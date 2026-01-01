Ô tô lùi giữa biển người xem pháo hoa, tài xế mất kiểm soát gây náo loạn đêm giao thừa
Tối 31/12, trong lúc người dân Hải Phòng đổ ra trung tâm xem pháo hoa đêm giao thừa, một ô tô lùi xe mất kiểm soát đã va chạm vào đám đông trên đường Trần Phú.
Sáng 1/1, trả lời PV Báo Điện tử VTC News, đại diện Đội Cảnh sát giao thông số 1, Phòng Cảnh sát giao thông – Công an TP Hải Phòng cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ va chạm giao thông liên quan đến ô tô và người dân đi xem pháo hoa đêm giao thừa Tết Dương lịch.
Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 23h30 ngày 31/12/2025, tại khu vực trước số nhà 111 đường Trần Phú, phường Gia Viên, TP Hải Phòng.
Thời điểm này, rất đông người dân tập trung trên tuyến phố Trần Phú để di chuyển về khu vực Nhà hát Thành phố xem chương trình pháo hoa chào năm mới.
Những người chứng kiến cho biết, một ô tô Mazda CX-5 mang biển kiểm soát 15A-340.XX khi đi đến khu vực trên đã có ý định rẽ vào đường Trần Phú. Tuy nhiên, do mật độ người và xe máy quá đông, chiếc xe không thể tiếp tục di chuyển theo hướng dự định.
Lúc này, tài xế cho xe lùi lại. Tuy nhiên, tài xế không làm chủ được tay lái. Trong lúc hoảng loạn, tài xế bất ngờ đạp mạnh chân ga, khiến phần đuôi ô tô va chạm vào một số người dân và xe máy đang ở phía sau.
“Lúc đó mọi người đang đứng chờ xem pháo hoa, chiếc ô tô lùi lại khá bất ngờ. Khi xe va chạm, nhiều người xung quanh hoảng hốt, hô hoán yêu cầu tài xế dừng xe để tránh nguy hiểm” , một nhân chứng kể.
Ngay sau sự việc, nhiều người có mặt tại hiện trường đã yêu cầu tài xế dừng xe. Lực lượng chức năng làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực cũng nhanh chóng có mặt, tổ chức phân luồng giao thông, ổn định tình hình, tránh xảy ra ùn tắc và ảnh hưởng đến an ninh trật tự đêm giao thừa.
Tuy nhiên, quá trình xử lý gặp khó khăn khi tài xế không hợp tác, đóng kín cửa và cố thủ trong xe. Sau một thời gian vận động và áp dụng các biện pháp cần thiết, lực lượng chức năng mới đưa được một người đàn ông ra khỏi xe.
Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, làm rõ nguyên nhân.
Công an TPHCM bắt "hiệp sĩ" Nguyễn Thanh HảiPháp luật - 2 giờ trước
"Hiệp sĩ" Nguyễn Thanh Hải cùng các đồng phạm đã bị Công an TPHCM tạm giam với 5 tội danh
Xuất hiện thủ đoạn hoàn toàn mới lừa đảo sổ tiết kiệm giấyPháp luật - 6 giờ trước
Cơ quan công an lưu ý thủ đoạn: thay vì yêu cầu người nhà chuyển tiền trực tiếp vào tài khoản của nạn nhân, các đối tượng yêu cầu gia đình phải lập ngay một sổ tiết kiệm online đứng tên nạn nhân để “chứng minh năng lực tài chính”
Mua bán hóa đơn trái phép trị giá hơn 200 tỷ đồng, 3 đối tượng bị khởi tốPháp luật - 9 giờ trước
GĐXH - Công an TP Đà Nẵng vừa triệt phá đường dây mua bán hóa đơn trái phép trị giá hàng trăm tỷ đồng. 3 đối tượng có liên quan đã bị khởi tố.
Nữ TikToker lái xe tải bị phạt tiền vì dừng giữa đường để cãi nhau với xe ngược chiềuPháp luật - 14 giờ trước
GĐXH - Mạng xã hội xôn xao trước video một nữ "Hot TikToker" lái xe tải ngang nhiên dừng giữa đường tranh luận với xe đi ngược chiều vì nghĩ bị "trêu ghẹo". Ngay sau đó, Phòng CSGT Công an tỉnh Thái Nguyên đã vào cuộc xác minh và xử phạt người này vì hành vi dừng đỗ sai quy định.
Nữ đối tượng 9x 'sa lưới' trong đường dây ma túy tại Tuyên QuangPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Công an tỉnh Tuyên Quang vừa khởi tố 5 bị can trong ổ nhóm ma túy, thu giữ hơn 400 gam ma túy tổng hợp.
Ninh Bình: Thông tin người đàn ông nước ngoài nhiễm HIV tham gia hiến máu, quan hệ với 46 nữ nhân viên là sai sự thậtPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Lực lượng Công an tỉnh Ninh Bình khuyến cáo với người dân không đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật, thông tin chưa được kiểm chứng trên không gian mạng.
Phát hiện xe tải vận chuyển hơn 5,7 tấn nguyên liệu thuốc lá không rõ nguồn gốcPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Rạng sáng 31/12/2025, trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên địa bàn xã Nguyễn Huệ, Phòng CSGT, Công an tỉnh Cao Bằng phát hiện một xe tải vận chuyển 240 bao nguyên liệu thuốc lá, tổng khối lượng hơn 5,7 tấn, không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.
Phát tán thông tin sai sự thật trên không gian mạng, một phụ nữ ở Lào Cai bị xử phạtPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Một cá nhân tại phường Lào Cai vừa bị xử phạt hành chính 7,5 triệu đồng do có hành vi chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội, gây ảnh hưởng đến dư luận và uy tín của lãnh đạo Đảng, Nhà nước.
Bắt đối tượng trộm cắp hơn 1 tỷ đồng với nhiều chiêu trò 'ranh ma'Pháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Đỗ Tấn Được (SN 1986, thường trú tại khu phố Bửu Hoà 3, phường Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai) vừa bị bắt giữ vì hành vi trộm cắp tài sản. Được là đối tượng đã có 3 tiền án về tội trộm cắp tài sản và có nhiều chiêu trò “ranh ma”.
Giám đốc show “Về đây bốn cánh chim trời” có thể đối diện với hình phạt nào với tội danh "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"?Pháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Chuyên gia pháp lý đã có những nhận định về hình phạt mà Giám đốc show “Về đây bốn cánh chim trời” có thể đối diện với tội danh "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Nữ TikToker lái xe tải bị phạt tiền vì dừng giữa đường để cãi nhau với xe ngược chiềuPháp luật
GĐXH - Mạng xã hội xôn xao trước video một nữ "Hot TikToker" lái xe tải ngang nhiên dừng giữa đường tranh luận với xe đi ngược chiều vì nghĩ bị "trêu ghẹo". Ngay sau đó, Phòng CSGT Công an tỉnh Thái Nguyên đã vào cuộc xác minh và xử phạt người này vì hành vi dừng đỗ sai quy định.