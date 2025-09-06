Cảnh sát tiếp tục khám nhà trùm giang hồ Mạnh 'gỗ' ở Thanh Hóa
Chiều nay, lực lượng công an tiếp tục khám xét nhà riêng của trùm giang hồ Mạnh "gỗ" tại số 91, đại lộ Lê Lợi, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa.
Theo ghi nhận của phóng viên, khoảng 16h cùng ngày, nhiều cán bộ, chiến sĩ công an có mặt tại nhà riêng của Mạnh “gỗ” để tiến hành khám xét.
Sự việc đã thu hút đông đảo người dân hiếu kỳ tập trung theo dõi. Trước đó, vào ngày 9/7, ngôi nhà này cũng từng bị lực lượng công an khám xét. Ngay sau đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã bắt giữ, khởi tố Nguyễn Huy Tùng (SN 1996, con trai Mạnh "gỗ") cùng 4 đối tượng liên quan.
Được biết, Mạnh “gỗ” sống khá kín tiếng, là một trong những nhân vật có tiếng trong giới giang hồ ở xứ Thanh.
Trước đó, các “đàn anh” trong giới như Nguyễn Anh Tuấn (tức Tuấn "thần đèn") và Nguyễn Văn Vi (tức Vi "ngộ") cũng đã bị Bộ Công an phối hợp với Công an tỉnh Thanh Hóa bắt tạm giam.
