Sau thời gian dài vắng bóng, Thủy Tiên xuất hiện trở lại, gây chú ý với khoảnh khắc thưởng trà trong biệt thự trắng 300 m2
GĐXH - Ca sĩ Thủy Tiên thu hút chú ý khi chia sẻ hình ảnh thư giãn trong biệt thự ba tầng, rộng 300 m2 tại phường Tân Thuận Đông, TP HCM.
Đốt giấy vàng mã trước hay rải gạo muối trước sau khi cúng cô hồn?Ở -
GĐXH - Dĩa gạo muối cúng cô hồn tuy là lễ vật đơn sơ nhưng lại mang ý nghĩa tâm linh quan trọng. Vậy ý nghĩa đó là gì? Nên rải gạo muối trước hay đốt vàng mã trước? Hãy tham khảo bài viết sau.
Top các mẹo vặt gia đình hữu ích giúp tiết kiệm thời gian tối đaỞ -
GĐXH - Tổng hợp các mẹo vặt gia đình hay nhất trong bài viết này sẽ cung cấp cho bạn những giải pháp tối ưu, giúp tiết kiệm thời gian, chi phí và công sức cho mọi người nội trợ.
Bí kíp chuẩn bị mâm cúng cô hồn chuẩn phong thủy, tránh phạm kỵỞ -
GĐXH - Việc chuẩn bị một mâm cúng cô hồn đầy đủ, trang nghiêm không chỉ mang ý nghĩa an ủi vong linh mà còn được cho là sẽ đem lại bình an, may mắn cho gia chủ.
Bật mí mẹo sử dụng tivi siêu tiết kiệm điện giúp giảm chi phí hàng thángỞ -
GĐXH - Xem tivi là một trong những hoạt động thường ngày và là nhu cầu không thể thiếu của mỗi gia đình. Tuy nhiên trong quá trình sử dụng, nhiều người có những thói quen không tốt gây ảnh hưởng đến độ bền thiết bị và làm lãng phí điện năng tiêu thụ.
Bí quyết "giật cô hồn" chuẩn văn minh, giữ gìn nét đẹp rằm tháng 7 thời hiện đạiỞ -
GĐXH - Giật cô hồn (hay giựt cô hồn) là tục lệ dân gian diễn ra sau lễ cúng cô hồn (cúng chúng sinh), khi mọi người lấy hoặc tranh nhau các lễ vật như bánh kẹo, gạo, muối, trái cây và tiền lẻ mà gia chủ đã bố thí.
Phó Giám đốc VTV Digital, BTV kỳ cựu của Đài Truyền hình hiện sống ra sao?Ở -
GĐXH - BTV/MC này từng tốt nghiệp khoa tiếng Anh, xuất thân trong gia đình cơ bản.
Xem ngày giờ tuần mới 3/8 - 9/8/2026: Ngày nào đẹp để khởi sự, ngày nào nên tránh động thổ, khai trương?Ở -
GĐXH - Tuần từ 3 - 9/8/2026 có nhiều khung giờ hoàng đạo thuận lợi để khai trương, động thổ, xuất hành và tiến hành công việc quan trọng. Mọi người có thể tham khảo lời khuyên của chuyên gia phong thủy dưới đây.
Đồ "giật cô hồn" có xui không và lưu ý khi nhận lộc để tránh rước họa vào thânỞ -
GĐXH - "Giật cô hồn" là một nét văn hóa dân gian lâu đời mang ý nghĩa sẻ chia trong tháng 7 Âm lịch. Dù vậy, quan niệm có nên giữ lại đồ cúng này hay không và làm sao để không rước họa vào thân vẫn là thắc mắc của rất nhiều người.
Thứ đặt ngay cạnh bát hương trên bàn thờ nhưng nhiều người dùng sai công dụng, ảnh hưởng phong thủyỞ -
GĐXH – Trên bàn thờ gia tiên có một chiếc chén nhỏ có nắp đặt sát bát hương. Không ít gia đình bày theo bộ đồ thờ nhưng ít người biết cách sử dụng đúng, ảnh hưởng đến phong thủy.
Phóng sinh rằm tháng 7: Nguồn gốc, ý nghĩa và cách thực hiện đúngỞ -
GĐXH - Cứ mỗi độ rằm tháng 7 về, bên cạnh lễ Vu Lan báo hiếu, việc phóng sinh lại trở thành một nét đẹp tâm linh quen thuộc của người Việt. Cùng khám phá ý nghĩa sâu sắc của nghi thức phóng sinh trong mùa báo hiếu này.