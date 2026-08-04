5 việc nhiều người làm trong tháng 7 âm lịch với mong muốn cầu bình an

Xem ngày giờ tuần mới 3/8 - 9/8/2026: Ngày nào đẹp để khởi sự, ngày nào nên tránh động thổ, khai trương? GĐXH - Tuần từ 3 - 9/8/2026 có nhiều khung giờ hoàng đạo thuận lợi để khai trương, động thổ, xuất hành và tiến hành công việc quan trọng. Mọi người có thể tham khảo lời khuyên của chuyên gia phong thủy dưới đây.

Theo quan niệm dân gian, tháng 7 âm lịch còn được gọi là "tháng cô hồn". Nhiều người tin rằng đây là thời điểm cần thận trọng hơn trong sinh hoạt và ứng xử. Tuy nhiên, chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho rằng, những điều nên hay không nên làm trong tháng này chủ yếu xuất phát từ tín ngưỡng dân gian, chưa có cơ sở kiểm chứng đúng hay sai.

Với quan niệm "có thờ có thiêng, có kiêng có lành", nhiều gia đình vẫn duy trì những việc làm sau:

Đi chùa cầu bình an vào tháng 7 âm lịch

Tháng 7 âm lịch cũng là mùa Vu Lan báo hiếu trong Phật giáo, nhiều người lựa chọn đi chùa để cầu bình an, sức khỏe cho bản thân và gia đình, đồng thời tưởng nhớ công ơn cha mẹ, tổ tiên.

Theo quan niệm dân gian, lễ cúng chúng sinh (thường gọi là cúng cô hồn) thể hiện tinh thần bố thí, sẻ chia với những vong linh không nơi nương tựa. Điều cần tránh là cầu tài lộc, vật chất khi lễ chùa.

Hạn chế sát sinh, có thể ăn chay trong tháng "cô hồn"

Trong tháng cô hồn, bạn nên hạn chế sát sinh các động vật, đồng thời có thể ăn chay để tránh điềm dữ, để cho tâm hồn mình được thanh thản. Việc này theo quan niệm của nhiều người cũng thể hiện như một cách nuôi dưỡng lòng từ bi. Dù có tu hành hay không thì việc ăn chay cũng rất tốt cho cả thân và tâm. Nếu không thể ăn chay trường có thể thực hiện vào ngày mùng 1 hoặc ngày Rằm.

Giữ không gian sống sáng sủa, gọn gàng

Theo quan niệm phong thủy, những gam màu tươi sáng sẽ mang lại năng lượng dương, nguồn năng lượng tích cực để cải thiện tâm trạng con người. Để xua đi những luồng âm khí trong tháng "cô hồn", mọi người nên giữ không gian sạch sẽ và tăng cường thêm nhiều cây xanh giúp tạo cảm giác tích cực, thoải mái cho tinh thần. Ngoài ra, nên loại bỏ đồ dùng hỏng hóc, bổ sung hoa tươi hoặc cây xanh để không gian thêm sáng sủa.

Giữ tâm thế vui vẻ, hòa nhã

Dù trong bất kỳ thời điểm nào, việc cư xử ôn hòa, hạn chế tranh cãi, nói lời tích cực và làm việc thiện đều góp phần tạo nên sự bình an trong cuộc sống. Theo chuyên gia, đây cũng là điều nhiều người hướng tới trong tháng 7 âm lịch. Khi thấy tâm bình an, lòng nhẹ nhõm, nói điều hay, hành động đẹp thì những điều tốt đẹp cũng sẽ tự đến với bạn.

Đeo vật phẩm phong thủy

Một số người lựa chọn đeo vòng tay hoặc các vật phẩm phong thủy, tượng Phật hay linh vật theo quan niệm cá nhân với mong muốn cảm thấy an tâm hơn.

Các vật phẩm phong thủy chỉ nên được xem là yếu tố mang ý nghĩa tinh thần, không thể thay thế cho việc sống lành mạnh, làm việc thiện và giữ thái độ tích cực trong cuộc sống.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.

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