Cách thanh tẩy nhà cửa để xua tan không khí ảm đạm tháng cô hồn

Xông nhà bằng trầm hương

Trầm hương được lấy từ vết thương của cây Dó bầu đó là khi cây bị thương thì nhựa sẽ tích tụ lại quanh vết thương để bảo vệ cây. Và sau nhiều năm tích tụ sẽ tạo ra mùi hương đặc trưng.

Vì vậy trầm hương được coi là một dược liệu quý có giá trị cao, hương thơm của trầm hương có tác dụng giúp con người thư giãn, tốt cho sức khỏe.

Theo phong thủy Tâm An, bột trầm hương dùng để xông nhà là một cách khá phổ biến hiện nay để thanh tẩy không khí, xua đi tà khí, xả xui, vận hạn xấu… Bên cạnh đó bột trầm hương còn có thể tịnh hóa không gian bàn thờ ngày rằm, mùng một, các ngày lễ tết quan trọng.

Có 3 loại trầm hương phổ biến để xông nhà tẩy uế. Tuy nhiên mỗi loại trầm hương xông nhà sẽ có một đặc điểm và cách sử dụng khác nhau:

Trầm hương bột: Cho bột trầm hương vào trong lò đốt trầm hương bằng điện hoặc nếu không có có thể sử dụng bếp than và quạt để khói của trầm lan tỏa được khắp mọi nhà.

Trầm hương được coi là một dược liệu quý có giá trị cao. Hương thơm của trầm hương có tác dụng giúp con người thư giãn, tốt cho sức khỏe.

Trầm hương mảnh: Cho trầm hương vào khay đốt hoặc dùng bếp than, sau đó bạn nên cầm đi quanh nhà để mùi hương lan khắp ngôi nhà bạn.

Nụ trầm hương: Đối với nụ trầm thì nên đặt trên đĩa và để khói tự lan tỏa khắp ngôi nhà.

Thanh tẩy không gian với gỗ trắc xanh

Gỗ trắc xanh được biết đến với cái tên cây thánh gỗ đã được dùng để đốt trị liệu trong nhiều thế kỷ như một loại thuốc tự nhiên. Nó có mùi hương ngọt ngào, mộc mạc, thơm ngọt tự nhiên. Mùi thơm dược liệu và hơi hăng phát ra khi bạn đốt. Nó chứa chất phytochemical, giàu chất chống oxy hóa hay được gọi là terpen.

Theo truyền thống ở nhiều nơi phương Tây, thanh gỗ trắc xanh palo santo được sử dụng như một món quà cho tâm hồn, đặc biệt là trong một không gian linh thiêng. Khi chúng ta đốt và tận hưởng những mùi thơm ngọt ngào của loài gỗ tự nhiên này, sẽ thu hút được những năng lượng tích cực, loại bỏ đi những năng lượng tiêu cực.

Thanh tẩy bằng lửa

Thanh tẩy bằng lửa là một trong những phương pháp thường được người dân áp dụng nhất. Lửa trong thế giới tâm linh được xem là năng lượng rất được tôn kính nhờ vào khả năng thanh tẩy và bảo vệ mạnh mẽ của nó. Ngoài ra, lửa còn có khả năng trung hòa năng lượng, phá vỡ mọi năng lượng tiêu cực trong nhà.

Nến thơm

Hương thơm tinh dầu có trong nến thơm giúp khử mùi, làm sạch không khí trong nhà bạn. Đặc biệt, hương thơm mỗi loại tinh dầu trong nến thơm chứa các tần số năng lượng khác nhau lên tới hàng trăm MHz, giúp nâng cao tần số năng lượng của không gian và chính năng lượng của bạn.

Hương thơm tinh dầu có trong nến còn giúp thư giãn tâm trí, giảm căng thẳng, lo âu, mang lại sự tập trung tỉnh táo và nguồn năng lượng tích cực.

Do đó, việc sử dụng nến thơm để thanh tẩy không gian giúp xua đuổi những nguồn năng lượng tiêu cực mang tần số rung động thấp, những tà khí, uế khí tích tụ trong không gian và đồ vật, làm thanh sạch lại căn nhà để thu hút những điều may mắn, tài lộc, thịnh vượng. Đồng thời hương thơm tinh dầu có trong nến còn giúp thư giãn tâm trí, giảm căng thẳng, lo âu, mang lại sự tập trung tỉnh táo và nguồn năng lượng tích cực cho bạn.

Cách xông nhà bằng bồ kết

Ngoài việc sử dụng bồ kết như một nguyên liệu để sản xuất mỹ phẩm, dầu gội thì mùi hương dễ chịu từ bồ kết còn được dùng để xông nhà xả xui. Theo phong thủy Phùng Gia, ngoài việc thanh lọc không khí trong nhà, khi xông nhà bằng bồ kết còn có tác dụng giúp tẩy uế, xua đuổi được tà ma, bệnh tật.

Bạn cần chuẩn bị một bếp than và 3 – 4 quả bồ kết nếu trong nhà có người lớn, còn chỉ 1 – 2 quả nếu có trẻ con. Sau đó bỏ bồ kết lên bếp để khói tỏa ra khắp căn nhà bạn.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.

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