Bắc Ninh: Khởi tố đối tượng ‘hô biến' inox 201 thành SUS 304

Theo thông tin từ Công an tỉnh Bắc Ninh, ngày 6/8/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Sản xuất, buôn bán hàng giả” xảy ra tại Công ty TNHH Franking Việt Nam, địa chỉ tại tổ dân phố Trung Đồng, phường Nếnh, tỉnh Bắc Ninh, trong thời gian từ năm 2024 đến năm 2026.

Quá trình điều tra xác định, Công ty TNHH Franking Việt Nam hoạt động chính trong lĩnh vực sản xuất, buôn bán thiết bị vệ sinh (vòi cấp nước, dây dẫn nước, bát sen, chậu rửa nhà bếp, chậu sứ, bệ xí…).

Toàn bộ hoạt động của Công ty TNHH Franking Việt Nam do Nguyễn Quang Thiều (SN 1979, trú tại tổ dân phố Trung Đồng, phường Nếnh, tỉnh Bắc Ninh) quản lý, điều hành.

Kho hàng về các sản phẩm của Công ty TNHH Franking Việt Nam - (ảnh CABN).

Nguyễn Quang Thiều có thời gian đi xuất khẩu lao động tại Đài Loan nên có khả năng nói tiếng Trung Quốc và quen biết nhiều mối khách hàng bán các sản phẩm thiết bị vệ sinh có xuất xứ Trung Quốc. Nguyễn Quang Thiều là người trực tiếp liên hệ, thỏa thuận với các công ty bên Trung Quốc để nhập khẩu hàng hóa, sau đó thuê đơn vị vận chuyển về trụ sở Công ty TNHH Franking Việt Nam để sản xuất, gia công và đưa đi tiêu thụ tại thị trường Việt Nam.

Giai đoạn đầu kể từ khi thành lập Công ty TNHH Franking Việt Nam, Nguyễn Quang Thiều tiến hành nhập khẩu các sản phẩm chậu rửa nhà bếp chất liệu inox 201 không ghi nhãn hiệu trên sản phẩm từ Trung Quốc, sau đó xuất bán ra thị trường để tiêu thụ mà không trải qua công đoạn gia công, sản xuất nào.

Đến khoảng năm 2024, nhận thấy các sản phẩm chậu rửa nhà bếp chất liệu inox 201 không còn được ưa chuộng trên thị trường như sản phẩm chậu rửa nhà bếp chất liệu inox 304 (sản phẩm chất liệu inox 304 bền đẹp, chống gỉ tốt, cứng hơn sản phẩm chất liệu inox 201), Nguyễn Quang Thiều đã mua máy khắc laser trên mạng, sau đó thực hiện việc khắc dòng chữ “SUS 304” lên sản phẩm chậu rửa nhà bếp chất liệu inox 201 để tạo ra sản phẩm có hình thức giống với chậu rửa nhà bếp chất liệu inox 304 mà Công ty TNHH Franking Việt Nam đã nhập khẩu.

Cơ quan công an tống đạt Quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Quang Thiều - (ảnh CABN).

Đối với sản phẩm chậu rửa nhà bếp chất liệu inox 201 có khắc laser dòng chữ “SUS 304”, Công ty TNHH Franking Việt Nam không đăng ký chứng nhận, không công bố hợp quy theo QCVN 16:2023/BXD đối với sản phẩm chậu rửa theo Thông tư số 04/2023/TT-BXD ngày 30/6/2023 của Bộ Xây dựng.

Sản phẩm chậu rửa nhà bếp chất liệu inox 201 có khắc laser dòng chữ “SUS 304” do Nguyễn Quang Thiều sản xuất được đóng gói cùng phụ kiện đi kèm (xi phông, dây dẫn nước, nắp đựng rác…) vào thùng carton có ghi thông tin: “Tên sản phẩm: Chậu rửa bát Inox; SUS 304; xuất xứ: Trung Quốc; nhà nhập khẩu: FRANKING VIETNAM CO.,LTD”, gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng về giá trị sử dụng, công dụng thực tế của sản phẩm khi đưa ra thị trường tiêu thụ.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan chức năng xác định hành vi sản xuất, buôn bán sản phẩm chậu rửa nhà bếp chất liệu inox 201 có khắc laser dòng chữ “SUS 304” của Nguyễn Quang Thiều như nêu trên là hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả.

Ngày 11/8/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bắc Ninh đã khởi tố bị can Nguyễn Quang Thiều về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả”, quy định tại khoản 1 Điều 192 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bắc Ninh tiếp tục điều tra mở rộng.

