Cao thủ sát gái: 3 cung hoàng đạo nam tán đâu đổ đấy khiến chị em mê mệt
GĐXH - Trong 12 cung hoàng đạo, có những chàng trai dường như sinh ra đã có sức hấp dẫn lạ kỳ với phái đẹp. Một khi họ bắt đầu tán tỉnh ai đó, khả năng "đổ gục" gần như là chắc chắn.
Sự tinh tế, nhạy bén và am hiểu tâm lý khiến họ trở thành những cung hoàng đạo nam giỏi tán gái, thậm chí được mệnh danh là cao thủ sát gái.
Cung hoàng đạo Xử Nữ: Chiến lược gia tình yêu, tính toán từng bước đi
Nhắc đến cung hoàng đạo nam cao thủ sát gái, Xử Nữ luôn nằm trong top đầu. Họ cực kỳ lý trí, khôn khéo và có tư duy mạch lạc trong chuyện tình cảm.
Việc theo đuổi một cô gái chưa bao giờ là hành động ngẫu hứng đối với Xử Nữ, mà luôn là một kế hoạch có tính toán rõ ràng.
Chàng ta biết lựa chọn thời điểm chủ động tiếp cận, biết cách điều chỉnh cường độ quan tâm để tạo cảm giác hợp lý, và đặc biệt là luôn nắm thế chủ động trong mối quan hệ.
Khi đối phương còn kiêu kỳ, Xử Nữ sẽ theo đuổi nhiệt tình và bền bỉ. Nhưng ngay khi cô gái bắt đầu rung động và để lộ cảm xúc, anh lại tỏ ra thờ ơ như thể chẳng có điều gì đặc biệt.
Chính sự thay đổi nhịp nhàng giữa tiến – lùi này khiến đối phương bị cuốn vào vòng xoáy cảm xúc mà không hay biết.
Tuy nhiên, nếu Xử Nữ không biết tiết chế, chiến thuật ấy cũng có thể phản tác dụng và khiến khoảng cách giữa hai người ngày càng xa.
Cung hoàng đạo Song Tử: Bậc thầy tâm lý, biến mất để được nhớ thương
Song Tử là hình mẫu điển hình của một cao thủ sát gái. Chàng trai này luôn quan sát tinh tế, thấu hiểu cảm xúc người khác, cộng thêm sự duyên dáng và khả năng ăn nói cuốn hút, nên chuyện khiến một cô gái rung động với anh không hề khó.
Chiêu của Song Tử rất rõ ràng, khi theo đuổi, chàng nhiệt tình và chủ động đến mức khiến đối phương cảm thấy mình là người đặc biệt duy nhất.
Thế nhưng ngay khi cô gái đáp lại bằng tình cảm rõ ràng, Song Tử bất ngờ thu mình lại và tạo ra khoảng cách đầy bí ẩn.
Rồi chỉ vài ngày sau, khi nỗi nhớ bắt đầu xuất hiện và trái tim cô gái rối loạn vì mong chờ, chàng lại trở về nhẹ nhàng như chưa từng có sự biến mất nào.
Chính chiến thuật "cho – rút – cho – rút" đầy khéo léo ấy khiến không ít người chỉ kịp nhận ra mình đã say đắm Song Tử khi đã quá muộn.
Song Tử không có ý định làm tổn thương ai, họ chỉ yêu cảm giác được theo đuổi và chinh phục. Nhưng nếu ai muốn đi đường dài với cung hoàng đạo này thì cần thật vững vàng về tâm lý.
Cung hoàng đạo Thiên Bình: Công tử đào hoa, thanh lịch và hút hồn
Thiên Bình là mẫu đàn ông hấp dẫn đến tự nhiên, không cần cố tỏ ra quyến rũ, anh vẫn khiến người khác phải để mắt.
Phong thái nho nhã, lịch thiệp và giọng nói ấm áp là điểm cộng lớn nhất của cung hoàng đạo nam giỏi tán gái này.
Thiên Bình giao tiếp tinh tế đến mức bất cứ ai trò chuyện với anh cũng cảm thấy thoải mái và vui vẻ.
Họ có thể nói chuyện ở mọi chủ đề, am hiểu nhiều lĩnh vực, biết khen ngợi đúng lúc và động viên đúng chỗ, tạo cảm giác được trân trọng và nâng niu.
Chính điều đó khiến các cô gái dễ chìm vào cảm xúc ngọt ngào mà không hề biết rằng Thiên Bình cũng dùng cách cư xử ấy với nhiều người khác.
Với cô gái nào, anh cũng dịu dàng, chú đáo và ấm áp như nhau, và chính sự "quá hoàn hảo" này mới là điều khiến phái đẹp bối rối.
3 cung hoàng đạo nam nguy hiểm nhất tình trường
Cả ba cung hoàng đạo nam - Xử Nữ, Song Tử và Thiên Bình - đều có thế mạnh riêng trong việc chinh phục trái tim phụ nữ.
Xử Nữ chiến thắng bằng chiến lược thông minh, Song Tử chiếm ưu thế bằng tâm lý và cảm xúc, Thiên Bình cuốn hút bằng khí chất thanh lịch và phong thái tinh tế.
Họ thực sự là những cao thủ sát gái, nhưng để giữ chân được họ, phụ nữ không chỉ cần nhan sắc mà cần sự bản lĩnh, tự tin và thấu hiểu.
* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.
