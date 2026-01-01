Nữ TikToker lái xe tải bị phạt tiền vì dừng giữa đường để cãi nhau với xe ngược chiều
GĐXH - Mạng xã hội xôn xao trước video một nữ "Hot TikToker" lái xe tải ngang nhiên dừng giữa đường tranh luận với xe đi ngược chiều vì nghĩ bị "trêu ghẹo". Ngay sau đó, Phòng CSGT Công an tỉnh Thái Nguyên đã vào cuộc xác minh và xử phạt người này vì hành vi dừng đỗ sai quy định.
Ngày 1/1/2026, thông tin từ Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, chiều 31/12/2025, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Thái Nguyên) đã lập biên bản xử lý vi phạm hành chính đối với chị Ngô T.M.H. (sinh năm 1999, trú tại Trung Hội, Thái Nguyên) về hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông.
Trước đó, thực hiện chỉ đạo của Cục trưởng Cục CSGT về việc xác minh thông tin phản ánh trên mạng xã hội, lực lượng chức năng đã làm rõ vụ việc xảy ra vào lúc 22h00 ngày 29/12/2025.
Thời điểm trên, tại tuyến đường thuộc địa phận xã Ngàn Sơn, chị H. điều khiển xe tải mang biển kiểm soát 20C-237.xx. Trong quá trình di chuyển, khi gặp một phương tiện đi ngược chiều "nháy đèn", nữ tài xế cho rằng mình bị "trêu ghẹo" nên đã dừng xe lại giữa đường để... "tranh luận" về ý thức tham gia giao thông với tài xế kia.
Đoạn video ghi lại cảnh nữ tài xế chặn đầu xe khác vì nghĩ bị "trêu ghẹo" được chia sẻ trên MXH. Nguồn: Cục CSGT
Tuy nhiên, hành động "đòi công đạo" này lại biến chính chị H. trở thành người vi phạm pháp luật. Cơ quan công an xác định chị H. đã có hành vi: Dừng xe không sát mép lề đường bên phải theo chiều đi ở nơi có lề đường hẹp hoặc không có lề đường.
Căn cứ vào hành vi vi phạm, Phòng CSGT Thái Nguyên đã lập biên bản và xử phạt nữ TikToker số tiền 700.000 đồng theo quy định tại điểm đ, khoản 2, Điều 6 Nghị định 168/NĐ-CP của Chính phủ.
Cơ quan công an khuyến cáo, trong quá trình tham gia giao thông, sự nhường nhịn là một nét đẹp văn hóa cần được phát huy. Người dân tuyệt đối không nên thay thế một lỗi nhỏ của người khác bằng một hành vi vi phạm pháp luật của chính mình.
Trong trường hợp này, việc dừng xe giữa đường để cãi vã không chỉ gây ùn tắc mà còn tiềm ẩn nguy cơ tai nạn. Nếu không kiềm chế, sự việc rất dễ leo thang thành các hành vi phức tạp hơn như Cản trở giao thông đường bộ hoặc Gây rối trật tự công cộng với chế tài xử lý nặng hơn rất nhiều.
