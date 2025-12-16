Vợ Tuấn Hưng: 'Bình thường ở nhà tôi ít khi khen chồng'

Tuấn Hưng có 4 tháng rơi vào 'cận trầm cảm' khi mẹ bị bệnh nặng GĐXH - Tuấn Hưng đã có quãng thời gian suýt trầm cảm và luôn cô đơn, lạc lõng dù có gia đình ở bên cạnh. Đó quãng thời gian mẹ anh bắt đầu bệnh và bản thân anh còn bị mổ dây thanh quản.

Thu Hương ít khi khen chồng khi ở nhà

Thu Hương luôn đồng hành cùng Tuấn Hưng trong mọi sự kiện và ở lễ ra mắt album "Chạm", cô cũng đi theo cổ vũ chồng. Trong list 5 bài hát của "Chạm" do chính mình sáng tác, Tuấn Hưng đã dành tặng vợ ca khúc "Em". Anh gọi vợ là người phụ nữ tuyệt vời nhất. Đây được dự đoán là bản hits tiếp theo sau "Nắm lấy tay anh" và "Gấp đôi yêu thương".

Thu Hương - vợ Tuấn Hưng tâm sự về bài hát "nịnh vợ" của chồng.

Khi nói về cảm xúc được nghe ca khúc "nịnh vợ" của chồng, vợ Tuấn Hưng bày tỏ niềm vui và lòng tự hào. "Qua nhiều biến cố, em cảm thấy chồng mình rất giỏi. Trước em vẫn ngưỡng mộ anh ấy hát hay, nổi tiếng, giờ còn sáng tác giỏi như này. Bình thường ở nhà em cũng ít khi khen chồng, giờ phải công nhận rằng chồng mình thật sự giỏi.

Bài hát chồng viết tặng cho em, nghe lời thấy rất hay rồi, không có ý kiến gì muốn chồng thay đổi rồi, về chuyên môn và mọi thứ đã quá hoàn hảo. Cảm ơn chồng dù trong bất cứ khoảnh khắc nào cũng luôn dành tình cảm cho vợ. Em cảm ơn anh ấy về điều đó", Thu Hương chia sẻ.

Vợ Tuấn Hưng cũng tiết lộ sau những biến cố của cuộc đời chồng cô đã thay đổi theo chiều hướng tích cực. "Đúng là chồng em bây giờ thay đổi nhiều. Xưa các dự án ra bao giờ cũng được nghe đầu tiên nhưng chỉ nghe để cảm nhận. Giờ sau mỗi bài hát, hai vợ chồng chậm lại lắng nghe từng giai điệu, bài hát", Thu Hương nói.

Vợ Tuấn Hưng trong buổi ra mắt album cùng chồng.

Nữ doanh nhân 9X còn kể về cơ duyên cô được chồng gọi lên nghe thử ca khúc một cách rất "đặc biệt". Thu Hương kể: "Bài này là khi anh ấy viết xong hết rồi, phổ nhạc xong hết rồi mới bảo: “Vợ ơi xuống đây chồng bảo, chồng sáng tác bài này tặng vợ đấy, vợ nghe đi”. Trước đó anh ấy ở phòng thu tập trung, không chia sẻ gì. Khi ấy, em đang trông con ở trên gác, chồng ở dưới phòng làm việc. Nghe anh ấy bảo thế, giọng nghiêm trọng, bảo hay có chuyện gì, nghe anh ấy nói vậy và nghe xong, thấy chồng mình giỏi quá. Thật không ngờ là anh ấy đã làm xong album này trong vòng 1-2 tháng". Bài hát "nịnh vợ" ra đời như thế và ai nghe cũng hiểu được tình cảm Tuấn Hưng dành cho vợ mình.

Thu Hương tinh tế, hiếu thuận với mẹ chồng

Thu Hương không chỉ đồng hành, yêu thương chồng mà còn rất tinh tế, hiểu chuyện với mẹ chồng. Hồi tháng 11 vừa qua, khi lo xong việc hiếu cho mẹ chồng, vợ Tuấn Hưng đã có những dòng viết xúc động về bà sau những ngày cô đồng hành chăm sóc khi bà đau ốm.

