Xuất hiện thủ đoạn hoàn toàn mới lừa đảo sổ tiết kiệm giấy
Cơ quan công an lưu ý thủ đoạn: thay vì yêu cầu người nhà chuyển tiền trực tiếp vào tài khoản của nạn nhân, các đối tượng yêu cầu gia đình phải lập ngay một sổ tiết kiệm online đứng tên nạn nhân để “chứng minh năng lực tài chính”
Ngày 31/12, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an TP Đà Nẵng cho biết đã nhanh chóng đấu tranh, làm rõ và kịp thời giải cứu một nạn nhân trong vụ lừa đảo với thủ đoạn “bắt cóc online” xảy ra trên địa bàn thành phố. Đáng chú ý, các đối tượng sử dụng phương thức, thủ đoạn mới, thao túng tâm lý nhằm chiếm đoạt số tiền 500 triệu đồng thông qua hình thức mở sổ tiết kiệm online.
Theo thông tin ban đầu, trưa cùng ngày, Phòng CSHS tiếp nhận trình báo từ gia đình em T.N.Y.N. (SN 2005, trú xã Xuân Phú) về việc nghi ngờ em này đang bị các đối tượng lừa đảo khống chế, thao túng tâm lý theo hình thức “bắt cóc online”.
Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Phòng CSHS Công an TP Đà Nẵng đã tổ chức truy xét nóng, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, khẩn trương xác minh. Chỉ trong thời gian ngắn, lực lượng chức năng đã xác định được vị trí của nạn nhân và tiến hành giải cứu thành công khi em N. đang bị các đối tượng lừa đảo khống chế tại một nhà nghỉ trên địa bàn phường Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng. Đồng thời phối hợp với hệ thống ngân hàng ngăn chặn mọi giao dịch liên quan đến N.
Sau khi được giải cứu, nạn nhân được đưa về trụ sở Phòng CSHS để ổn định tâm lý, làm rõ sự việc và bàn giao an toàn cho gia đình.
Theo điều tra, sau khi thao túng tâm lý, các đối tượng lừa đảo yêu cầu N. phải chuyển số tiền 500 triệu đồng. Nhờ sự vào cuộc kịp thời của lực lượng Công an, giao dịch này đã được ngăn chặn, không để xảy ra thiệt hại về tài sản.
Điều tra viên của Phòng CSHS cho biết, trong vụ việc này, thủ đoạn “bắt cóc online” đã có sự biến tướng so với trước đây. Thay vì yêu cầu người nhà chuyển tiền trực tiếp vào tài khoản của nạn nhân, các đối tượng yêu cầu gia đình phải lập ngay một sổ tiết kiệm online đứng tên nạn nhân để “chứng minh năng lực tài chính”. Trường hợp người nhà cảnh giác, chỉ lập sổ tiết kiệm giấy, các đối tượng tiếp tục ép nạn nhân mang sổ ra ngân hàng để chuyển đổi sang hình thức sổ tiết kiệm online, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc dẫn dụ nạn nhân chuyển tiền.
Không dừng lại ở đó, trong thời gian chờ người nhà làm thủ tục, các đối tượng còn tiếp tục dụ dỗ nạn nhân tải các ứng dụng cho vay, công ty tài chính, sử dụng căn cước của mình để đăng ký các khoản vay online từ 10 đến 20 triệu đồng. Sau khi khoản vay được giải ngân, nạn nhân bị ép chuyển ngay tiền cho đối tượng, sau đó xóa ứng dụng, tiếp tục tải app khác và lặp lại quy trình tương tự.
Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ việc để làm rõ các đối tượng liên quan, xử lý theo quy định pháp luật.
Thu Thuỷ
Công an TPHCM bắt "hiệp sĩ" Nguyễn Thanh HảiPháp luật - 2 giờ trước
"Hiệp sĩ" Nguyễn Thanh Hải cùng các đồng phạm đã bị Công an TPHCM tạm giam với 5 tội danh
Ô tô lùi giữa biển người xem pháo hoa, tài xế mất kiểm soát gây náo loạn đêm giao thừaPháp luật - 8 giờ trước
Tối 31/12, trong lúc người dân Hải Phòng đổ ra trung tâm xem pháo hoa đêm giao thừa, một ô tô lùi xe mất kiểm soát đã va chạm vào đám đông trên đường Trần Phú.
