Xác định nghi phạm sát hại nữ nhân viên thư viện trường học ở Đắk Lắk

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L.Vũ (th)
L.Vũ (th)
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GĐXH - Liên quan vụ nữ nhân viên thư viện trường học ở Đắk Lắk bị sát hại, Công an tỉnh Đắk Lắk đã xác định được nghi phạm.

Sau khi tiếp nhận thông tin chị L.T.M.D (SN 1987, trú xã Ea Wy, tỉnh Đắk Lắk) là nhân viên thư viện của Trường Tiểu học Lê Đình Chinh mất tích sau buổi liên hoan tại trường, Công an tỉnh Đắk Lắk đã tiến hành điều tra, xác minh vụ việc.

Theo TPO, bước đầu cơ quan công an xác định N.H.L (SN 1988, trú xã Ea Drăng), giáo viên thể dục Trường Tiểu học Lê Đình Chinh, có liên quan trực tiếp đến vụ việc.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, khoảng đầu năm 2025, N.H.L phát sinh quan hệ tình cảm với chị L.T.M.D. Đối tượng L đã có vợ và 2 con; còn chị D đã ly hôn từ tháng 3/2026 và hiện đang nuôi 2 con gái.

Xác định nghi phạm sát hại nữ nhân viên thư viện trường học ở Đắk Lắk - Ảnh 1.

Chị L.T.M.D trước khi mất tích. Ảnh người nhà cung cấp

Khoảng 21h ngày 10/8, sau khi tham dự buổi liên hoan tại trường, L đến phòng ở của chị D tại khu tập thể của trường để nói chuyện. Tại đây, giữa hai người xảy ra mâu thuẫn, tranh luận. Sau đó, L đã có hành vi dùng vũ lực đối với chị D khiến nạn nhân tử vong.

Sau khi xảy ra sự việc, L đã tìm cách che giấu vụ việc bằng việc đốt quần áo, chăn, gối tại phòng ở nhằm xóa dấu vết. Sau đó, đối tượng đưa thi thể chị D đến rẫy của mình tại thôn 13 (xã Ea Drăng) để chôn.

Theo lời khai của L, nguyên nhân vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn, ghen tuông trong quan hệ tình cảm.

Công an tỉnh Đắk Lắk đã phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, thu thập tài liệu, vật chứng và các chứng cứ có liên quan để phục vụ công tác điều tra; đồng thời, tiếp tục củng cố hồ sơ vụ việc để xử lý N.H.L theo quy định của pháp luật.

Xác định nghi phạm sát hại nữ nhân viên thư viện trường học ở Đắk Lắk - Ảnh 2.

Nơi phát hiện thi thể nạn nhân. Ảnh: TPO

Theo Báo Công lý, ngày 12/8, gia đình ông Lê Văn Tập (SN 1959, trú xã Ea Wy, tỉnh Đắk Lắk) trình báo cơ quan chức năng về việc con gái ông là chị D - nhân viên thư viện Trường Tiểu học Lê Đình Chinh, mất liên lạc sau buổi liên hoan tại trường.

Trước đó, tối 10/8, nhà trường tổ chức liên hoan gặp mặt viên chức, người lao động. Sau khi kết thúc, khoảng 19h30 - 20h, chị D cùng một số giáo viên dọn dẹp rồi về phòng tập thể nghỉ.

Hơn 21h cùng ngày, một giáo viên ở phòng bên cạnh nghe tiếng "á" phát ra từ phòng chị D. Người này gọi điện, nhắn tin nhưng không nhận được phản hồi.

Đến khoảng 9h ngày 11/8, mọi người phát hiện phòng nghỉ của chị D có khói nên mở cửa kiểm tra. Bên trong, nệm giường và một góc treo đồ bị cháy một phần, nhưng không thấy chị D.

Sau đó gia đình báo Công an xã Ea Wy và tổ chức tìm kiếm quanh khu vực trường.

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