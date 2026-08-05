Căn nhà mua chung của Việt Anh và Quỳnh Nga sau khi công khai yêu nhau, có gì đặc biệt?
GĐXH - Việt Anh và Quỳnh Nga vừa hé lộ căn biệt thự liền kề thuộc một dự án ở ngoại thành, được cả hai góp tiền mua chung gần đây, mở ra hành trình mới trong cuộc sống.
Căn nhà đẳng cấp của Việt Anh
Diễn viên Việt Anh từng đăng tải lên trang cá nhân của mình loạt ảnh thiết kế của một biệt thự rộng lớn, hoành tráng. Theo đó căn biệt thự đồ sộ này có vị trí đắc địa thuộc khu đô thị nổi tiếng, tọa lạc "vàng" phía Đông Nam của thủ đô Hà Nội, đồng thời do nằm ở vị trí ngã 3 nên có lợi thế lớn về ánh sáng và thoáng khí.
Căn nhà mới của Việt Anh tọa lạc trên một khu đất rộng, 2 mặt tiền và được xây dựng đầy sang trọng, như cung điện hoàng gia hay khách sạn 5 sao đắt đỏ. Tông màu chủ đạo nam diễn viên chọn là ghi - trắng, mang đến cảm giác hiện đại. Phần cửa kính tạo cảm giác thoáng đãng cho ngôi nhà.
Nội thất bên trong cũng được Việt Anh chọn từ các thương hiệu xa xỉ, chất lượng cao. Ngôi nhà có phòng khách, phòng ngủ, phòng bếp và phòng tắm riêng biệt. Không gian phòng khách rộng rãi với bộ sofa đẹp mắt. Ảnh Việt Anh được treo trên tường một cách trang trọng.
Không gian phòng tắm chỉ chọn màu đen, xám và được trang bị đầy đủ nội thất. Người hâm mộ phải choáng ngợp khi chiêm ngưỡng thiết kế độc đáo này.
Phòng ngủ Việt Anh cũng đầu tư kỹ lưỡng đến từng chi tiết. Từ giường, tủ đến tivi đều đắt tiền.
Với tính chất công việc diễn viên và thường xuyên có những buổi gặp gỡ, Việt Anh chú trọng đến cách ăn mặc. Do đó, anh thiết kế căn phòng riêng để trưng bày quần áo. Vừa nhìn, người hâm mộ đã thấy được mức độ chịu chơi của nam diễn viên.
Việt Anh gọi căn biệt thự mới của mình với cái tên Full House. Anh nhấn mạnh đây sẽ là nơi để vun vén tổ ấm gia đình, dành thời gian bên những người mình yêu thương. Anh hài lòng và vui mừng vì đã hoàn thành được ngôi nhà như mong muốn của bản thân bấy lâu nay.
Căn nhà tiền tỉ giữa thủ đô của Quỳnh Nga
Còn Quỳnh Nga, theo thông tin ít ỏi cô từng chia sẻ thì cô sở hữu căn nhà tiện nghi, sang chảnh trong căn nhà tiền tỉ giữa Thủ đô. Căn hộ của Quỳnh Nga gây ấn tượng ở 3 điểm: Nội thất sang trọng, ban công rộng thoáng và khu vực dành riêng cho tập luyện yoga.
Xây nhà tháng 7 âm lịch: Xui xẻo hay cơ hội vàng ít người biết?Ở -
GĐXH - Theo quan niệm dân gian, tháng 7 Âm lịch là khoảng thời gian nên hạn chế động thổ, xây sửa nhà cửa để tránh những điều không may mắn. Thế nhưng, việc kiêng kỵ này có thực sự đúng hay không, hãy cùng giải mã ngay trong bài viết sau.
5 việc nhiều người làm trong tháng 7 âm lịch với mong muốn cầu bình anỞ -
GĐXH – Tháng 7 âm lịch gắn với nhiều tín ngưỡng dân gian của người Việt. Vào tháng này, mọi người nên lưu ý những điều dưới đây để cầu bình an.
Cúng gia tiên lễ Vu Lan đúng cách để gia đạo an yên, đón nhiều phước báuỞ -
GĐXH - Một mâm cúng gia tiên trọn vẹn dịp Vu Lan không chỉ tròn đạo hiếu mà còn mang lại năng lượng bình an cho gia đạo. Cùng khám phá ngay hướng dẫn chi tiết về mâm lễ và nghi thức cúng rằm tháng 7 chuẩn truyền thống.
Cách thanh tẩy nhà cửa để xua tan không khí ảm đạm tháng cô hồnỞ -
GĐXH - Theo quan niệm phong thủy, việc giữ cho không gian sống ấm áp và cân bằng là chìa khóa giúp gia đạo bình an. Hãy cùng khám phá những mẹo sau để thanh tẩy nhà cửa và đón nhận nguồn năng lượng tích cực nhất trong tháng cô hồn này.
Sau thời gian dài vắng bóng, Thủy Tiên xuất hiện trở lại, gây chú ý với khoảnh khắc thưởng trà trong biệt thự trắng 300 m2Ở -
GĐXH - Ca sĩ Thủy Tiên thu hút chú ý khi chia sẻ hình ảnh thư giãn trong biệt thự ba tầng, rộng 300 m2 tại phường Tân Thuận Đông, TP HCM.
Đốt giấy vàng mã trước hay rải gạo muối trước sau khi cúng cô hồn?Ở -
GĐXH - Dĩa gạo muối cúng cô hồn tuy là lễ vật đơn sơ nhưng lại mang ý nghĩa tâm linh quan trọng. Vậy ý nghĩa đó là gì? Nên rải gạo muối trước hay đốt vàng mã trước? Hãy tham khảo bài viết sau.
Top các mẹo vặt gia đình hữu ích giúp tiết kiệm thời gian tối đaỞ -
GĐXH - Tổng hợp các mẹo vặt gia đình hay nhất trong bài viết này sẽ cung cấp cho bạn những giải pháp tối ưu, giúp tiết kiệm thời gian, chi phí và công sức cho mọi người nội trợ.
Bí kíp chuẩn bị mâm cúng cô hồn chuẩn phong thủy, tránh phạm kỵỞ -
GĐXH - Việc chuẩn bị một mâm cúng cô hồn đầy đủ, trang nghiêm không chỉ mang ý nghĩa an ủi vong linh mà còn được cho là sẽ đem lại bình an, may mắn cho gia chủ.
Bật mí mẹo sử dụng tivi siêu tiết kiệm điện giúp giảm chi phí hàng thángỞ -
GĐXH - Xem tivi là một trong những hoạt động thường ngày và là nhu cầu không thể thiếu của mỗi gia đình. Tuy nhiên trong quá trình sử dụng, nhiều người có những thói quen không tốt gây ảnh hưởng đến độ bền thiết bị và làm lãng phí điện năng tiêu thụ.
Bí quyết "giật cô hồn" chuẩn văn minh, giữ gìn nét đẹp rằm tháng 7 thời hiện đạiỞ -
GĐXH - Giật cô hồn (hay giựt cô hồn) là tục lệ dân gian diễn ra sau lễ cúng cô hồn (cúng chúng sinh), khi mọi người lấy hoặc tranh nhau các lễ vật như bánh kẹo, gạo, muối, trái cây và tiền lẻ mà gia chủ đã bố thí.