Cặp đôi MC ăn ý của VTV, sống kín tiếng ngoài đời là ai?
Liên tiếp đồng hành trong các sự kiện lớn, MC Hạnh Phúc và Á hậu – MC Thụy Vân có sự đồng điệu, ăn ý trên sân khấu và chung quan điểm sống.
Thời gian gần đây, bộ đôi MC Hạnh Phúc và Thụy Vân liên tục xuất hiện song hành trong các sự kiện chính luận, nghệ thuật lớn.
Cả hai cho thấy sự ăn ý từ phong thái trên sân khấu đến tương tác ngoài đời. Trên sân khấu, cặp đôi ghi điểm bởi sự chỉn chu, nền nã nhưng không kém phần linh hoạt, phù hợp với không khí trang trọng của các chương trình.
Cùng làm việc tại Đài Truyền hình Việt Nam, cả hai không phải là những gương mặt xa lạ với khán giả truyền hình. Trước khi trở thành cặp bạn dẫn ăn ý, Hạnh Phúc và Thụy Vân nhiều lần đồng hành trong các chương trình chính luận, nghệ thuật và sự kiện lớn, đòi hỏi cao về bản lĩnh sân khấu, kiến thức xã hội cũng như khả năng xử lý tình huống linh hoạt. Chính nền tảng nghề nghiệp tương đồng giúp họ dễ dàng “bắt nhịp” với nhau mỗi khi đứng chung sân khấu.
Bên cạnh chuyên môn, yếu tố hình ảnh cũng góp phần tạo nên sự hài hòa của cặp đôi này. Thụy Vân được biết đến là người đầu tư kỹ lưỡng cho trang phục, thường tự lên ý tưởng và đặt may riêng những bộ áo dài hoặc trang phục phù hợp với từng tính chất chương trình. Trong khi đó, MC Hạnh Phúc ghi điểm với phong cách ăn mặc tiết chế, chuẩn mực và nam tính, ưu tiên sự trang nghiêm, hài hòa tổng thể thay vì phô trương cá nhân.
Ngoài đời, MC Hạnh Phúc và Thụy Vân vẫn giữ sự giản dị, thân thiện. Họ chia sẻ với nhau không chỉ là công việc mà còn là sự học hỏi, trân trọng những giá trị nghề nghiệp mà mỗi người đang theo đuổi.
Chính sự chân thành ấy đã góp phần tạo nên một mối quan hệ đồng hành bền vững, tích cực và truyền cảm hứng.
MC Hạnh Phúc luôn đánh giá cao sự chuyên nghiệp và tinh tế của Thụy Vân trong công việc. “Vân luôn chuẩn bị kỹ cho mỗi chương trình, tôn trọng kịch bản nhưng cũng rất linh hoạt. Sự mềm mại, nữ tính của cô ấy kết hợp với tính chuẩn mực, tiết chế trong dẫn dắt giúp chương trình giữ được sự trang trọng mà vẫn gần gũi với khán giả” - Hạnh Phúc nói.
Thụy Vân cũng ngưỡng mộ sự chuyên nghiệp và điềm tĩnh của Hạnh Phúc trên sân khấu. Nhận xét về đồng nghiệp, cô đánh giá anh là người dẫn chương trình vững vàng, luôn giữ nhịp và kiểm soát không khí chương trình một cách tinh tế.
“Khi làm việc cùng nhau, chúng tôi học hỏi lẫn nhau nhiều, từ cách xử lý tình huống đến cách tạo cảm xúc cho khán giả” , cô kể.
Không chỉ ăn ý trong công việc, Hạnh Phúc và Thụy Vân còn đồng quan điểm về lối sống kín đáo và thái độ làm nghề nghiêm túc. Cả hai đều hạn chế chia sẻ đời tư, dành sự tập trung cho chuyên môn. MC Hạnh Phúc được biết đến là người đàn ông của gia đình, coi sự bền bỉ và tử tế trong nghề là giá trị cốt lõi.
Trong khi đó, Á hậu Thụy Vân xây dựng hình ảnh người phụ nữ hiện đại, bản lĩnh nhưng nền nã. Cô cân bằng hài hòa giữa vai trò người làm báo, người dẫn chương trình và cuộc sống gia đình, luôn giữ được phong thái điềm tĩnh, tích cực mỗi khi xuất hiện trước công chúng.
