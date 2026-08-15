Khởi tố, bắt tạm giam thầy giáo giết nữ nhân viên thư viện trường học ở Đắk Lắk

Nạn nhân trong vụ án này là chị Lê Thị Mỹ Diễm 39 tuổi, trú tại xã Ea Wy, tỉnh Đắk Lắk. Chị Diễm là nhân viên thư viện Trường tiểu học Lê Đình Chinh, xã Ea Wy, còn Lĩnh là giáo viên dạy bộ môn Thể dục cùng trường.

Trước đó, ngày 11/8, Công an xã Ea Wy tiếp nhận tin báo của người thân chị Diễm về việc chị bị mất tích, điện thoại không liên lạc được. Theo đơn trình báo, vào ngày 10/8, Trường tiểu học Lê Đình Chinh có tổ chức liên hoan, đến tối cùng ngày, sau khi tiệc kết thúc, chị Diễm cùng một số cô giáo dọn dẹp bát đĩa và về phòng tập thể nghỉ ngơi.

Đến sáng hôm sau, mọi người sang phòng thì không thấy chị Diễm và phát hiện một số vật dụng trong phòng bị cháy.

Đối tượng Nguyễn Hồng Lĩnh tại cơ quan Công an.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Ea Wy phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đắk Lắk đã khẩn trương vào cuộc điều tra xác minh, lấy lời khai những người có liên quan.

Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ sắc bén, đến sáng ngày 12/8, Công an xác định Nguyễn Hồng Lĩnh tình nghi liên quan đến việc mất tích của chị Diễm nên được mời về trụ sở để làm việc. Tại cơ quan điều tra, ban đầu Lĩnh rất bình thản, quanh co vì cho rằng bản thân mình không liên quan. Tuy nhiên, trước các chứng cứ, tài liệu thu thập được và những lập luận sắc bén của cơ quan điều tra, đến 23 giờ ngày 13/8, Lĩnh đã cúi đầu khai nhận do ghen tuông nên đã ra tay sát hại chị Diễm tại trường học rồi chở về rẫy của gia đình chôn phi tang.

Được biết, Lĩnh đã có vợ và 2 con; chị Diễm đã ly hôn chồng từ tháng 3/2026 và hiện đang nuôi 2 con nhỏ.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý Nguyễn Hồng Lĩnh theo quy định của pháp luật.