Mua bán hóa đơn trái phép trị giá hơn 200 tỷ đồng, 3 đối tượng bị khởi tốPháp luật - 9 giờ trước
GĐXH - Công an TP Đà Nẵng vừa triệt phá đường dây mua bán hóa đơn trái phép trị giá hàng trăm tỷ đồng. 3 đối tượng có liên quan đã bị khởi tố.
Nữ TikToker lái xe tải bị phạt tiền vì dừng giữa đường để cãi nhau với xe ngược chiềuPháp luật - 14 giờ trước
GĐXH - Mạng xã hội xôn xao trước video một nữ "Hot TikToker" lái xe tải ngang nhiên dừng giữa đường tranh luận với xe đi ngược chiều vì nghĩ bị "trêu ghẹo". Ngay sau đó, Phòng CSGT Công an tỉnh Thái Nguyên đã vào cuộc xác minh và xử phạt người này vì hành vi dừng đỗ sai quy định.
Nữ đối tượng 9x 'sa lưới' trong đường dây ma túy tại Tuyên QuangPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Công an tỉnh Tuyên Quang vừa khởi tố 5 bị can trong ổ nhóm ma túy, thu giữ hơn 400 gam ma túy tổng hợp.
Ninh Bình: Thông tin người đàn ông nước ngoài nhiễm HIV tham gia hiến máu, quan hệ với 46 nữ nhân viên là sai sự thậtPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Lực lượng Công an tỉnh Ninh Bình khuyến cáo với người dân không đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật, thông tin chưa được kiểm chứng trên không gian mạng.
Phát hiện xe tải vận chuyển hơn 5,7 tấn nguyên liệu thuốc lá không rõ nguồn gốcPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Rạng sáng 31/12/2025, trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên địa bàn xã Nguyễn Huệ, Phòng CSGT, Công an tỉnh Cao Bằng phát hiện một xe tải vận chuyển 240 bao nguyên liệu thuốc lá, tổng khối lượng hơn 5,7 tấn, không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.
Phát tán thông tin sai sự thật trên không gian mạng, một phụ nữ ở Lào Cai bị xử phạtPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Một cá nhân tại phường Lào Cai vừa bị xử phạt hành chính 7,5 triệu đồng do có hành vi chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội, gây ảnh hưởng đến dư luận và uy tín của lãnh đạo Đảng, Nhà nước.
Bắt đối tượng trộm cắp hơn 1 tỷ đồng với nhiều chiêu trò 'ranh ma'Pháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Đỗ Tấn Được (SN 1986, thường trú tại khu phố Bửu Hoà 3, phường Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai) vừa bị bắt giữ vì hành vi trộm cắp tài sản. Được là đối tượng đã có 3 tiền án về tội trộm cắp tài sản và có nhiều chiêu trò “ranh ma”.
Giám đốc show “Về đây bốn cánh chim trời” có thể đối diện với hình phạt nào với tội danh "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"?Pháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Chuyên gia pháp lý đã có những nhận định về hình phạt mà Giám đốc show “Về đây bốn cánh chim trời” có thể đối diện với tội danh "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Nữ TikToker lái xe tải bị phạt tiền vì dừng giữa đường để cãi nhau với xe ngược chiềuPháp luật
GĐXH - Mạng xã hội xôn xao trước video một nữ "Hot TikToker" lái xe tải ngang nhiên dừng giữa đường tranh luận với xe đi ngược chiều vì nghĩ bị "trêu ghẹo". Ngay sau đó, Phòng CSGT Công an tỉnh Thái Nguyên đã vào cuộc xác minh và xử phạt người này vì hành vi dừng đỗ sai quy định.