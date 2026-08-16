Casino ở Đà Nẵng bị mất 120.000 USD, Công an vào cuộc tạm giữ Hoàng Trinh Bảo

Ngày 15/8, Công an TP Đà Nẵng cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự vừa làm rõ vụ trộm số tiền lớn tại một casino trên địa bàn.

Trước đó, khoảng 9h30 ngày 12/8, sau khi tiếp nhận tin báo về việc casino bị mất số tiền lớn, Phòng Cảnh sát hình sự huy động nhiều tổ công tác gồm điều tra viên, trinh sát phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức điều tra tại hiện trường, thu thập thông tin và truy xét người gây án.

Qua phân tích hiện trường và các tài liệu thu thập được, cảnh sát nhận định người thực hiện vụ trộm có sự nghiên cứu địa điểm, nắm được phương thức quản lý và vị trí cất giữ tài sản.

Từ nhận định này, lực lượng chức năng tập trung rà soát nhân viên casino cùng những người có mặt tại đây trong thời gian xảy ra vụ việc.

Đến khoảng 22h30 cùng ngày, cảnh sát xác định Hoàng Trinh Bảo (SN 1985, trú phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng), nhân viên làm việc tại casino này, là nghi phạm thực hiện vụ trộm nên lập tức bắt giữ.

Đối tượng Hoàng Trinh Bảo. Ảnh: Công an cung cấp

Tại cơ quan công an, bước đầu Bảo khai do nợ nần và cần tiền chi tiêu nên nảy sinh ý định lấy tài sản tại nơi làm việc. Do biết thời gian giao ca, quy trình bàn giao và vị trí cất giữ tiền, người này lên kế hoạch thực hiện.

Khoảng 7h20 ngày 12/8, sau khi bàn giao ca, Bảo lợi dụng lúc nhân viên thu ngân rời khỏi quầy, không có người quản lý số tiền trong tủ gỗ, lén mở ngăn tủ lấy một bó tiền USD rồi rời đi.

Theo lời khai của Bảo, khi về nhà kiểm đếm, người này xác định số tiền lấy được là 120.000 USD (khoảng hơn 3 tỷ đồng).

Bảo cất 100.000 USD vào két sắt, mang 20.000 USD đến một tiệm vàng trên đường Hùng Vương đổi được 519 triệu đồng. Sau đó, người này sử dụng 33 triệu đồng để trả nợ và chi tiêu cá nhân.

Hiện, Phòng Cảnh sát hình sự đang tiến hành các thủ tục khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam Bảo về hành vi trộm cắp tài sản, đồng thời tiếp tục điều tra vụ việc.