Thu Hương kể lại những đêm gần như thức trắng, luôn lo lắng xem làm sao để mẹ đỡ đau, để mẹ được vui lòng, để mẹ có thêm sức khỏe. “Con đã rất cố gắng và nỗ lực mẹ ạ. Và con biết hơn ai hết mẹ đã rất thấu hiểu những gì mà con đã cố gắng. Nên mẹ yêu thương con lắm”, cô kể lại.

Tuấn Hưng nắm tay vợ tình cảm trong ngày ra mắt album "Chạm".

Thu Hương cũng nhớ về khoảnh khắc đêm cuối cùng trước khi mẹ chồng ra đi: "Cuộc đời này thật vô thường mẹ nhỉ, mới đêm hôm trước gần 3 rưỡi sáng mẹ đau còn gọi con lên ngồi cạnh mẹ nắm tay mẹ. Cả đêm đó con vẫn còn ngồi niệm Phật và bóp chân cho mẹ đến khi mẹ hết đau và ngủ ngon con mới an tâm đi ngủ vậy mà chỉ đến tối hôm sau thôi mẹ đã ra đi rồi".

Được biết, trước mẹ Tuấn Hưng rời cõi tạm, bà sống chung với vợ chồng con trai. Cuộc sống 3 thế hệ trong một gia đình chính Tuấn Hưng chia sẻ trên trang cá nhân. Trong đó, có thể thấy dù cả Tuấn Hưng và vợ trẻ vẫn còn chưa hoàn toàn tỉnh giấc, mẹ của Tuấn Hưng đã vào phòng riêng của hai vợ chồng để lấy quần áo, chuẩn bị cho Su Hào đi học.

Trái với dự đoán, Thu Hương rất thoải mái với hành động này của mẹ chồng. Được biết, sau khi kết hôn, vợ trẻ được mẹ Tuấn Hưng giúp đỡ rất nhiều trong công việc gia đình. Trên mạng xã hội, cô không ngần ngại dành những lời khen và bày tỏ sự kính trọng cho bà.

Trong một lần chia sẻ với Gia đình&xã hội, Thu Hương tâm sự: "Tôi có 2 người mẹ là mẹ đẻ và mẹ chồng luôn yêu thương hỗ trợ và hiện tại thì tôi đã lấy lại được phong độ. Tôi ngưỡng mộ và tự hào vì có 2 người mẹ tuyệt vời như vậy. Có các mẹ hỗ trợ chăm con, quán xuyến việc gia đình nên tôi mới yên tâm để cố gắng có được thành công như ngày hôm nay".

Tuấn Hưng và vợ luôn đã có 11 năm hôn nhân hạnh phúc.

Về phía Tuấn Hưng, anh cũng rất khéo léo khi là người giúp gia đình 3 thế hệ thuận hòa. Lúc mẹ còn sống, anh chính là cầu nối giữa mẹ và vợ. Nam ca sĩ từng chia sẻ anh là người dung hoa giữa mẹ chồng - nàng dâu: "Tôi nghĩ mình giỏi khi có thể khiến mẹ vợ yêu thương mình như con đẻ còn mẹ mình yêu thương vợ mình như con đẻ. Với bố mẹ vợ, tôi đối xử hết lòng, hết mình. Thấy tôi làm như vậy, vợ cũng sẽ cư xử với bố mẹ tôi giống như thế. Mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu của mẹ và vợ tôi giờ rất tốt. Mẹ tôi lúc nào cũng bảo vệ con dâu, nếu có chuyện gì cũng sẽ bênh con dâu chứ không bênh con trai". Và nhờ sự khéo léo như vậy nên gia đình luôn hạnh phúc và thăng hoa trong mọi việc.

Thu Hương nói cảm ơn chồng vì bài hát hay. Clip: Đỗ Quyên



