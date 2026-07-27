Khung giờ đẹp thắp hương Rằm tháng 6 âm lịch 2026 và 3 điều cần kiêng kỵ gia chủ nên nắm để hút tài lộc

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Giờ đẹp thắp hương ngày Rằm tháng 6 âm lịch 2026

Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, Rằm tháng 6 âm lịch năm 2026 vào thứ ba, ngày 28 tháng 7 năm 2026 dương lịch. Để lựa chọn giờ đẹp thắp hương ngày Rằm tháng 6 âm lịch, gia chủ nên chọn các giờ hoàng đạo:

+ Giáp Thìn (7h-9h): Kim Quỹ

+ Ất Tỵ (9h-11h): Bảo Quang

Về lễ vật, gia chủ có thể chuẩn bị mâm cúng chay hoặc mặn tùy truyền thống mỗi nhà. Mâm chay thường có hương hoa, trái cây, trầu cau, nước sạch, vàng mã tượng trưng… Nếu làm mâm mặn, nhiều gia đình chọn các món quen thuộc như gà luộc, giò chả, món xào, canh và chén rượu nhỏ.

"Lễ vật cúng Rằm nên ưu tiên thực phẩm tươi mới, trình bày gọn gàng, tránh rườm rà. Không gian thờ cúng được lau dọn sạch sẽ và thắp đèn, hương khói nhẹ nhàng sẽ tạo nên cảm giác trang nghiêm" – chuyên gia cho hay.

Ngoài việc thắp hương giờ đẹp, mọi người nên lựa chọn giờ xuất hành mang lại may mắn và tài lộc trong ngày ngày Rằm tháng 6 âm lịch là hướng Nam và hướng Tây.

2 việc kiêng kỵ nên làm trong ngày Rằm tháng 6 âm lịch 2026

Ngày Rằm là thời điểm thích hợp để hướng đến sự cân bằng và ổn định nên những hành động thiếu cẩn trọng đôi khi có thể ảnh hưởng tới tâm trạng, sinh hoạt và sự thuận lợi.

Bên cạnh những việc chúng ta nên làm trong ngày Rằm tháng 6 âm lịch cũng có vài điều gia chủ cần lưu tâm. Trong ngày Rằm tháng 6 âm lịch, gia chủ nên lưu tâm 3 việc kiêng kỵ sau để mọi việc hanh thông, thuận lợi.

Giữ sự cẩn trọng, tỉnh táo trước khi thực hiện mọi việc

Ngày Rằm tháng 6 âm lịch 2026 theo chuyên gia phong thủy Phùng Gia xuất hiện các Hung thần như là Đại Nhật – Nhất Cử - Lỗ Bang Sát. Những sát thần này thường không ủng hộ cho việc hoạt động mang tính khởi đầu. Bởi vậy, gia chủ cần hạn chế các hành động theo cảm tính, tránh vội vàng ký kết hoặc đưa ra các quyết định lớn mà chưa cân nhắc kỹ lưỡng. Khi giữ được sự tỉnh táo và thận trọng, chúng ta càng tránh được những phát sinh ngoài dự kiến.

Tránh làm các công việc trọng đại

Ngày Rằm tháng 6 âm lịch 2026 xét về tổng thể, đây chưa phải là thời điểm lý tưởng để tiến hành những công việc như là khởi công, xây dựng, nhập trạch… Đây đều là việc trọng đại, cần sự hỗ trợ của thiên thời và trường khí phù hợp để gia tăng tính thuận lợi. Năng lượng của ngày Rằm tháng 6 âm lịch thiếu đi sự nâng đỡ cần thiết cho những việc mang tính khởi động.

Bởi vậy, nếu chưa thực sự cần thiết, gia chủ nên cân nhắc lựa chọn một thời điểm phù hợp hơn để triển khai, vừa giúp cho tâm an vừa tạo điều kiện để cho công việc diễn ra hanh thông và trọn vẹn.

Tránh sự sát sinh trong ngày Rằm tháng 6 âm lịch 2026

Ngày Rằm tháng 6 âm lịch 2026 cần phải tránh sát sinh. Rằm là thời điểm năng lượng bị biến động khá là mạnh, sát sinh sẽ tạo ra sát khí rất là nặng, khiến cho tâm dễ bất an. Thực hiện lòng từ bi, ăn uống thanh đạm trong ngày này là cách để mà tự bảo hộ chứng khí cho bản thân và giữ sự bình an lâu dài.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.