Cận kề Rằm tháng tám: Chiêu trò 'tẩy mùi' nguyên liệu bánh Trung thu ôi thiu và dấu hiệu nhận biết bánh ngậm độc tố vi nấm

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GĐXH - Còn hai ngày nữa là đến Rằm tháng tám, thị trường bánh trung thu bước vào giai đoạn sức mua tăng mạnh. Tuy nhiên, đằng sau không khí nhộn nhịp rước đèn phá cỗ là nỗi lo ngại lớn về an toàn thực phẩm khi lực lượng chức năng liên tiếp phát hiện, bắt giữ hàng tấn nguyên liệu bánh trôi nổi, mốc hỏng đang được "phù phép" để xả hàng ra thị trường.

Tinh vi thủ đoạn "tẩy mùi" lòng đỏ trứng và nhân bánh ôi thiu

Theo thông tin ghi nhận từ lực lượng Quản lý Thị trường, các đợt kiểm tra đột xuất tại nhiều xưởng gia công bánh kẹo quy mô nhỏ lẻ trong những ngày cận rằm đã phơi bày hàng loạt vi phạm nghiêm trọng. Hàng tấn lòng đỏ trứng muối thâm đen, bột nhân đậu xanh, hạt sen đã bốc mùi hôi mốc cùng nhiều phụ gia không rõ nguồn gốc, không nhãn mác đã bị lực lượng chức năng niêm phong, thu giữ.

Để tối ưu hóa lợi nhuận và giải quyết lượng nguyên liệu quá hạn hoặc bảo quản kém, một số cơ sở sản xuất chui đã áp dụng những chiêu thức xử lý rất độc hại. Đối với lòng đỏ trứng muối đã bị biến chất và bốc mùi hôi nồng, các đối tượng sử dụng hóa chất tẩy rửa công nghiệp nồng độ nhẹ để làm sạch bề mặt, sau đó ép kiệt nước rồi ngâm qua rượu mạnh pha hương liệu tổng hợp nhằm triệt tiêu hoàn toàn mùi thối. Trong khi đó, các loại bột nhân đông lạnh bị chua hoặc rỉ nước lại được nhào trộn thêm đường hóa học, phẩm màu công nghiệp và chất chống mốc vượt ngưỡng cho phép nhằm kéo dài tuổi thọ cho sản phẩm khi phân phối ra thị trường.

Đại diện Đội Quản lý Thị trường cho biết, lợi dụng tâm lý mua sắm dồn dập vào phút chót của người dân, cùng với sự bùng nổ của thị trường kinh doanh online, các cơ sở này thường chọn phân phối dưới dạng bánh "handmade" không nhãn mác hoặc gắn nhãn giả danh các thương hiệu uy tín. Hầu hết nguồn nguyên liệu trôi nổi này được thu gom giá rẻ từ các nguồn trôi nổi biên giới hoặc các cơ sở chế biến chăn nuôi không đạt chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm.

Cận kề rằm tháng tám: Chiêu trò 'tẩy mùi' nguyên liệu bánh Trung thu ôi thiu và dấu hiệu nhận biết bánh ngậm độc tố vi nấm - Ảnh 1.

Bánh trung thu "handmade" không nhãn mác hoặc gắn nhãn giả danh các thương hiệu uy tín đang trôi nổi khá nhiều trên thị trường.

Mối nguy từ độc tố Aflatoxin không bị phá hủy ở nhiệt độ nướng

Đứng trước thực trạng nguyên liệu bẩn bủa vây thị trường, các chuyên gia y tế cảnh báo người tiêu dùng về những hệ lụy sức khỏe vô cùng nghiêm trọng, đặc biệt khi nhóm đối tượng thụ hưởng chính của sản phẩm này lại là trẻ nhỏ và người cao tuổi.

Phân tích về độc tính từ bánh Trung thu kém chất lượng, đại diện Viện Kiểm nghiệm An toàn Vệ sinh Thực phẩm Quốc gia nhấn mạnh rằng, nguyên liệu mốc hỏng không chỉ dừng lại ở nguy cơ gây nhiễm khuẩn đường ruột cấp tính như Salmonella, E. coli hay Staphylococcus aureus khiến người ăn phải bị sốt, tiêu chảy và nôn mửa. Nguy hiểm và kéo dài hơn cả chính là sự hiện diện của độc tố vi nấm Aflatoxin sinh ra từ các loại hạt, ngũ cốc và lòng đỏ trứng bị nấm mốc tấn công.

