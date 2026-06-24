Người giàu không thông minh hơn bạn, họ chỉ khác biệt ở một tư duy này
GĐXH - Sau 7 năm nghiên cứu, trò chuyện và làm việc với những người giàu tôi nhận ra họ có một điểm chung đặc biệt.
"Cánh cửa thứ ba" - bí mật của những người giàu và thành công
Hãy tưởng tượng thành công giống như một hộp đêm với ba cánh cửa.
Cánh cửa đầu tiên là lối vào chính, nơi phần lớn mọi người xếp hàng chờ đợi cơ hội đến với mình.
Cánh cửa thứ hai là khu vực VIP, dành cho những người vốn đã có danh tiếng, địa vị hoặc nguồn lực vượt trội.
Nhưng còn một cánh cửa khác mà ít ai nhắc tới: "cánh cửa thứ ba". Đó là lối đi dành cho những người sẵn sàng tìm cách khác để bước vào cuộc chơi. Họ không chờ cơ hội gõ cửa mà chủ động tạo ra cơ hội cho chính mình.
Những người như Bill Gates, Warren Buffett hay Lady Gaga đều từng lựa chọn con đường này.
Thành công bắt đầu khi dám bước ra khỏi vùng an toàn
Khi mới 19 tuổi, Bill Gates và Paul Allen nhìn thấy tiềm năng từ chiếc máy tính cá nhân đầu tiên do MITS phát triển. Họ muốn bán phần mềm cho công ty này nhưng gặp một trở ngại lớn: không ai phản hồi đề nghị của họ.
Sau nhiều lần do dự, Gates quyết định gọi điện trực tiếp cho nhà sáng lập MITS. Điều thú vị là cả ông và Paul Allen đều không thực sự thoải mái với việc này. Tuy nhiên, họ vẫn hành động dù cảm thấy lo lắng.
Cuộc gọi đó đã mang đến cơ hội gặp mặt. Dù lúc ấy chưa hoàn thiện sản phẩm, cả hai vẫn lao vào làm việc suốt nhiều tuần để hoàn thành phần mềm và cuối cùng ký được hợp đồng đầu tiên.
Bài học ở đây không nằm ở khả năng lập trình xuất sắc của Bill Gates mà ở sự dũng cảm bước qua nỗi sợ hãi. Nếu không thực hiện cuộc gọi ấy, tài năng của ông có thể mãi không được biết đến.
Nhiều cơ hội lớn trong cuộc đời thường nằm ngay phía sau những điều khiến chúng ta ngần ngại nhất.
Người giàu không cố đẩy cửa cũ, họ tìm cách tiếp cận mới
Thời trẻ, Warren Buffett từng là một nhà môi giới chứng khoán vô danh. Ông liên tục bị các doanh nhân từ chối khi xin gặp mặt để trao đổi công việc.
Thay vì tiếp tục cách tiếp cận cũ, Buffett thay đổi chiến lược. Ông không còn tập trung vào việc bán dịch vụ của mình mà chuyển sang nói về những giải pháp có thể giúp khách hàng tiết kiệm thuế và gia tăng lợi ích tài chính.
Kết quả là những người từng từ chối lại đồng ý gặp ông.
Câu chuyện này cho thấy một nguyên tắc quan trọng của người thành công: khi gặp bế tắc, họ không chỉ cố gắng nhiều hơn mà còn suy nghĩ khác đi.
Nếu một cánh cửa không mở, họ sẽ tìm chìa khóa khác thay vì đứng đó mãi.
Đừng chờ người khác công nhận bạn
Trước khi trở thành ngôi sao toàn cầu, Lady Gaga từng là một ca sĩ vô danh tại New York. Không ai muốn thuê cô biểu diễn vì cô chưa có tên tuổi.
Thay vì ngồi chờ cơ hội, Lady Gaga dùng số tiền ít ỏi kiếm được từ công việc phục vụ để in những tấm áp phích quảng bá bản thân. Cô chủ động xuất hiện trước các địa điểm mà mình muốn biểu diễn.
Không dừng lại ở đó, nữ ca sĩ còn tự đóng vai người quản lý để thương lượng lịch diễn và mức độ ưu tiên cho các chương trình của mình.
Nhờ sự chủ động ấy, những cơ hội đầu tiên đã đến.
Bài học rút ra là: đừng đợi người khác phát hiện ra giá trị của bạn. Trong nhiều trường hợp, bạn phải là người đầu tiên tin tưởng, quảng bá và tạo cơ hội cho chính mình.
Điểm chung của người giàu: Luôn tự tạo cơ hội
Qua nhiều năm tiếp xúc với những người thành công nhất thế giới, tôi nhận ra họ không chờ đợi được lựa chọn. Họ chủ động hành động, thử nghiệm những cách tiếp cận mới và sẵn sàng bước vào những vùng đất chưa ai đi.
Trong khi phần lớn mọi người vẫn đứng xếp hàng trước "cánh cửa số một", những người thành công đã âm thầm tìm ra "cánh cửa thứ ba".
Đó không phải con đường dễ dàng nhất, nhưng thường là con đường ngắn nhất để tạo ra những kết quả khác biệt. Và đôi khi, khoảng cách giữa một cuộc sống bình thường với thành công vượt bậc chỉ đơn giản là dám bước qua cánh cửa mà người khác không nhìn thấy.
* Bài viết là chia sẻ của Alex Banaya - tác giả của cuốn sách "The Third Door: The Wild Quest to Uncover How the World's Most Successful People Launched Their Career". Cuốn sách này đã thuật lại hành trình 7 năm ông kề cận bên những người giàu có nhất thế giới với mục đích khám phá xem họ đã bắt đầu sự nghiệp như thế nào.
Theo BI
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