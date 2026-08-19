Cạnh tranh với Honda Lead, xe ga 125cc có ABS Bosch, cốp 36 lít, đổ đầy xăng chạy gần 300 km

Ấn tượng hơn SH, xe ga 125cc của Honda giá 58 triệu đồng thiết kế sang trọng, tích hợp nhiều công nghệ, rẻ hơn SH Mode GĐXH - Xe ga 125cc của Honda sở hữu thiết kế cực kỳ ấn tượng và sang trọng, dễ hút khách hơn cả SH và SH Mode với mức giá chỉ 58 triệu đồng.

Xe ga 125cc có ABS Bosch, cốp 36 lít, đổ đầy xăng chạy gần 300 km

Avenue 125 được bổ sung ABS do Bosch cung cấp. Ảnh minh họa

Theo Đời sống và Pháp luật, thông tin từ hồ sơ sản phẩm mới được công bố tại Trung Quốc, Yamaha Avenue 125 với mã hiệu ZY125T-18A được định vị ở nhóm xe tay ga đô thị 125cc. Đây là phiên bản đáng chú ý khi được bổ sung hệ thống ABS, trong khi nhiều thông số cơ bản vẫn hướng tới nhu cầu di chuyển hàng ngày trong đô thị.

Điểm nâng cấp quan trọng nhất nằm ở hệ thống phanh. Theo dữ liệu đăng ký, xe được trang bị ABS tiêu chuẩn, sử dụng cụm ABS mã BXC-H5930-0 do Robert Bosch cung cấp. Hệ thống này được bố trí cho bánh trước, giúp hạn chế hiện tượng khóa bánh khi phanh gấp, đặc biệt trong những tình huống mặt đường trơn trượt.

Theo Yamaha Trung Quốc, về kích thước, Avenue 125 có chiều dài 1.870 mm, rộng 685 mm và cao 1.105 mm, chiều dài cơ sở 1.285 mm. Trọng lượng xe ở mức 110 kg, kết hợp bộ lốp 110/70-12 ở cả hai bánh. Những thông số này cho thấy Yamaha hướng mẫu xe tới khả năng xoay trở linh hoạt trong điều kiện giao thông đô thị.

Thiết kế của Avenue 125 mang phong cách bo tròn, khá khác biệt so với nhiều mẫu xe tay ga phổ thông hiện nay. Hệ thống chiếu sáng sử dụng công nghệ LED, trong khi sàn để chân phẳng và bình xăng bố trí phía trước nhằm tăng tính thuận tiện trong quá trình sử dụng.

Một trong những điểm đáng chú ý khác là không gian chứa đồ. Cốp dưới yên có dung tích khoảng 36 lít, đủ để đáp ứng nhu cầu mang theo nhiều vật dụng cá nhân. Thông số này đưa Avenue 125 tiến khá gần Honda Lead, mẫu xe nổi tiếng tại Việt Nam nhờ cốp 37 lít.

Xe có thiết kế bo tròn. Ảnh minh họa

Về động cơ, xe sử dụng máy Blue Core 125cc, công suất tối đa 6,1 kW. Động cơ đi kèm hệ thống khởi động êm và chức năng ngắt động cơ tạm thời khi dừng. Theo thông tin được công bố, mức tiêu thụ nhiên liệu của Avenue 125 vào khoảng 1,6-2,2 lít/100 km, bình xăng dung tích 5,7 lít, cho phép xe có phạm vi hoạt động lý thuyết gần 300 km sau mỗi lần đổ đầy.

Tuy nhiên, mẫu xe này vẫn có những điểm cần cân nhắc. Chiều cao yên 790 mm có thể không thực sự thuận tiện với người có vóc dáng thấp. Động cơ cũng sử dụng hệ thống làm mát bằng không khí thay vì làm mát bằng dung dịch. Ngoài ra, Avenue 125 hiện chưa được ghi nhận có hệ thống kiểm soát lực kéo TCS.

Chiều cao xe không phù hợp với người có vóc dáng nhỏ. Ảnh minh họa

Nếu Yamaha đưa Avenue 125 về Việt Nam, ABS Bosch có thể trở thành lợi thế cạnh tranh đáng kể. Trong khi đó, Honda Lead 125 sở hữu cốp 37 lít và động cơ eSP+ làm mát bằng dung dịch, nhưng lợi thế về ABS của Avenue 125 có thể thu hút nhóm khách hàng đặt yếu tố an toàn lên cao.

Giá xe ga 125cc Yamaha Avenue 125

Hiện tại Yamaha Avenue 125 đã được mở bán tại Trung Quốc với giá 11.580 nhân dân tệ, khoảng 40.6 triệu đồng. Mức giá được xem khá cao nếu về Việt Nam thông qua đường nhập khẩu.

Dẫu vậy, khả năng cạnh tranh thực tế tại Việt Nam sẽ phụ thuộc lớn vào giá bán và kế hoạch phân phối. Thương hiệu Honda đã có vị thế vững chắc trong nhóm xe tay ga phục vụ gia đình, trong khi thị trường 125cc cũng đang có sự cạnh tranh ngày càng gay gắt từ nhiều thương hiệu.

Xe ga giá rẻ ở thị trường Việt Hiện nay, xe ga giá rẻ được coi là sự lựa chọn, tìm kiếm rất nhiều khi không phải ai cũng có thể mua được những mẫu xe tay ga sang trọng, đẳng cấp. Tuy nhiên, với tầm giá từ 25 triệu đến 40 triệu đồng có rất nhiều xe tay ga có thiết kế đẹp nhiều tiện nghi, rất đáng để bạn sở hữu. Theo khảo sát, các dòng xe này không chỉ phù hợp về giá cả, xứng tầm về thương hiệu mà còn đảm bảo chất lượng vượt trội về khả năng vận hành cũng như hoạt động của máy móc. SYM Shark 50, giá 24,5 triệu đồng

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