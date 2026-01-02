Tạm giữ hình sự 'quái xế' 18 tuổi tăng ga húc văng CSGT ở Phú Thọ
GĐXH - Vi phạm giao thông nhưng không chấp hành hiệu lệnh, Nguyễn Anh Tuấn (SN 2007) đã liều lĩnh tăng ga lao thẳng vào tổ công tác khiến một chiến sĩ CSGT bị thương. Đối tượng sau đó đã bị tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi “Chống người thi hành công vụ”.
Ngày 2/1, thông tin từ Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra Quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Anh Tuấn (sinh năm 2007, trú tại Tổ dân phố Đầm Vạc, phường Vĩnh Phúc, TP Việt Trì) để điều tra về hành vi “Chống người thi hành công vụ”.
Vụ việc xảy ra vào tối 31/12/2025, thời điểm lực lượng chức năng đang tăng cường tuần tra, kiểm soát để đảm bảo trật tự an toàn giao thông cho người dân đón năm mới.
Tại địa bàn phường Vĩnh Phúc, Tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Phú Thọ) phát hiện Tuấn điều khiển xe mô tô chở theo một người khác. Cả hai đều không đội mũ bảo hiểm, vi phạm quy định an toàn giao thông.
'Quái xế' 18 tuổi tăng ga húc văng CSGT ở Phú Thọ.
Khi Tổ công tác ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra, Nguyễn Anh Tuấn không những không chấp hành mà còn tăng ga, lao thẳng xe vào lực lượng đang làm nhiệm vụ với ý định "thông chốt" bỏ chạy.
Hậu quả của cú lao xe liều lĩnh này khiến một cán bộ Cảnh sát giao thông bị hất văng ra đường và bị thương.
Ngay sau khi sự việc xảy ra, Tổ công tác đã lập tức khống chế, bắt giữ Nguyễn Anh Tuấn, đồng thời nhanh chóng đưa cán bộ bị thương đi cấp cứu kịp thời.
Căn cứ vào các tài liệu và chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra Quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Anh Tuấn về hành vi “Chống người thi hành công vụ” quy định tại Điều 330 Bộ luật Hình sự.
Vụ việc là hồi chuông cảnh tỉnh cho các thanh thiếu niên về ý thức chấp hành pháp luật, đặc biệt là trong các dịp lễ tết, khi sự bồng bột có thể dẫn đến những bản án nghiêm khắc của pháp luật.
GĐXH - Đối tượng khai nhận, bản thân chuẩn bị sẵn xà beng, máy cắt, bao tải, sau đó đi xe đạp từ Hải Phòng sang Quảng Ninh để trộm tài sản tại các cơ sở thờ tự. Tuy nhiên khi đang cạy hòm công đức tại đền An Sinh thì bị cơ quan Công an phát hiện, bắt giữ.
Nguyễn Thanh Hải xây dựng hình ảnh "hiệp sĩ cứu người" trên mạng xã hội, đồng thời thường xuyên đăng tải các video, bài viết thể hiện việc "giải cứu miễn phí, không nhận tiền" song thực tế các nạn nhân tìm đến Hải nhờ giúp đỡ lại bị biến thành nạn nhân bị cưỡng đoạt tài sản.
GĐXH - Trong 24 giờ từ ngày 31/12/2025 - 1/1/2026, hệ thống Camera AI tại nội thành Hà Nội và trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai đã ghi nhận 109 trường hợp vi phạm. Trong đó, đa phần là các lỗi không đội mũ bảo hiểm, vượt đèn đỏ.
"Hiệp sĩ" Nguyễn Thanh Hải cùng các đồng phạm đã bị Công an TPHCM tạm giam với 5 tội danh
Cơ quan công an lưu ý thủ đoạn: thay vì yêu cầu người nhà chuyển tiền trực tiếp vào tài khoản của nạn nhân, các đối tượng yêu cầu gia đình phải lập ngay một sổ tiết kiệm online đứng tên nạn nhân để "chứng minh năng lực tài chính"
Tối 31/12, trong lúc người dân Hải Phòng đổ ra trung tâm xem pháo hoa đêm giao thừa, một ô tô lùi xe mất kiểm soát đã va chạm vào đám đông trên đường Trần Phú.
GĐXH - Công an TP Đà Nẵng vừa triệt phá đường dây mua bán hóa đơn trái phép trị giá hàng trăm tỷ đồng. 3 đối tượng có liên quan đã bị khởi tố.
GĐXH - Mạng xã hội xôn xao trước video một nữ "Hot TikToker" lái xe tải ngang nhiên dừng giữa đường tranh luận với xe đi ngược chiều vì nghĩ bị "trêu ghẹo". Ngay sau đó, Phòng CSGT Công an tỉnh Thái Nguyên đã vào cuộc xác minh và xử phạt người này vì hành vi dừng đỗ sai quy định.
GĐXH - Công an tỉnh Tuyên Quang vừa khởi tố 5 bị can trong ổ nhóm ma túy, thu giữ hơn 400 gam ma túy tổng hợp.
GĐXH - Lực lượng Công an tỉnh Ninh Bình khuyến cáo với người dân không đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật, thông tin chưa được kiểm chứng trên không gian mạng.
