Danh sách hơn 100 phương tiện bị Camera AI 'tóm gọn' ngày 1/1/2026

Thông tin từ Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, theo báo cáo từ Trung tâm điều hành giao thông, trong 24 giờ (từ 12h00 ngày 31/12/2025 đến 12h00 ngày 01/01/2026), hệ thống Camera AI đã ghi nhận 109 trường hợp vi phạm.

Cụ thể, tại nút giao phố Phạm Văn Bạch - Hoàng Quán Chi, hệ thống ghi nhận 61 trường hợp (mô tô, xe gắn máy) cố tình vượt đèn đỏ và 48 trường hợp người tham gia giao thông "quên" đội mũ bảo hiểm.

Hình ảnh xe ô tô con vượt đèn đỏ được Camera AI ghi hình. Ảnh: Cục CSGT

May mắn là không có trường hợp nào đi ngược chiều, giúp hạn chế nguy cơ tai nạn nghiêm trọng.

Tại tuyến đường Lê Văn Lương, trật tự vẫn được duy trì tốt khi không ghi nhận trường hợp nào đi sai làn đường.

Ngày đầu năm mới, lưu lượng phương tiện trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai (Km 20) duy trì ở mức rất cao với 10.547 lượt xe.

Trường hợp lái xe không thắt giây an toàn trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai được Camera AI ghi nhận. Ảnh: Cục CSGT

Do mật độ quá lớn, tốc độ trung bình của các dòng xe chỉ đạt 68 km/h, thấp hơn đáng kể so với ngày thường. Về vi phạm, hệ thống phát hiện 4 trường hợp không thắt dây đai an toàn.

Hiện tại, danh sách biển kiểm soát của toàn bộ các trường hợp vi phạm trong ngày đầu năm 2026 đã được chuyển sang Công an TP Hà Nội để thiết lập hồ sơ xử lý.

Danh sách phương tiện vi phạm:

