Danh sách hơn 100 phương tiện bị Camera AI 'tóm gọn' ngày 1/1/2026

Thứ sáu, 10:03 02/01/2026 | Pháp luật
Trung Sơn
Trung Sơn
GĐXH - Trong 24 giờ từ ngày 31/12/2025 - 1/1/2026, hệ thống Camera AI tại nội thành Hà Nội và trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai đã ghi nhận 109 trường hợp vi phạm. Trong đó, đa phần là các lỗi không đội mũ bảo hiểm, vượt đèn đỏ.

Thông tin từ Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, theo báo cáo từ Trung tâm điều hành giao thông, trong 24 giờ (từ 12h00 ngày 31/12/2025 đến 12h00 ngày 01/01/2026), hệ thống Camera AI đã ghi nhận 109 trường hợp vi phạm.

Cụ thể, tại nút giao phố Phạm Văn Bạch - Hoàng Quán Chi, hệ thống ghi nhận 61 trường hợp (mô tô, xe gắn máy) cố tình vượt đèn đỏ và 48 trường hợp người tham gia giao thông "quên" đội mũ bảo hiểm.

Danh sách phương tiện vi phạm giao thông bị Camera AI ghi nhận ngày 1 / 1 / 2026 - Ảnh 1.

Hình ảnh xe ô tô con vượt đèn đỏ được Camera AI ghi hình. Ảnh: Cục CSGT

May mắn là không có trường hợp nào đi ngược chiều, giúp hạn chế nguy cơ tai nạn nghiêm trọng.

Tại tuyến đường Lê Văn Lương, trật tự vẫn được duy trì tốt khi không ghi nhận trường hợp nào đi sai làn đường.

Ngày đầu năm mới, lưu lượng phương tiện trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai (Km 20) duy trì ở mức rất cao với 10.547 lượt xe.

Danh sách phương tiện vi phạm giao thông bị Camera AI ghi nhận ngày 1 / 1 / 2026 - Ảnh 2.

Trường hợp lái xe không thắt giây an toàn trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai được Camera AI ghi nhận. Ảnh: Cục CSGT

Do mật độ quá lớn, tốc độ trung bình của các dòng xe chỉ đạt 68 km/h, thấp hơn đáng kể so với ngày thường. Về vi phạm, hệ thống phát hiện 4 trường hợp không thắt dây đai an toàn.

Hiện tại, danh sách biển kiểm soát của toàn bộ các trường hợp vi phạm trong ngày đầu năm 2026 đã được chuyển sang Công an TP Hà Nội để thiết lập hồ sơ xử lý.

Danh sách phương tiện vi phạm:

