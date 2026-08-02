Bật mí mẹo sử dụng tivi siêu tiết kiệm điện giúp giảm chi phí hàng tháng

Tắt tivi khi không sử dụng

Thói quen đầu tiên mà người dùng nên rèn luyện trong quá trình sử dụng tivi chính là nên tắt tivi khi không sử dụng. Trên thực tế, nhiều người có thói quen bật tivi liên tục kể cả khi họ không thực sự xem hoặc để tivi ở chế độ chờ mà không tắt vì sợ trải nghiệm bị gián đoạn.

Điều này sẽ khiến cho điện năng tiêu thụ tăng cao, từ đó bạn sẽ phải chi trả chi phí tiền điện nhiều hơn so với thời gian mà bạn sử dụng tivi. Do đó, việc tắt tivi khi không sử dụng sẽ là giải pháp hữu hiệu giúp bạn tiết kiệm chi tiêu cho gia đình.

Xem tivi cùng nhau

Một số gia đình đông thành viên sẽ có thói quen lắp đặt tivi ở nhiều vị trí khác nhau để thuận tiện cho quá trình giải trí của từng thành viên. Tuy nhiên, điều này lại vô tình khiến cho điện năng tiêu thụ tăng cao.

Xem tivi là một trong những hoạt động thường ngày và là nhu cầu không thể thiếu của mỗi gia đình.

Khi đó, bạn nên hạn chế xem tivi ở các phòng và các thành viên trong gia đình có thể xem tivi cùng nhau nếu mọi người cùng yêu thích một chương trình hay bộ phim nào đó. Đây không chỉ là một phương án tiết kiệm điện mà còn là một cầu nối tình cảm giữa các thành viên trong gia đình.

Điều chỉnh lại hệ thống đèn điện trong phòng

Những hình ảnh hiển thị trên màn hình tivi của bạn trở nên nổi bật một phần là nhờ vào một căn phòng có ánh sáng vừa phải.

Do đó, bạn cần lắp đăt tivi ở căn phòng có ánh sáng lý tưởng để khi giảm độ sáng màn hình xuống thấp, bạn vẫn sẽ trải nghiệm được những hình ảnh hoàn hảo mà chiếc tivi mang lại.

Sử dụng chế độ tiết kiệm điện

Đa số các sản phẩm tivi hiện nay đều được tích hợp chế độ tiết kiệm điện nhưng nhiều người vẫn không tận dụng được chế độ mang lại nhiều lợi ích này.

Với chế độ này, tivi sẽ tự động giảm độ sáng màn hình và thực hiện một số thuật toán mà nhà sản xuất đã tích hợp sẵn nhằm giảm lượng điện năng tiêu thụ.

Giảm độ sáng màn hình tivi

Giảm độ sáng màn hình tivi là một thói quen tốt giúp tiết kiệm điện năng tiêu thụ mà người dùng không nên bỏ qua.

Giảm độ sáng màn hình tivi là một thói quen tốt giúp tiết kiệm điện năng tiêu thụ mà người dùng không nên bỏ qua.

Nếu gia đình bạn đang sử dụng chiếc tivi có lựa chọn cho phép quản lý hệ thống đèn nền backlight, bạn có thể tiết kiệm năng lượng bằng cách giảm độ sáng của tivi xuống. Khi đó, hình ảnh hiển thị trên tivi vẫn sẽ vô cùng sắc nét, mãn nhãn nên người dùng không cần lo lắng chất lượng giải trí sẽ bị ảnh hưởng.

Đặt tivi ở vị trí thoáng mát, hợp lý

Một trong những yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến tuổi thọ thiết bị là vị trí đặt tivi. Việc đặt tivi ở nơi có ánh nắng chiếu trực tiếp, gần bếp hoặc trong không gian kín sẽ khiến nhiệt độ tăng cao, gây ra tình trạng tivi bị nóng.

Để khắc phục, bạn nên đặt tivi ở nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp và đảm bảo có khoảng cách tối thiểu với tường để không khí lưu thông tốt. Đây là một cách bảo quản tivi đơn giản nhưng cực kỳ hiệu quả giúp giảm nhiệt và kéo dài tuổi thọ thiết bị.

Nên tắt chế độ Quick Start

Một số tivi sở hữu tính năng Quick Start giúp màn hình khởi động nhanh hơn. Tuy nhiên, tính năng này sẽ làm tivi tiêu thụ một lượng điện năng cao hơn từ 25 - 50 lần so với cách bật thông thường khi tivi đang ở Standby. Do đó, bạn hãy hạn chế sử dụng tính năng Quick Start nhất có thể.

Để tiết kiệm điện và kéo dài tuổi thọ cho tivi, bạn hãy tắt nguồn bằng cách ấn nút nguồn ngay trên máy mỗi khi không xem.

Nên tắt nguồn khi không sử dụng

Bạn không nên chỉ tắt tivi qua điều khiển từ xa, vì lúc này tivi sẽ chuyển sang chế độ chờ dù không còn sử dụng nhưng sẽ tiếp tục tiêu thụ một lượng ít điện năng.

Để tiết kiệm điện và kéo dài tuổi thọ cho tivi, bạn hãy tắt nguồn bằng cách ấn nút nguồn ngay trên máy mỗi khi không xem, việc làm này còn có thể làm giảm nguy cơ cháy nổ, đảm bảo an toàn cho gia đình.

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