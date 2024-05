Xây trường tiền tỷ ở huyện nghèo miền núi rồi bỏ hoang

Công trình điểm trường mầm non tại bản Ka Ai, thuộc Trường Mầm non Dân Hóa, xã Dân Hóa, huyện Minh Hóa (Quảng Bình) được hoàn thành vào năm 2021 với số vốn hơn 3,3 tỷ đồng từ nguồn vốn trái phiếu của Chính phủ, do UBND xã làm chủ đầu tư.



Công trình trường học này được thiết kế hai tầng, đảm bảo cho gần 60 học sinh tại 2 bản Ka Ai và Ka Vàng, xã Dân Hóa học tập. Sau gần 3 năm hoàn thiện, đến nay điểm trường vẫn chưa được bàn giao. Thực trạng trường khang trang bỏ hoang dù học sinh phải học ở các địa điểm kém chất lượng khác khiến nhiều người dân bức xúc.

Cô Nguyễn Thị Thu Hường, Hiệu trưởng Trường mầm non Dân Hóa cho biết, nhà trường nhiều lần đề xuất lên chính quyền, cấp trên để sớm giải quyết vướng mắc, sớm tiếp nhận điểm trường mới phục vụ dạy học nhưng vẫn chưa có kết quả.

"Trường mầm non Dân Hóa có 9 điểm trường, trong đó có 4 điểm trường đang còn học trong các phòng học tạm bợ, rất khó khăn. Trời nắng thì rất nóng, còn trời mưa lại bị dột không thể học được. Mong chính quyền địa phương và các cấp quan tâm để con em được sớm về trường mới để học", cô Hường chia sẻ.

Dân Hóa là xã miền núi vùng biên, điều kiện học tập của trẻ còn nhiều khó khăn.

Lý giải nguyên nhân điểm trường này vẫn "im lìm" sau nhiều năm hoàn thiện, lãnh đạo UBND xã Dân Hóa cho biết, do nhiều hạng mục xây dựng thiếu đồng bộ, một số hạng mục chưa sử dụng đã có dấu hiệu xuống cấp.

Cùng hoàn cảnh, điểm trường Cầu Roòng, thuộc Trường Mầm non xã Hồng Hóa, huyện Minh Hóa được đầu tư xây dựng mới với tổng mức đầu tư 1,7 tỷ đồng từ nguồn ngân sách địa phương. Trong đó, kinh phí xây dựng phòng học mầm non là 1,5 tỷ và khoảng 200 triệu đồng công trình nước sạch.

Điểm trường này gồm 2 phòng học, có đủ hệ thống điện sáng, quạt, công trình vệ sinh, được hoàn thiện xây dựng và bàn giao cho chủ đầu tư là UBND xã Hồng Hóa cũng như đơn vị hưởng lợi là Trường Mầm non xã Hồng Hóa vào cuối năm 2018. Tuy nhiên, đến nay điểm trường này chỉ tổ chức dạy học được một năm học rồi bỏ hoang gây lãng phí.

"Năm học 2021 - 2022 trường có tổ chức dạy học cho 6 trẻ, năm 2022 - 2023 và 2023 - 2024 nhà trường tuyển sinh nhưng phụ huynh cho con đi học nơi khác nên nhà trường không có học sinh để dạy. Hiện nhà trường đóng cửa điểm trường này", cô Đinh Thị Vinh, Hiệu trưởng Trường mầm non Hồng Hóa cho biết.

Sau thời gian dài không được sử dụng, duy tu, phần lớn các hạng mục cửa của trường bị hỏng. Khu vực phòng học, nhà vệ sinh xuống cấp với nhiều thiết bị mất và bị hư hỏng, phủ đầy bụi bặm…

"Điểm trường hoàn thiện mấy năm nay nhưng không sử dụng. Chúng tôi cũng không biết tại sao, một công trình đẹp như thế mà lại bỏ hoang quá lãng phí, nếu không sử dụng đừng xây lên như vậy", ông Cao Hữu Cần, trú xã Hồng Hóa nói.

Sau thời gian dài không được sử dụng, duy tu, nhiều hạng mục của trường bị hỏng.

Liên quan đến vấn đề này, ông Đinh Tiến Dũng, Phó Chủ tịch UBND huyện Minh Hóa cho biết, để giải quyết vấn đề các điểm trường bỏ hoang, địa phương sẽ kiểm tra cụ thể từng trường hợp và có phương án để đưa vào sử dụng những điểm trường đã xây dựng này.

"Hiện có điểm trường ở xã Dân Hóa và xã Hồng Hóa đã hoàn thành xây dựng các hạng mục nhưng vẫn chưa đưa vào sử dụng theo lộ trình. Trong thời gian tới khi đảm bảo số lượng biên chế giáo viên, nhất là đảm bảo số lượng học sinh ở điểm này thì chúng tôi sẽ tiếp tục tổ chức dạy học để đảm bảo thuận lợi cho bà con nhân dân", Phó Chủ tịch UBND huyện Minh Hóa thông tin.

Việc các địa phương tại huyện miền núi Minh Hóa xây dựng các điểm trường rồi bỏ hoang trong thời gian dài không chỉ ảnh hưởng đến chất lượng giáo dục mà còn gây lãng phí nguồn ngân sách của Nhà nước.