STTThời gian phát hiệnLoại cảnh báoĐối tượngBiển số
11/1/26 6:29Không đội mũXe mô tô89F23856
21/1/26 7:05Vượt đèn đỏXe mô tô36B288035
31/1/26 7:26Không đội mũXe mô tô35N160930
41/1/26 7:26Vượt đèn đỏXe mô tô35N160930
531-12-2025 07:52:56Vượt đèn đỏXe mô tô18-H15389
631-12-2025 08:15:22Không đội mũXe mô tô98-K1155.50
731-12-2025 08:21:06Vượt đèn đỏXe mô tô17-B4441.25
831-12-2025 08:24:07Không đội mũXe mô tô22-B2217.20
931-12-2025 08:25:01Vượt đèn đỏXe mô tô29-X5315.51
1031-12-2025 08:28:42Vượt đèn đỏXe mô tô29-G1711.65
1131-12-2025 08:32:22Không đội mũXe mô tô21-AA043.78
1231-12-2025 08:36:12Vượt đèn đỏXe mô tô29-E2633.48
1331-12-2025 08:46:10Không đội mũXe mô tô98-B3047.89
1431-12-2025 08:52:18Không đội mũXe mô tô24-B1129.09
1531-12-2025 08:55:01Vượt đèn đỏXe mô tô12-X1274.52
1631-12-2025 09:00:15Vượt đèn đỏXe mô tô29-N1515.09
1731-12-2025 09:06:57Không đội mũXe mô tô17-B3515.64
1831-12-2025 09:10:15Vượt đèn đỏXe mô tô88-B1271.23
1931-12-2025 09:13:36Không đội mũXe mô tô29-H2353.66
2031-12-2025 09:17:33Không đội mũXe mô tô29-AA707.03
2131-12-2025 09:41:44Vượt đèn đỏXe mô tô15-E1029.16
2231-12-2025 09:43:35Vượt đèn đỏXe mô tô29-FC0499
2331-12-2025 09:45:52Vượt đèn đỏXe mô tô29-Y1521.32
2431-12-2025 09:47:22Vượt đèn đỏXe mô tô29-D1829.86
2531-12-2025 09:51:24Vượt đèn đỏXe mô tô29-Z1797.38
2631-12-2025 09:53:26Vượt đèn đỏXe mô tô29-S6302.99
2731-12-2025 10:10:19Vượt đèn đỏXe mô tô29-F1187.69
2831-12-2025 10:13:46Vượt đèn đỏXe mô tô29-X83947
2931-12-2025 10:32:52Vượt đèn đỏXe mô tô35-B2021.19
3031-12-2025 10:32:53Vượt đèn đỏXe mô tô29-K1631.28
3131-12-2025 10:36:26Vượt đèn đỏXe mô tô29-E1176.58
3231-12-2025 10:49:24Không đội mũXe mô tô29-D2451.28
3331-12-2025 10:55:33Không đội mũXe mô tô29-Y1011.85
3431-12-2025 10:55:36Vượt đèn đỏXe mô tô29-Y1011.85
3531-12-2025 10:56:21Không đội mũXe mô tô30-M79924
3631-12-2025 10:58:41Không đội mũXe mô tô29-D2451.28
3731-12-2025 11:09:26Không đội mũXe mô tô36-B7840.32
3831-12-2025 11:14:39Vượt đèn đỏXe mô tô30-H32028
3931-12-2025 11:28:26Không đội mũXe mô tô29Y66489
4031-12-2025 11:28:45Không đội mũXe mô tô29D134348
4131-12-2025 11:29:37Vượt đèn đỏXe mô tô19G142319
4231-12-2025 11:38:01Không đội mũXe mô tô28S73853
4331-12-2025 11:38:32Không đội mũXe mô tô29AA66608
4431-12-2025 11:38:39Vượt đèn đỏXe mô tô29AA66608
4531-12-2025 11:42:56Vượt đèn đỏXe mô tô26C130208
4631-12-2025 11:51:04Không đội mũXe mô tô16F59033
4731-12-2025 11:51:59Vượt đèn đỏXe mô tô29F70143
4831-12-2025 12:02:57Vượt đèn đỏXe mô tô29F160162
4931-12-2025 12:03:04Vượt đèn đỏXe mô tô29P153559
5031-12-2025 12:05:37Không đội mũXe mô tô99K142864
5131-12-2025 12:20:13Không đội mũXe mô tô25T102457
5231-12-2025 12:21:04Không đội mũXe mô tô29AG26033
5331-12-2025 12:24:47Không đội mũXe mô tô30Z13792
5431-12-2025 12:24:58Không đội mũXe mô tô29X745704
5531-12-2025 12:25:57Vượt đèn đỏXe mô tô29X304890
5631-12-2025 12:31:46Không đội mũXe mô tô29K145580
5731-12-2025 12:33:20Vượt đèn đỏXe mô tô29L551395
5831-12-2025 12:33:24Không đội mũXe mô tô29F163548
