Cận Tết Trung thu, phát hiện nhiều cơ sở kinh doanh, sản xuất bánh Trung thu vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm

Thứ hai, 12:06 22/09/2025 | Bảo vệ người tiêu dùng
GĐXH - Ngày 22/9, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công thương) cho biết, trước thềm Tết Trung thu, lực lượng chức năng phát hiện nhiều tiểu thương sản xuất, kinh doanh bánh Trung thu, nhân bánh Trung thu không đảm bảo các điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm.

Cụ thể, tại Lạng Sơn, lực lượng chức năng tỉnh này đã kiểm tra đột xuất cơ sở sản xuất bánh trung thu tại số 26 Thân Công Tài (phường Kỳ Lừa) và phát hiện khu vực chế biến của cơ sở sản xuất  bánh trung thu không đảm bảo vệ sinh theo đúng quy định về nơi chế biến thực phẩm.

Cùng thời điểm, lực lượng chức năng tỉnh Lạng Sơn cũng "tóm gọn" 28 thùng carton chứa nhân bánh dùng để làm  bánh trung thu với số lượng 420kg. Chủ sở hữu là bà V.T.L (địa chỉ khu Dây Thép, xã Đồng Đăng, tỉnh Lạng Sơn).

Bà V.T.L là chủ sở hữu hàng hóa không xuất trình được hóa đơn, chứng từ hay bất cứ giấy tờ gì khác liên quan đến toàn bộ số hàng hóa nêu trên.

Với 2 sự việc nói trên, lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản, tạm giữ toàn bộ tang vật vi phạm để tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước thềm Tết Trung thu, nhiều tiểu thương ngang nhiên kinh doanh, sản xuất bánh Trung thu vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng tỉnh Lạng Sơn kiểm tra đột xuất cơ sở sản xuất bánh trung thu tại số 26 Thân Công Tài (phường Kỳ Lừa) và phát hiện khu vực chế biến của cơ sở sản xuất bánh này không đảm bảo vệ sinh theo đúng quy định về nơi chế biến thực phẩm.

Theo số liệu thống kê của cơ quan chức năng, hiện nay, toàn tỉnh Lạng Sơn có 31 cơ sở sản xuất bánh trung thu, trong đó, có hơn 10 cơ sở sản xuất bánh trung thu với quy mô lớn (trung bình khoảng 2.000 chiếc bánh/vụ) trên địa bàn phường Kỳ Lừa và phường Đông Kinh. Còn lại là các cơ sở sản xuất bánh thủ công nhỏ lẻ.

Được biết, hiện nay, Đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh Lạng Sơn về bảo đảm VSATTP dịp Tết Trung thu năm 2025 đã đồng loạt ra quân tăng kiểm tra hoạt động của các cơ sở sản xuất bánh trung thu, nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các cơ sở sản xuất bánh trung thu vi phạm về nguồn gốc và hạn sử dụng của nguyên liệu, phụ gia, thực phẩm; điều kiện trang thiết bị, dụng cụ phục vụ sản xuất, kinh doanh thực phẩm;… đảm bảo quyền lợi và sức khỏe của người tiêu dùng trong dịp Tết Trung thu năm 2025.

Cùng thời điểm, tại Quảng Ninh, lực lượng chức năng cũng phát hiện 2 hộ kinh doanh tại phường Móng Cái 2 đang bày bán 364 chiếc bánh trung thu nhập lậu và 124 chiếc bánh hạt dẻ, ngũ cốc nhập lậu với tổng trị giá gần 60 triệu đồng.

Trước thềm Tết Trung thu, nhiều tiểu thương ngang nhiên kinh doanh, sản xuất bánh Trung thu vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm - Ảnh 2.

đối với Hộ kinh doanh Đặng Thị Thuỷ (tại Khu 1, phường Móng Cái 2, tỉnh Quảng Ninh), lực lượng chức năng phát hiện đang bày bán 116 chiếc bánh trung thu xuất xứ Trung Quốc.

Cụ thể, Hộ kinh doanh Đảo Ruby – Khu vui chơi trẻ em, Địa điểm kinh doanh Thành Công (Số 04B, đường Hùng Vương, phường Móng Cái 2, tỉnh Quảng Ninh) với 248 chiếc bánh trung thu các loại nhãn hiệu GANGQI xuất xứ Trung Quốc, nhập lậu.

Chủ hộ kinh doanh là ông Nguyễn Văn Hợp (SN1994, thường trú tại đường Hữu Nghị, Phường Móng Cái 1, Tỉnh Quảng Ninh) khai nhận toàn bộ số bánh trung thu mua trôi nổi trên thị trường, không có hóa đơn, chứng từ, giấy tờ chứng minh nguồn gốc hàng hóa.

Ngoài ra, đối với Hộ kinh doanh Đặng Thị Thuỷ (tại Khu 1, phường Móng Cái 2, tỉnh Quảng Ninh), lực lượng chức năng phát hiện đang bày bán 116 chiếc bánh trung thu xuất xứ Trung Quốc, bao gồm: 36 chiếc loại 01kg/chiếc, 18 chiếc loại 500g/chiếc và 62 chiếc loại 125g/chiếc, nhập lậu và 85 chiếc bánh ngũ cốc (loại 30g/chiếc) và 39 hộp bánh hạt dẻ nhãn hiệu OUMAILANG (loại 238 g/hộp) xuất xứ Trung Quốc, nhập lậu.

Chủ hộ kinh doanh là bà Đặng Thị Thuỷ (SN 1978, thường trú tại Khu 1, phường Móng Cái 2, tỉnh Quảng Ninh) không xuất trình được hóa đơn, chứng từ, giấy tờ liên quan với toàn bộ số hàng hoá trên.

Lực lượng chức năng đang hoàn thiện hồ sơ xử phạt đối với 02 hộ kinh doanh và buộc tiêu hủy hàng hóa vi phạm theo quy định của pháp luật.

Thị trường bánh trung thu nhộn nhịp với hương vị mới, kích cầu tiêu dùng giới trẻ với giá từ 68.000 đồng/chiếcThị trường bánh trung thu nhộn nhịp với hương vị mới, kích cầu tiêu dùng giới trẻ với giá từ 68.000 đồng/chiếc

GĐXH - Năm nay, bên cạnh các loại bánh trung thu truyền thống như thập cẩm, hạt sen, trứng muối, thị trường còn xuất hiện nhiều nhân bánh lạ miệng như tiramisu, trà xanh matcha, socola hạt dẻ, thậm chí là phô mai việt quất.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu các Sở, ban, ngành khẩn trương vào cuộc vụ rau trôi nổi được phù phép nguồn gốc để đưa vào bếp ăn nhiều trường họcChủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu các Sở, ban, ngành khẩn trương vào cuộc vụ rau trôi nổi được phù phép nguồn gốc để đưa vào bếp ăn nhiều trường học

GĐXH - Chiều 18/9, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh ban hành văn bản số 5152/UBND-KGVX về việc tăng cường công tác đảm bảo bữa ăn bán trú cho học sinh trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

Bảo Loan
