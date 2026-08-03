Sau thời gian dài vắng bóng, Thủy Tiên xuất hiện trở lại, gây chú ý với khoảnh khắc thưởng trà trong biệt thự trắng 300 m2

1 ngày trước

GĐXH - Xem tivi là một trong những hoạt động thường ngày và là nhu cầu không thể thiếu của mỗi gia đình. Tuy nhiên trong quá trình sử dụng, nhiều người có những thói quen không tốt gây ảnh hưởng đến độ bền thiết bị và làm lãng phí điện năng tiêu thụ.