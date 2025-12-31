Ninh Bình: Thông tin người đàn ông nước ngoài nhiễm HIV tham gia hiến máu, quan hệ với 46 nữ nhân viên là sai sự thật

Ngày 31/12, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, thời gian gần đây, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của mạng xã hội, tình trạng một số người dân do nhận thức pháp luật còn hạn chế đã đăng tải, chia sẻ thông tin bịa đặt, sai sự thật, thông tin chưa được kiểm chứng trên không gian mạng, gây hoang mang trong nhân dân, ảnh hưởng đến hoạt động của cơ quan, doanh nghiệp. Thậm chí, còn vô tình tiếp tay cho việc lan truyền các tin, bài xuyên tạc, kích động, chống đối của các đối tượng xấu, đối tượng phản động, cơ hội chính trị.

Theo cơ quan công an, phần lớn các hành vi vi phạm xuất phát từ tâm lý chủ quan, chạy theo trào lưu "câu like", "câu view", thiếu kỹ năng nhận diện thông tin xấu độc và không lường hết hậu quả pháp lý. Hành vi trên nếu không được tuyên truyền, cảnh báo, nhận thức, phát hiện, ngăn chặn kịp thời từ sớm, từ xa, sẽ lan truyền nhanh, gây tác động tiêu cực đến dư luận xã hội và tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng phức tạp đến an ninh, trật tự.

Cụ thể, thời gian gần đây trên không gian mạng xuất hiện thông tin về việc 1 công ty đóng chân tại xã Cổ Lễ, tỉnh Ninh Bình có một người đàn ông nước ngoài bị phát hiện nhiễm HIV trong quá trình tham gia hiến máu, trước đó người này đã phát sinh quan hệ nam nữ với 46 nữ nhân viên khác của công ty.

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao, Công an tỉnh Ninh Bình làm việc với Đ.Q.V về hành vi đăng tải thông tin sai sự thật - (ảnh CANB).

Thông tin này thu hút nhiều sự chú ý của cộng đồng mạng, gây tâm lý hoang mang, lo lắng cho người dân, đặc biệt là bản thân, gia đình những người lao động đang làm việc tại Công ty trên. Qua thực tế làm việc, xác minh, cơ quan công an đã xác định nội dung trên là sai sự thật, không có căn cứ.

Quá trình làm việc, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao, Công an tỉnh Ninh Bình xác định chủ tài khoản mạng xã hội đăng tải thông tin sai sự thật trên là Đ.Q.V, trú tại xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình. Cơ quan công an đã tiến hành làm việc, củng cố hồ sơ, tài liệu, ban hành quyết định xử phạt hành chính đối với Đ.Q.V về hành vi đăng tải thông tin bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân. Đồng thời, yêu cầu Đ.Q.V gỡ bỏ video có nội dung vi phạm và cam kết không tái phạm.

Qua vụ việc trên, cơ quan công an khuyến cáo người dân cần nâng cao nhận thức, tỉnh táo khi tiếp nhận, đăng tải và chia sẻ thông tin trên mạng xã hội; không đăng tải, lan truyền các thông tin chưa được kiểm chứng, thông tin bịa đặt, sai sự thật; tránh gây ảnh hưởng đến tổ chức, cá nhân và chính bản thân mình. Những hành vi lợi dụng không gian mạng để phát tán thông tin sai sự thật, xuyên tạc, thông tin xấu độc gây ảnh hưởng đến dư luận xã hội, an ninh trật tự tại địa phương sẽ bị điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.