5931-12-2025 12:33:28Vượt đèn đỏXe mô tô29F163548
6031-12-2025 12:38:59Vượt đèn đỏXe mô tô29AK03175
6131-12-2025 12:42:44Vượt đèn đỏXe mô tô29H162278
6231-12-2025 12:51:47Không đội mũXe mô tô29BC08464
6331-12-2025 12:52:01Không đội mũXe mô tô22B121883
6431-12-2025 13:04:45Không đội mũXe mô tô36B784032
6531-12-2025 13:11:00Vượt đèn đỏXe mô tô30F70764
6631-12-2025 13:11:03Vượt đèn đỏXe mô tô37K173394
6731-12-2025 13:37:19Không đội mũXe mô tô29E252261
6831-12-2025 13:38:59Vượt đèn đỏXe mô tô29E112488
6931-12-2025 13:55Không thắt dây đai an toànÔ tô tải từ 3,5 tấn36H05468
7031-12-2025 13:57:02Không đội mũXe mô tô35K128744
7131-12-2025 13:59:55Vượt đèn đỏXe mô tô29AD50645
7231-12-2025 14:03:57Không đội mũXe mô tô89B184072
7331-12-2025 14:22:26Vượt đèn đỏXe mô tô16H37288
7431-12-2025 14:34:15Vượt đèn đỏXe mô tô30K80095
7531-12-2025 14:36:33Không đội mũXe mô tô21B214608
7631-12-2025 14:39:44Vượt đèn đỏXe mô tô29E252261
7731-12-2025 14:41:48Vượt đèn đỏXe mô tô23L116146
7831-12-2025 15:00:44Vượt đèn đỏXe mô tô29P155455
7931-12-2025 15:03:44Vượt đèn đỏXe mô tô29Y86136
8031-12-2025 15:05:52Vượt đèn đỏXe mô tô29G124670
8131-12-2025 15:13:03Không đội mũXe mô tô29E252261
8231-12-2025 15:18:38Không đội mũXe mô tô29AA55462
8331-12-2025 15:21:55Không đội mũXe mô tô18L119872
8431-12-2025 16:15:13Không đội mũXe mô tô98K115550
8531-12-2025 16:21:40Vượt đèn đỏXe mô tô29L110225
8631-12-2025 16:23:11Vượt đèn đỏXe mô tô30K13060
8731-12-2025 16:25:15Vượt đèn đỏXe mô tô29B105535
8831-12-2025 16:34:48Vượt đèn đỏXe mô tô29AE33048
8931-12-2025 16:36:22Vượt đèn đỏXe mô tô29BF01841
9031-12-2025 16:40:21Không đội mũXe mô tô29AF02521
9131-12-2025 16:40:33Vượt đèn đỏXe mô tô30X20574
9231-12-2025 16:53:00Vượt đèn đỏXe mô tô18F89746
9331-12-2025 16:59:08Vượt đèn đỏXe mô tô29D222737
9431-12-2025 17:00:06Không đội mũXe mô tô30M79924
9531-12-2025 17:02:41Vượt đèn đỏXe mô tô29V354120
9631-12-2025 17:10:21Không đội mũXe mô tô18F146588
9731-12-2025 17:18:26Không đội mũXe mô tô54F14088
9831-12-2025 17:31:23Vượt đèn đỏXe mô tô29U55759
9931-12-2025 17:34:35Không đội mũXe mô tô29B112253
10031-12-2025 17:43Không thắt dây đai an toànÔ tô con24A23284
10131-12-2025 18:46:31Vượt đèn đỏXe mô tô18H151897
10231-12-2025 19:03:21Vượt đèn đỏXe mô tô29P175423
10331-12-2025 19:40:54Vượt đèn đỏXe mô tô29AC02107
10431-12-2025 19:48:29Vượt đèn đỏXe mô tô36B655075
10531-12-2025 20:31:45Vượt đèn đỏXe mô tô19F137477
10631-12-2025 21:58:20Vượt đèn đỏXe mô tô29X93583
10731-12-2025 22:26Không thắt dây đai an toànÔ tô tải từ 3,5 tấn77C07323
10831-12-2025 23:13:58Vượt đèn đỏÔ tô con29H97812
10931-12-2025 23:15Không thắt dây đai an toànNhững loại khác89H11214
Danh sách phương tiện vi phạm giao thông bị Camera AI ghi nhận ngày 1 / 1 / 2026 - Ảnh 3.

GĐXH - Sau một thời gian chính thức đưa vào hoạt động, hệ thống Camera AI của Trung tâm điều khiển giao thông Hà Nội đã phát huy hiệu quả mạnh mẽ. Phòng CSGT cho biết đã gửi thông báo phạt nguội đến 545 trường hợp, bao gồm cả ô tô và xe máy.

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
