Chênh lệch tuổi tác lý tưởng giữa vợ chồng không phải là 3 hay 5 năm: Con số này mới là lý tưởng nhất!
GĐXH - Bên cạnh tình cảm, khoảng cách tuổi tác giữa vợ chồng ảnh hưởng lớn đến sự ổn định tài chính, tâm lý và chất lượng nuôi dạy con cái. Con số lý tưởng là bao nhiêu?
Khi chuẩn bị đón thành viên mới, hầu hết các cặp vợ chồng đều có chung một kỳ vọng: Hy vọng em bé khỏe mạnh, thông minh, tính cách tốt và tương lai thuận buồm xuôi gió.
Để đạt được mục tiêu đó, trong suốt thai kỳ, từ việc ăn gì, ngủ ra sao đến kiểm tra những hạng mục nào, các bậc cha mẹ đều không dám lơ là. Tuy nhiên, trên thực tế, yếu tố ảnh hưởng đến sự trưởng thành khỏe mạnh của trẻ không chỉ bắt đầu từ lúc mang thai. Một yếu tố thường bị bỏ qua nhưng lại đóng vai trò quan trọng, đó chính là khoảng cách tuổi tác giữa vợ chồng.
Vậy câu hỏi đặt ra là: Vợ chồng chênh nhau bao nhiêu tuổi thì phù hợp nhất cho việc sinh con và nuôi dạy con cái?
Khoảng cách tuổi tác giữa hai vợ chồng bao nhiêu là lý tưởng?
Nhiều cặp đôi trẻ khi tính đến chuyện trăm năm thường quan tâm nhiều hơn đến cảm xúc, tính cách có hợp nhau hay không, mà ít khi nghiêm túc cân nhắc về tác động của tuổi tác đối với việc sinh nở.
Nhiều phụ nữ khi chọn bạn đời có xu hướng ưu tiên những người đàn ông lớn tuổi hơn vì cảm thấy họ vững chãi và mang lại cảm giác an toàn. Tuy nhiên, khi bước vào giai đoạn sinh con, nếu khoảng cách tuổi tác quá lớn cũng dễ nảy sinh những áp lực mới. Ví dụ: Một bên sức khỏe và năng lượng giảm sút rõ rệt, trong khi bên kia vẫn đang ở giai đoạn "tăng tốc" của cuộc đời; hoặc nhịp điệu về việc khi nào sinh con khó đạt được sự thống nhất.
Qua nghiên cứu và quan sát dài hạn, người ta thấy rằng vợ chồng chênh nhau khoảng 5 - 8 tuổi thường dễ đạt được trạng thái cân bằng nhất về mọi mặt, trong đó con số 7 tuổi được coi là khoảng cách tương đối lý tưởng.
Ưu thế của "khoảng cách vàng" này nằm ở đâu?
1. Người đàn ông chín chắn hơn, gia đình ổn định hơn
Thông thường, đàn ông trên 30 tuổi sẽ trưởng thành hơn hẳn so với tuổi đôi mươi về khả năng kiểm soát cảm xúc và ý thức trách nhiệm. Khi đối mặt với mâu thuẫn gia đình, họ sẵn lòng giao tiếp để tìm tiếng nói chung thay vì chỉ chăm chăm phân định thắng thua. Sự trưởng thành này mang lại sự hỗ trợ tâm lý cực kỳ quan trọng cho phụ nữ trong quá trình mang thai và sinh con.
2. Nền tảng kinh tế tương đối vững chắc
Phần lớn nam giới sau tuổi 30, sự nghiệp đã đi vào giai đoạn ổn định, họ không còn nhảy việc thường xuyên và hiểu rõ hướng phát triển của mình. Dù kinh tế không phải là tất cả của hạnh phúc, nhưng thu nhập ổn định giúp giảm bớt những áp lực thực tế. Khi áp lực cuộc sống nhẹ bớt, mối quan hệ vợ chồng hài hòa hơn, trẻ nhỏ tự nhiên sẽ được lớn lên trong một môi trường thư thái.
3. Phù hợp với "giai đoạn vàng" sinh sản
Dưới góc độ y học, độ tuổi sinh sản lý tưởng của phụ nữ là từ 24 - 30 tuổi, trong khi của nam giới là khoảng 30 - 35 tuổi. Sự kết hợp tuổi tác này thường tạo nên sự bổ trợ hoàn hảo về cả thể chất, tâm lý và năng lượng nuôi dạy con. Đặc biệt là trong giai đoạn đầu đời của trẻ, sự thấu hiểu, hỗ trợ và tham gia của người cha là vô cùng quan trọng đối với cả mẹ và bé.
Tuổi tác chỉ là tham khảo, hạnh phúc không có công thức chung
Tất nhiên, tình cảm không phải là một bài toán đố. Có người thích bạn đời trưởng thành, điềm đạm, nhưng cũng có người lại hợp với việc cùng một người bằng tuổi sát cánh trưởng thành.
Khoảng cách tuổi tác có phù hợp hay không không thể tách rời khỏi con người cụ thể. Điều thực sự quan trọng là cả hai có sẵn lòng điều chỉnh nhịp điệu vì nhau, cùng gánh vác trách nhiệm và đối mặt với những thăng trầm của cuộc sống hay không. Cái gọi là "khoảng cách tuổi lý tưởng" chỉ là một khoảng tham khảo, chứ không phải đáp án chuẩn mực để đo lường hạnh phúc. Phù hợp với chính mình mới là tốt nhất.
Khi chọn bạn đời, cân nhắc thêm một số yếu tố thực tế không phải là thực dụng, mà là có trách nhiệm với gia đình tương lai. Bất kể khoảng cách tuổi tác lớn hay nhỏ, điều thực sự quyết định hạnh phúc gia đình vẫn luôn là tình yêu, sự thấu hiểu và sự ủng hộ dành cho nhau.
Bạn cảm thấy vợ chồng chênh nhau mấy tuổi là thoải mái nhất? Hãy chia sẻ quan điểm của bạn ở phần bình luận nhé!
Theo Sohu
