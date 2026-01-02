Gã đàn ông quê Hải Phòng dùng xà beng cạy hòm công đức trộm gần 30 triệu ở đền An Sinh

Công an tỉnh Quảng Ninh vừa ra quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Phan Văn Huấn (SN 1973, trú tại TP Hải Phòng) về tội "Trộm cắp tài sản". Phan Văn Huấn chính là đối tượng bị lực lượng Công an phát hiện khi đang dùng xà beng cạy hòm công đức tại đền An Sinh.

Theo đó, trong lúc tuần tra tại đền An Sinh, Tổ công tác Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra phối hợp với Công an phường An Sinh phát hiện Phan Văn Huấn đang dùng xà beng cạy hòm công đức.

Chân dung đối tượng Phan Văn Huấn tại cơ quan Công an.

Khi bị phát hiện, đối tượng bỏ chạy và chống đối lực lượng Công an. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Tổ công tác nhanh chóng khống chế, đảm bảo an toàn cho cán bộ và khu vực di tích. Quá trình kiểm tra hiện trường, Công an thu giữ 29,418 triệu đồng cùng tang vật liên quan.

Tại cơ quan điều tra, Huấn khai, bản thân chuẩn bị sẵn xà beng, máy cắt, bao tải, sau đó đi xe đạp từ Hải Phòng sang Quảng Ninh để trộm tài sản tại các cơ sở thờ tự. Đáng chú ý, đối tượng có 4 tiền án về xâm phạm sở hữu và ma túy cùng một tiền sự cai nghiện bắt buộc.

Hiện vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý theo quy định pháp luật.