Chuyên gia phân tích thêm, Aflatoxin là loại độc tố sinh học có độ bền nhiệt cực kỳ cao. Quá trình nướng bánh ở nhiệt độ 200°C thông thường hoàn toàn không thể phân hủy hay loại bỏ hết độc tố này. Khi đi vào cơ thể người, Aflatoxin tích tụ trực tiếp tại tế bào gan, nhẹ thì gây nhiễm độc cấp tính, nặng thì âm thầm tổn thương tế bào gan, lâu dần dẫn tới xơ gan và ung thư gan. Bên cạnh đó, việc lạm dụng hóa chất tẩy rửa bẩn và phẩm màu công nghiệp ngoài danh mục cho phép của Bộ Y tế còn gia tăng rủi ro dị ứng, rối loạn thần kinh cũng như ảnh hưởng xấu đến sự phát triển của trẻ nhỏ.

Cận kề rằm tháng tám: Chiêu trò 'tẩy mùi' nguyên liệu bánh Trung thu ôi thiu và dấu hiệu nhận biết bánh ngậm độc tố vi nấm - Ảnh 2.

Người tiêu dùng cần đặc biệt cảnh giác trước khi xuống tiền mua sắm bánh trung thu trôi nổi trên thị trường.

Cách nhận biết và chọn bánh an toàn mùa trung thu

Để bảo vệ sức khỏe cho người thân trong đêm cỗ rằm tháng tám, người tiêu dùng cần đặc biệt cảnh giác và tuân thủ các nguyên tắc kiểm tra sản phẩm trước khi quyết định xuống tiền mua sắm.

Trước tiên, khi lựa chọn trực tiếp, người mua nên quan sát kỹ hình thức bên ngoài của chiếc bánh. Một chiếc bánh đạt chuẩn phải có vỏ ngoài nướng chín đều màu, không xuất hiện các chấm thâm mốc, không rỉ dầu quá nhiều làm biến dạng bao bì. Khi cắt bánh, lòng đỏ trứng muối chuẩn sẽ giữ được màu đỏ cam tự nhiên, độ dẻo vừa phải, không bị khô xốp, viền đen hay bốc mùi hóa chất hắc lạ. Phần nhân đậu, mứt hay thập cẩm phải hòa quyện thống nhất, không có vệt nấm mốc xanh trắng và không bộc lộ vị chua thiu khi nếm thử.

Về mặt pháp lý và nguồn gốc, sản phẩm an toàn phải có bao bì nguyên vẹn, không bị thủng hay bị mất xẹp lực hút chân không đối với các gói có túi hút ẩm bên trong. Trên nhãn mác hoặc tem phụ của bánh bắt buộc phải niêm yết đầy đủ tên sản phẩm, địa chỉ nhà sản xuất rõ ràng, thành phần chi tiết, cùng ngày sản xuất và hạn sử dụng được in sắc nét. Người tiêu dùng cũng nên ưu tiên chọn lựa các dòng sản phẩm có tích hợp mã QR Code hoặc mã vạch truy xuất nguồn gốc để có thể dễ dàng kiểm tra thông tin lô hàng và chứng nhận an toàn thực phẩm do cơ quan chức năng cấp.

Đặc biệt, người tiêu dùng cần tuyệt đối cảnh giác với các loại bánh được quảng cáo trên mạng xã hội theo tiêu chí "handmade 3 không": không địa chỉ xưởng sản xuất, không hạn sử dụng và không bao bì đóng gói chuẩn mực.

Tết Trung thu là dịp đoàn viên ý nghĩa và mang lại trọn vẹn niềm vui tuổi thơ cho các em nhỏ. Việc chủ động trang bị kiến thức, kiên quyết nói không với các sản phẩm trôi nổi, không rõ nguồn gốc chính là hành động thiết thực nhất để bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, mang lại một mùa trông trăng thực sự an lành và trọn vẹn.

Cận kề rằm tháng tám: Chiêu trò 'tẩy mùi' nguyên liệu bánh Trung thu ôi thiu và dấu hiệu nhận biết bánh ngậm độc tố vi nấm - Ảnh 3.Sau Rằm Trung thu, 3 con giáp dễ gặp quý nhân, tài lộc tăng tốc như 'ngựa phi nước đại'

GĐXH - Sau Rằm Trung thu, vận trình của 3 con giáp này được dự đoán có nhiều chuyển biến tích cực.

Cận kề rằm tháng tám: Chiêu trò 'tẩy mùi' nguyên liệu bánh Trung thu ôi thiu và dấu hiệu nhận biết bánh ngậm độc tố vi nấm - Ảnh 4.Cúng rằm Trung thu vào giờ nào và mâm cỗ nên đặt ở đâu mới có lộc

GĐXH - Rằm Trung thu không chỉ là ngày Tết Thiếu nhi mà còn là dịp để các gia đình sum vầy, bày mâm cúng tổ tiên, cầu mong bình an và gìn giữ nét đẹp văn hóa truyền thống.

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