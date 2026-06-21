Khép lại Hội Báo toàn quốc 2026: Dấu ấn chuyển đổi số và khát vọng đổi mới của báo chí Việt Nam
GĐXH - Sau ba ngày diễn ra sôi nổi tại Hải Phòng, Hội Báo toàn quốc 2026 đã chính thức bế mạc vào chiều 21/6, khép lại một kỳ hội báo quy mô với hàng loạt hoạt động chuyên môn, trưng bày và giao lưu, phản ánh sinh động diện mạo của nền báo chí cách mạng Việt Nam trong thời kỳ mới.
Lễ bế mạc được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị - Biểu diễn TP Hải Phòng do Hội Nhà báo Việt Nam chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng UBND TP Hải Phòng thực hiện.
Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam cho biết Hội Báo toàn quốc năm nay diễn ra đúng dịp kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2026). Đây không chỉ là hoạt động nghề nghiệp thường niên mà còn là diễn đàn để đội ngũ người làm báo tiếp tục quán triệt và đưa tinh thần Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng vào thực tiễn hoạt động báo chí.
Mang chủ đề "Báo chí Việt Nam - Trung thành, Sáng tạo, Trách nhiệm trong kỷ nguyên mới", Hội Báo toàn quốc 2026 quy tụ 87 gian trưng bày của các cơ quan báo chí, tổ chức hội nhà báo và đơn vị truyền thông trên cả nước. Các không gian được đầu tư theo hướng hiện đại, ứng dụng công nghệ số, đồng thời vẫn thể hiện rõ bản sắc riêng của từng đơn vị.
Trong đó, khu trưng bày chuyên đề "101 năm Báo chí cách mạng Việt Nam - Thành tựu và sứ mệnh" cùng các gian hàng của các cơ quan báo chí chủ lực đã tái hiện chặng đường phát triển của báo chí nước nhà, từ truyền thống cách mạng đến quá trình chuyển đổi số mạnh mẽ hiện nay.
Song hành với hoạt động triển lãm, Diễn đàn Báo chí toàn quốc 2026 đã tổ chức 11 phiên thảo luận, bao gồm phiên toàn thể, phiên bế mạc và nhiều tọa đàm chuyên đề. Những vấn đề đang được ngành báo chí quan tâm như mô hình tổ chức cơ quan báo chí, phát triển nguồn thu, kinh tế báo chí hay nâng cao hiệu quả truyền thông chính sách tại địa phương được trao đổi cởi mở, đa chiều.
Theo ông Nguyễn Đức Lợi, các phiên thảo luận không chỉ phản ánh thực tiễn hoạt động báo chí hiện nay mà còn cung cấp thêm góc nhìn, kinh nghiệm và giải pháp giúp các cơ quan báo chí thích ứng với yêu cầu phát triển trong môi trường truyền thông số.
Bên cạnh các hoạt động chuyên môn, nhiều chương trình giao lưu, văn hóa, nghệ thuật cũng được tổ chức như Cuộc thi Tiếng hát Người làm báo mở rộng năm 2026, lễ dâng hương và các hoạt động kết nối nghề nghiệp. Đây là dịp để những người làm báo trên cả nước tăng cường giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm và bồi đắp niềm tự hào nghề nghiệp.
Tại lễ bế mạc, Ban Tổ chức đã trao 57 giải thưởng "Gian trưng bày ấn tượng đặc sắc" và 46 giải thưởng "Sản phẩm báo chí ấn tượng đặc sắc" ở nhiều loại hình như báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình, ảnh báo chí và thiết kế bìa báo.
Dịp này, Hội Nhà báo Việt Nam cũng tri ân các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân đã đồng hành, hỗ trợ cho thành công của Hội Báo toàn quốc 2026.
Khẳng định thành công của sự kiện đến từ tinh thần đổi mới, trách nhiệm và sự dấn thân của đội ngũ người làm báo, ông Nguyễn Đức Lợi gửi lời chúc mừng tới các tập thể, cá nhân được trao giải, đồng thời bày tỏ sự cảm ơn đối với lãnh đạo Đảng, Nhà nước, chính quyền TP Hải Phòng cùng các đơn vị tổ chức đã tạo điều kiện thuận lợi về cơ sở vật chất, hậu cần và an ninh cho sự kiện.
Khép lại Hội Báo toàn quốc 2026, nhưng theo lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam, những giá trị cốt lõi của báo chí cách mạng - trung thành, sáng tạo và trách nhiệm - sẽ tiếp tục được lan tỏa mạnh mẽ, trở thành động lực để báo chí Việt Nam không ngừng đổi mới, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong giai đoạn mới.
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