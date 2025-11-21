Họp lớp 10 năm: Cuộc đời của những học sinh từng ở top đầu khiến cả lớp choáng váng
GĐXH - Buổi họp lớp sau 10 năm hé lộ sự thật bất ngờ: điểm thi đại học không quyết định cuộc đời. Thành công, lạc hướng, nổi loạn, mỗi người một số phận.
Một video họp lớp lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc của cô gái Lý Vũ Ngọc đã gây chú ý vì nhóm bạn cấp 3 của cô đều là những "học bá", từng nằm trong top điểm thi của cả địa phương và trúng tuyển vào các trường danh giá.
Bản thân Lý Vũ Ngọc tốt nghiệp Đại học Bắc Kinh, ngôi trường mơ ước của hàng triệu học sinh. Ai cũng nghĩ rằng tương lai của nhóm bạn ấy chắc chắn sẽ rạng rỡ.
Thế nhưng 10 năm sau, sự thật lại rất khác.
Họp lớp 10 năm: Những chuyện đời khác nhau
Người đầu tiên được nhắc đến là Vũ, chàng trai học Tài chính tại Đại học Hồng Kông. Sau khi ra trường, anh vào làm tại một công ty cổ phần tư nhân, rồi tiếp tục đầu tư cổ phiếu.
Ở tuổi 30, Vũ có cuộc sống tự do cả về tài chính lẫn lối sống. Thành công của anh khiến Lý Vũ Ngọc ngưỡng mộ, nhưng cũng cho thấy không phải ai xuất sắc ngày trước cũng "vấp ngã".
Ngược lại với Vũ, cô gái có biệt danh Su học ngành truyền thông và trở thành phóng viên thể thao.
Thế nhưng sau vài năm đi làm, Su nhận ra công việc này không dành cho mình. Cô không cảm thấy niềm vui, cũng không có bước tiến rõ rệt trong sự nghiệp.
Su, người từng được kỳ vọng sẽ "tỏa sáng trong giới truyền thông", giờ lại sống giữa ngã rẽ mơ hồ, không tìm thấy đam mê thật sự.
Khác biệt nhất có lẽ là Trần Hạo, một chàng trai trầm tính, giỏi giang năm xưa, hiện đang học tiến sĩ ngành Luật tại Đại học Bắc Kinh.
Ngỡ rằng anh đang đi con đường "thành công chuẩn mực", nhưng thực tế Hạo lại mang trong mình mong muốn nổi loạn. Anh xem xét việc bảo lưu chương trình tiến sĩ để tìm hướng đi mới, thoát khỏi cuộc đời nhàm chán đã định sẵn.
Và chính Lý Vũ Ngọc, học bá top đầu, lại rẽ sang con đường không ai ngờ tới là trở thành diễn viên hài trong showbiz.
Cô từng là biểu tượng của "mọt sách chính hiệu", nhưng sau khi biết mình yêu thích sân khấu, cô chọn theo đuổi nghệ thuật thay vì công việc hàn lâm.
Quan niệm "điểm thi cao là thành công" đã lỗi thời
Buổi họp lớp ấy khiến nhiều người nhận ra một sự thật điểm thi cao không phải là lời cam đoan cho tương lai rực rỡ.
Nó chỉ mở ra cánh cửa của một môi trường tốt hơn, còn bước đi thế nào trong cánh cửa ấy lại là lựa chọn và nỗ lực của từng người.
10 năm sau khi tốt nghiệp, chẳng ai còn hỏi bạn thi đại học được bao nhiêu điểm. Từ tuổi 18 đến 28, mỗi người phải trải qua xã hội khốc liệt, đối mặt với cơm áo, lựa chọn nghề nghiệp, áp lực kiếm tiền, sự mơ hồ về tương lai và cả những cú vấp ngã không thể hình dung khi còn ngồi trên ghế nhà trường.
Những "học bá" năm nào cũng có khó khăn riêng. Người thành công rực rỡ. Người sống bình lặng. Người lạc hướng. Người rẽ sang một hành trình hoàn toàn khác. Không còn thước đo chung để so sánh như trước.
Điều quan trọng không phải là giữ nguyên thành tích cũ
Người ta thường nói: "Chỉ cần thi đại học tốt thì cuộc đời sau này sẽ bớt lo." Nhưng quan niệm ấy nay không còn chính xác 100%.
Điểm số chỉ là một dấu mốc của tuổi trẻ, không phải định mệnh của cả cuộc đời.
Bài học quý giá ở buổi họp lớp sau 10 năm
Điều khiến một người hạnh phúc không chỉ là công việc ổn định hay thu nhập cao, mà là cảm giác được sống đúng với mong muốn của chính mình.
Cuộc sống luôn có thể thay đổi và mỗi người đều có quyền thay đổi. Không ai cần phải sống mãi trong danh hiệu "học sinh giỏi" hay "kẻ thành công".
Điều quan trọng là dám vượt qua cái bóng quá khứ, xác định mục tiêu riêng và nỗ lực thực hiện nó.
Bởi cuối cùng, ai cũng chỉ muốn một điều đó là được làm chủ cuộc đời theo cách của chính mình.
