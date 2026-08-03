Top các mẹo vặt gia đình hữu ích giúp tiết kiệm thời gian tối đa

Làm sạch ấm đun nước

Với những ấm đun nước trong suốt sau một thời gian sử dụng thường xuất hiện những vết ố gây mất thẩm mỹ, bạn có thể sử dụng baking soda để tẩy rửa. Cách làm như sau:

Lấy khoảng 1 thìa to baking soda + vài giọt dầu rửa bát + một ít nước hoà thành hỗn hợp sệt, sau đó dùng miếng mút rửa có 1 mặt nhám, 1 mặt mút nhúng vào hỗn hợp trên, chà vào vết ố. Với vết ố lâu ngày, chỉ một lần chà rửa chưa chắc đã sạch ngay, bạn có thể chà thêm 1, 2 lần cho tới khi sạch như bạn mong muốn.

Làm sạch vết keo dán

Trẻ em thường có thú vui dán sticker lên tủ, bàn học, giường hay bất cứ đâu trong không gian nhà. Tuy nhiên, sau một thời gian, những hình sticker trở nên cũ và mất thẩm mỹ khi lột đi.

Dùng xăng lau đi những vết keo dán hoặc dùng dầu gió, dầu cao, tinh dầu hay baby oil để lau sticker dán này.

Để khắc phục tình trạng này, bạn có thể áp dụng những mẹo sau: Dùng máy sấy hơ nóng vào những vết dán, bạn có thể dễ dàng lột chúng ra. Dùng xăng lau đi những vết keo dán. Dùng dầu gió, dầu cao, tinh dầu hay baby oil để lau.

Cọ đáy nồi

Đáy nồi sau khi đun nấu 1 thời gian trên bếp sẽ có hiện tượng bị nhọ đen hoặc ố. Để có được vẻ sáng bóng như khi mới mua, bạn có thể dùng hỗn hợp baking soda, giấm và nước rửa bát. Sau đó bạn xoa đều hỗn hợp bên trong và bên ngoài nồi/chảo, ngâm trong vòng 1-2 tiếng.

Baking soda giúp làm mềm các vết bẩn bám dính lâu ngày, giấm giúp nồi chảo trắng sáng hơn. Sau đó sử dụng mút xanh cọ thật kỹ là sẽ trắng sạch. Những vết bẩn bị bám ố lâu ngày khó cọ rửa thì có thể sử dụng xơ sắt mềm chà nhẹ là có thể sạch.

Thu dọn tóc rơi trên sàn

Khi gội đầu hay chải tóc, tóc thường rơi xuống sàn nhà tắm. Điều này gây mất mĩ quan và dễ gây tắc cống, để khắc phục điều này bạn có thể làm theo những cách sau:

Dùng túi nilon bọc vào chổi nhà vệ sinh để thu gom tóc rụng.

Dùng túi nilon bọc vào chổi nhà vệ sinh. Khi quét, tóc (nên làm ướt trước) sẽ được thu vào túi nilon. Việc của bạn là chỉ cần lột túi nilon ra và đem đi vứt. Bạn có thể dùng bàn chải đánh răng cũ chà xuống đất và dễ dàng thu dọn tóc rơi trên sàn.

Vệ sinh tủ lạnh

Dọn ngăn rau củ thường xuyên để loại bỏ những rau củ bị úng dập tránh gây mùi. Nếu làm đúng các bước trên thì khi vệ sinh tủ lạnh chỉ cần dùng khăn ướt lau qua là sạch.

Nhưng khi tủ đã có mùi để lâu ngày thì cần phải mạnh tay hơn : Dùng dấm pha loãng + 1 muỗng bột basking soda + nước ấm lau sạch rồi lau nước lại. Để tủ trống trong vài giờ và đặt vào tủ lạnh 1 chén bã cà phê hoặc bã lá trà đóng cửa lại sẽ khử mùi rất nhanh.

Xử lý vết mốc trên quần áo trắng

Màu trắng là màu yêu thích của bạn cho trang phục. Tuy nhiên, nhược điểm của quần áo trắng là dễ bám bẩn và lên mốc nếu không được bảo quản đúng cách.

Để giữ cho quần áo trắng luôn sáng đẹp như mới, hãy áp dụng những bước sau đây: Xả nước nóng ngập áo rồi đổ bột tẩy oxi hoạt tính. Hoà tan và ngâm qua đêm. Dùng bàn chải và xà phòng giặt để chà đi những vết mốc còn bám. Xả sạch và tiếp tục ngâm bột tẩy lần 2 cho sạch hẳn. Lần 2 ngâm khoảng 2-3 tiếng. Giặt lại bằng xà phòng giặt và đem phơi khô.

Màu trắng là màu yêu thích của bạn cho trang phục. Tuy nhiên, nhược điểm của quần áo trắng là dễ bám bẩn và lên mốc nếu không được bảo quản đúng cách.

Tránh việc tủ lạnh bị ám mùi

Để tủ lạnh không bị ám mùi thực phẩm bạn cần: Các thực phẩm rửa sạch, ráo nước để vào hộp thực phẩm đậy nắp kín (hộp nên mua loại tốt để dùng lâu, ko bị ố vàng và Free BPA). Bảo quản đúng công năng các ngăn tủ lạnh:

Ngăn rau củ thì các loại rau xanh quấn giấy hoặc túi thực phẩm để bảo quản được tươi. Ngăn đồ tươi sống dùng trong ngày chỉ để thịt cá ăn trong ngày hoặc để từ ngăn đông xuống hôm sau nấu.

Ngăn đông bảo quản thịt cá đã rửa sạch phân ra từng phần đủ bữa ăn để hộp hoặc túi Zip thực phẩm. Cánh cửa thường bạn chỉ nên để chanh/ớt và các loại chai lọ tương ớt, tương cà…

Lưu ý: Không bỏ thực phẩm túi ni lông đi chợ về cho thẳng vào tủ lạnh vì loại túi này là 1 trong những nguyên nhân gây mùi cho tủ lạnh.

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