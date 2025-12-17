Tuấn Hưng tuổi 47: Sáng đưa con đi học, giờ sợ nơi đông người, không còn ham chơi

Vợ Tuấn Hưng: 'Bình thường ở nhà tôi ít khi khen chồng' GĐXH - Thu Hương là hotgirl đời đầu của Hà thành. Mới đây, trong một cuộc họp báo, nữ doanh nhân chia sẻ về ca khúc "nịnh vợ" mà Tuấn Hưng sáng tác tặng cô, đồng thời tiết lộ bí mật ít ai biết về cách cô thể hiện tình cảm với chồng khi ở nhà.

Tuấn Hưng không nguôi nỗi nhớ mẹ

Tuấn Hưng là một ca sĩ nổi tiếng ở những năm 2000 với các ca khúc như: Vẫn nhớ, Tìm lại bầu trời, Tình yêu lung linh, Đêm định mệnh... Tuấn Hưng luôn khiến khán giả nhớ đến bởi phong cách âm nhạc sôi nổi, cháy hết mình và tràn ngập năng lượng khỏe khoắn. Những năm gần đây, anh lại gây ấn tượng với khán giả qua hai bản hits: Nắm lấy tay anh và Gấp đôi yêu thương.

Tuấn Hưng nghẹn lời khi nhắc về mẹ.

Những ngày tháng này, Tuấn Hưng sống tĩnh lại với album "Chạm" do chính anh viết lời và quyết định nhờ nhạc sĩ Phạm Việt Tuấn làm nhạc. Từ khi mẹ anh qua đời, Tuấn Hưng vẫn không nguôi nỗi nhớ mẹ. Trước truyền thông, trong ngày ra mắt sản phẩm âm nhạc, Tuấn Hưng vẫn không nói được thành lời và khóc nghẹn.

Là con một nên từ nhỏ Tuấn Hưng nhận được đầy đủ tình yêu thương mà bố mẹ mang đến. Đặc biệt, mẹ anh - bà Hồng là một người phụ nữ hết lòng vì con. Sinh thời, bà chính là hậu phương vững chắc giúp Tuấn Hưng có được sự nghiệp như ngày hôm nay.

Nói về mẹ, Tuấn Hưng nghẹn giọng: "Bài hát đầu tiên trong album là bài tôi viết sau những bài còn lại nhưng lại đưa lên đầu album. Đó là cảm xúc khi mẹ đã mất, tôi ngồi trong nhà, ngoài sân hay đi lên trên gác vẫn thấy mẹ như ở đâu đó xung quanh đấy, đến tận cả ngay bây giờ, tất cả mọi người trong gia đình vẫn nghĩ mẹ đang ở đâu đấy thôi. Chỉ khi mình đi ra khỏi nhà mới cảm nhận rất rõ sự mất mát, còn ở trong nhà vẫn thấy mọi thứ vẫn thế. Mọi người thường nghe viết về mẹ phải êm đềm, day dứt nhưng tôi có nỗi nhớ riêng, cá tính riêng trong âm nhạc nên muốn nỗi nhớ mẹ cũng thật nhất với con người của mình".

Tuấn Hưng gặp nhiều sóng gió về sự nghiệp lẫn cuộc sống trong thời gian qua.

Được biết, trong thời gian mẹ bệnh nặng, Tuấn Hưng cũng phải làm phẫu thuật mổ dây thanh quản. Quãng thời gian ấy, anh gặp biến cố lớn cả về sức khỏe lẫn tinh thần. Chính khoảng thời gian này đã giúp Tuấn Hưng "tĩnh" lại để nhìn nhận mọi việc và học cách thay đổi giúp bản thân trở nên tốt hơn.

Tuấn Hưng của hiện tại: Sáng đưa con đi học, không còn ham vui

Tuấn Hưng sau những sóng gió cuộc đời, ở tuổi 47, anh chọn cuộc sống giản dị nhưng bình yên. Anh kể thường để chế độ điện thoại không làm phiền vì muốn bản thân tập trung cho gia đình, cho công việc mà anh hướng đến.

Tuấn Hưng của hiện tại dành nhiều thời gian cho gia đình.

"Tôi nói thật là lâu này tôi bắt đầu sợ cảm giác chỗ đông người, nhiều khi ra chỗ bạn bè ăn nhậu đông người chỉ một lúc thôi là tôi trốn về, loanh quanh chơi với các con, làm nhạc rồi thu âm. Đấy đang là niềm vui lớn nhất của tôi lúc này, cảm thấy như thế là hạnh phúc, là an toàn và tất cả với mình. Tôi không biết đấy là diễn biến trạng thái tích cực hay tiêu cực nhưng thấy như thế đang là tốt cho mình và mọi diễn biến như thế, tôi vẫn đang chịu được.

Tức là ở nhà, không đi ra ngoài chơi, chơi với con cũng không thấy buồn mà thấy vui. Nói thật, tất cả các số điện thoại hiện giờ tôi đều để ở chế độ làm phiền vì muốn dành thời gian cho gia đình và âm nhạc, vì sợ nhỡ bạn gọi mà mình không nghe thì khó nói, lỡ cầm điện thoại lên nghe, bạn rủ đi lại phải gật đầu hoặc ham vui, mà cái đó thật sự không giống với cảm xúc của tôi lúc này", Tuấn Hưng chia sẻ.

Lịch hàng ngày của anh là sáng thức dậy sớm đưa con đi học, xong việc, anh về uống trà rồi ăn sáng và bắt đầu công việc sáng tác của mình. Còn buổi tối, anh dành thời gian cho vợ con và tận hưởng cảm giác ấm cùng mà người thân mang lại.

Chính nguồn năng lượng tích cực đó đã giúp Tuấn Hưng như được "chữa lành" sau những mất mát. Vì vậy, trong con đường âm nhạc sắp tới, nam ca sĩ tuổi Ngọ muốn viết những ca khúc giàu sức sống, lạc quan và yêu thương.

Gia đình hạnh phúc của Tuấn Hưng.

Anh nói: "Có một điều tôi muốn chia sẻ thật rằng những gì tôi viết trong thời gian tới vẫn thế, không phải tình yêu đôi lứa, những gì đau đớn khổ sở về nhiều việc từng gặp và trải qua trước đấy mà là những gì tích cực, hướng đến tương lai đầy màu xanh, một người nghệ sĩ muốn chia sẻ với cộng đồng, xã hội. Và đặc biệt là viết về những bài hát về quê hương, đất nước và tình người. Đấy mới là những chủ đề mà tôi muốn ưu tiên tập trung trong thời gian tới, những bài hát có sự lan tỏa".

Tuấn Hưng cũng tự nhận mình đã qua "thời kỳ đỉnh cao" nhưng sẽ luôn bền bỉ dành tình yêu cho âm nhạc bằng những sản phẩm nghệ thuật có giá trị. Về việc nhận show, nam ca sĩ hài hước nói: "Mọi người có thể gọi điện cho vợ tôi - doanh nhân Thu Hương".

Tuấn Hưng cho rằng sự kiên trì và nỗ lực giúp anh thành công. Clip: Đỗ Quyên