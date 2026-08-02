Phó Giám đốc VTV Digital, BTV kỳ cựu của Đài Truyền hình hiện sống ra sao?

GĐXH - BTV/MC này từng tốt nghiệp khoa tiếng Anh, xuất thân trong gia đình cơ bản.
MC/BTV VTV luôn là những gương mặt nhận được nhiều sự quan tâm từ khán giả - không chỉ trên sóng mà cả trong đời sống phía sau hậu trường. Trong số đó, Nguyễn Quốc Khánh - một trong những gương mặt kỳ cựu của Đài Truyền hình Việt Nam, hiện vẫn đang đều đặn xuất hiện trên sóng và tham gia dẫn dắt Ai Là Triệu Phú, tiếp tục nhận được sự chú ý đặc biệt từ công chúng.
Không gian sống của cặp đôi là một căn hộ có diện tích khoảng 150m2, gồm 3 phòng ngủ, là nơi sinh hoạt của 5 thành viên. Toàn bộ không gian được thiết kế theo ý tưởng của vợ anh, ưu tiên sự tiện nghi và tính thực tế trong sinh hoạt.
Ngôi nhà của BTV Quốc Khánh là một tổ ấm thực sự được thiết kế theo ý muốn của vợ anh. Sau khi căn nhà hoàn thiện và đưa vào sử dụng, chủ nhà hoàn toàn hài lòng, căn nhà vừa đẹp về thẩm mỹ vừa có tính thực tế, hữu dụng. Các con của Quốc Khánh cũng đều ưng ý với căn nhà này bởi khi thiết kế, nữ chủ nhà muốn tạo ra một không gian đẹp cho các con và kiến trúc sư đã giải quyết tốt điều này.
GĐXH - Tuần từ 3 - 9/8/2026 có nhiều khung giờ hoàng đạo thuận lợi để khai trương, động thổ, xuất hành và tiến hành công việc quan trọng. Mọi người có thể tham khảo lời khuyên của chuyên gia phong thủy dưới đây.
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GĐXH - Hình ảnh đóa hoa hồng ngự trên ngực áo mỗi dịp Vu Lan mang theo thông điệp yêu thương và lòng biết ơn. Cùng khám phá nguồn gốc bông hồng cài áo và ý nghĩa sâu sắc các sắc hoa đỏ, trắng, vàng trong mùa báo hiếu.
GĐXH - Hình ảnh đóa hoa hồng đỏ thắm hay trắng tinh khôi ngự trên ngực áo mỗi dịp Vu Lan đã trở thành một nét văn hóa tâm linh cao đẹp của người Việt. Cùng tìm hiểu lý do vì sao lại cài hoa hồng mùa báo hiếu.
GĐXH - Lễ Vu Lan là dịp để mỗi người thể hiện lòng hiếu kính với cha mẹ và tổ tiên. Khi đi chùa vào ngày lễ trọng đại này, trang phục không chỉ là yếu tố thẩm mỹ mà còn thể hiện sự thành tâm và tôn kính.