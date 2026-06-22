Cao Bằng: Bắt hai đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm sau nhiều năm lẩn trốn
GĐXH - Ngày 22/6, Công an tỉnh Cao Bằng thông tin, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra vừa phối hợp với các lực lượng chức năng bắt giữ 2 đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm khi nhập cảnh trở lại Việt Nam qua khu vực biên giới tỉnh Cao Bằng.
Theo đó, ngày 17/6, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Cao Bằng phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Bắc Ninh, Trạm Biên phòng cửa khẩu Lý Vạn và Công an xã Lý Quốc bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Hoàng Văn Hùng (SN 1980, trú tại xã Thụy Hùng, tỉnh Lạng Sơn).
Đối tượng bị truy nã theo Quyết định truy nã số 36 ngày 22/7/2010 của Công an tỉnh Bắc Giang (nay là Công an tỉnh Bắc Ninh) về tội "Mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy".
Sau khi thực hiện hành vi phạm tội, Hoàng Văn Hùng bỏ trốn khỏi địa phương, làm nhiều công việc tự do để che giấu tung tích trước khi xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc lao động. Khi trở về Việt Nam vào ngày 17/6, đối tượng đã bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.
Hiện Hoàng Văn Hùng đã được bàn giao cho Công an tỉnh Bắc Ninh để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.
Cũng trong ngày 17/6/2026, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Cao Bằng phối hợp với Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Cao Bằng, Phòng An ninh điều tra, Công an tỉnh Thái Nguyên, Đồn Biên phòng cửa khẩu Lý Vạn và Công an xã Lý Quốc bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Phạm Xuân Cương (SN 1962, trú tại xóm Mỏ Đá, phường Linh Sơn, tỉnh Thái Nguyên).
Đối tượng bị truy nã theo Quyết định truy nã số 08 ngày 17/01/2011 của Công an tỉnh Thái Nguyên về tội "Mua bán trái phép vật liệu nổ".
Sau khi gây án, Phạm Xuân Cương bỏ trốn khỏi địa phương; đến năm 2020 xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc lao động. Khi nhập cảnh trở lại Việt Nam, đối tượng đã bị các lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.
Hiện Phạm Xuân Cương đã được bàn giao cho Công an tỉnh Thái Nguyên để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.
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