dân năm 2026 như sau:

Trong đó:

T01: Học viện An ninh nhân dân.

T02: Học viện Cảnh sát nhân dân.

T03: Học viện Chính trị Công an nhân dân.

T04: Trường đại học An ninh nhân dân.

T05: Trường đại học Cảnh sát nhân dân.

T06: Học viện Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.

T07: Học viện Kỹ thuật và Công nghệ an ninh.

B06: Học viện Quốc tế.

Theo Báo Quân đội Nhân dân, năm 2026, các học viện, trường công an nhân dân được Bộ Công an giao 2.070 chỉ tiêu tuyển sinh (tuyển mới) từ nguồn học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông, chiến sĩ nghĩa vụ dự tuyển. Trong đó có 1.870 chỉ tiêu đào tạo trình độ đại học tại các học viện, trường công an nhân dân và 200 chỉ tiêu hợp tác đào tạo trình độ đại học tại các cơ sở đào tạo ngoài ngành.

Các phương thức tuyển sinh vào các học viện, trường công an nhân dân bao gồm:

Phương thức 1: Tuyển thẳng theo quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo và quy định của Bộ Công an.

Phương thức 2: Xét tuyển kết hợp chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế với kết quả Bài thi đánh giá của Bộ Công an.

Phương thức 3: Xét tuyển kết hợp kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông với kết quả bài thi đánh giá của Bộ Công an.

Theo quy định, điểm xét tuyển được xác định từ kết quả ba môn thi tốt nghiệp THPT thuộc tổ hợp xét tuyển và điểm bài thi đánh giá của Bộ Công an. Công thức xét tuyển năm 2026 tiếp tục tính 40% từ tổng điểm ba môn thi tốt nghiệp THPT và 60% từ bài thi đánh giá của Bộ Công an.

Đã có những thí sinh đầu tiên trúng tuyển đại học chính quy năm 2026 vào các trường Công an GĐXH - Nhiều trường Công an thông báo các thí sinh trúng tuyển đại học chính quy năm 2026 theo phương thức 1 (tuyển thẳng).