Đà Nẵng: Liên tiếp bắt giữ 5 đối tượng truy nã quốc tịch nước ngoài

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Theo Trang tin điện tử Công an TP Đà Nẵng, mới đây, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an thành phố phối hợp Tổ công tác của Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an và Công an các phường Hòa Cường, Ngũ Hành Sơn, Sơn Trà tổ chức bắt giữ 4 đối tượng truy nã theo đề nghị của Bộ Công an Trung Quốc.

Các đối tượng bị bắt giữ gồm HUANG YANLIN (SN 1973); WANG XUEFENG (SN 1992); ZHANG HUIJUAN (SN 1973) và ZHANG JIANQING (SN 1975), đều mang quốc tịch Trung Quốc.

Trước đó, ngày 29/7/2026, Phòng PC02 phối hợp với Công an phường Ngũ Hành Sơn bắt giữ WANG HONGJIAN (SN 1986, quốc tịch Trung Quốc), cũng là đối tượng bị cơ quan chức năng Trung Quốc truy nã.

5 đối tượng bị bắt giữ. Ảnh: CATP Đà Nẵng

Quá trình xác minh, Phòng PC02 xác định WANG HONGJIAN đã nhập cảnh vào Việt Nam và lưu trú trên địa bàn phường Ngũ Hành Sơn.

Tại cơ quan Công an, đối tượng khai nhận đang bị Công an thành phố Kiến Đức (tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc) truy nã vào ngày 14/7/2026.

Sau khi hoàn tất các thủ tục theo quy định, dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo các ban ngành, Phòng PC02 đã phối hợp với Cục Đối ngoại (Bộ Công an) bàn giao đối tượng WANG HONGJIAN cho phía Trung Quốc tại Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, tỉnh Lạng Sơn.

Phối hợp bàn giao các đối tượng cho cơ quan chức năng Trung Quốc. Ảnh: CATP Đà Nẵng

Việc liên tiếp phát hiện, bắt giữ 5 đối tượng truy nã quốc tịch Trung Quốc trong thời gian ngắn cho thấy tinh thần chủ động, quyết liệt của Công an TP Đà Nẵng trong công tác nắm tình hình, quản lý người nước ngoài, kịp thời phát hiện những đối tượng có dấu hiệu vi phạm pháp luật, đang bị cơ quan chức năng nước ngoài truy nã để tổ chức xác minh, bắt giữ theo quy định.

Kết quả trên cũng thể hiện sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa Phòng PC02 với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an và Công an cơ sở, góp phần nâng cao hiệu quả phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm có yếu tố nước ngoài, tội phạm xuyên quốc gia, giữ vững an ninh, trật tự, tạo môi trường an toàn, ổn định trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.