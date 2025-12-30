Giữa lúc thanh tra Nguyệt mất tích, Viện phó Viện kiểm sát Hằng Thu nhận tin sốc
GĐXH - Viện phó Viện kiểm sát Hằng Thu nhận được cuộc gọi của cấp dưới báo tin đã phát hiện thi thể một người phụ nữ trôi dạt vào bờ chưa rõ danh tính.
Trong trích đoạn giới thiệu tập 42 phim "Lằn ranh", đoàn công tác của Viện Kiểm sát tối cao đã về tỉnh Việt Đông để phối hợp với Viện Kiểm sát tỉnh thực hiện nhiệm vụ điều tra, làm rõ vụ việc có dấu hiệu liên quan đến tham nhũng và lợi ích nhóm. Lãnh đạo Viện Kiểm sát tỉnh Việt Đông nhận định vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, phạm vi rộng, liên quan đến nhiều đối tượng, trong đó có những cán bộ cấp cao.
Đoàn công tác nghi ngờ có sự cấu kết giữa lãnh đạo tỉnh và doanh nghiệp, hình thành nhóm lợi ích nhằm che giấu và thực hiện các hành vi sai phạm. Đoàn công tác đã yêu cầu tập trung làm rõ bản chất vấn đề, tránh bỏ lọt tội phạm.
Trong khi đó, Chủ tịch tỉnh Thủy vẫn rất quyết liệt và nói với cấp dưới sẽ không bao giờ ký vào văn bản kết luận thanh tra gian dối đó bởi nếu không sẽ làm mất niềm tin của người dân.
"Phải cải tổ, phải thay đổi thực sự. Trước mắt chúng ta còn bao nhiêu việc ngổn ngang cần phải làm, vừa khơi dậy huy động mọi nguồn lực để phát triển. Đồng thời phải đấu tranh bài trừ cái xấu, khắc phục hạn chế tiêu cực còn tồn tại bấy lâu nay" - Chủ tịch tỉnh Thủy nói.
Ở diễn biến khác trong tập phim, việc Nguyệt mất tích khiến Hằng Thu và Triển đều rất lo lắng. Hằng Thu tin rằng bạn mình sẽ không làm điều dại dột khi cô còn hai đứa con, trong khi con gái còn đang nằm viện. Hơn nữa, Nguyệt cũng đã hẹn gặp Hằng Thu tại bệnh viện. Trong khi đó, Triển tìm gặp Khắc để hỏi về tung tích của Nguyệt. Anh lo lắng rằng bạn mình có thể đã gặp chuyện không may.
Triển và Hằng Thu cũng đã bàn tính về chuyện tương lai cho 2 đứa con của Nguyệt. Theo quan điểm của Triển, đây là việc của gia đình Nguyệt nên họ không thể can thiệp...
Cùng lúc đó, Hằng Thu nhận được cuộc gọi của cấp dưới báo tin đã phát hiện xác một người phụ nữ trôi dạt vào bờ chưa rõ danh tính. Triển và Thu đã ngay lập tức đến hiện trường vụ việc.
Tập 42 phim "Lằn ranh" phát sóng vào lúc 21h ngày 30/12 trên VTV1.
