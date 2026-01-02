Tạm giữ hình sự 'quái xế' 18 tuổi tăng ga húc văng CSGT ở Phú Thọ

Ngày 2/1, thông tin từ Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra Quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Anh Tuấn (sinh năm 2007, trú tại Tổ dân phố Đầm Vạc, phường Vĩnh Phúc, TP Việt Trì) để điều tra về hành vi “Chống người thi hành công vụ”.

Vụ việc xảy ra vào tối 31/12/2025, thời điểm lực lượng chức năng đang tăng cường tuần tra, kiểm soát để đảm bảo trật tự an toàn giao thông cho người dân đón năm mới.

Tại địa bàn phường Vĩnh Phúc, Tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Phú Thọ) phát hiện Tuấn điều khiển xe mô tô chở theo một người khác. Cả hai đều không đội mũ bảo hiểm, vi phạm quy định an toàn giao thông.

'Quái xế' 18 tuổi tăng ga húc văng CSGT ở Phú Thọ.

Khi Tổ công tác ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra, Nguyễn Anh Tuấn không những không chấp hành mà còn tăng ga, lao thẳng xe vào lực lượng đang làm nhiệm vụ với ý định "thông chốt" bỏ chạy.

Hậu quả của cú lao xe liều lĩnh này khiến một cán bộ Cảnh sát giao thông bị hất văng ra đường và bị thương.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Tổ công tác đã lập tức khống chế, bắt giữ Nguyễn Anh Tuấn, đồng thời nhanh chóng đưa cán bộ bị thương đi cấp cứu kịp thời.

Căn cứ vào các tài liệu và chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra Quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Anh Tuấn về hành vi “Chống người thi hành công vụ” quy định tại Điều 330 Bộ luật Hình sự.

Vụ việc là hồi chuông cảnh tỉnh cho các thanh thiếu niên về ý thức chấp hành pháp luật, đặc biệt là trong các dịp lễ tết, khi sự bồng bột có thể dẫn đến những bản án nghiêm khắc của pháp luật.