‘Dựng phòng khám xương khớp núp bóng spa để lừa gần 300 người

Ngày 15/8, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam Vi Văn Đông (SN 2000), Vũ Thị Hà (SN 1986) và Phạm Bá Tài (SN 1991) để điều tra về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo điều tra, Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Nghệ An phát hiện cơ sở “Phúc Tâm 8”, tại số 05 đường Mai Hắc Đế, phường Vinh Hưng, dù đăng ký kinh doanh dịch vụ chăm sóc sắc đẹp, spa và xông hơi nhưng lại tổ chức tư vấn, khám và điều trị xương khớp trái phép.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Nghệ An đọc Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vi Văn Đông, Vũ Thị Hà và Phạm Bá Tài.

Vi Văn Đông từng làm kỹ thuật viên xoa bóp tại một cơ sở điều trị xương khớp. Nhận thấy hoạt động này mang lại lợi nhuận lớn, Đông cấu kết với Vũ Thị Hà tổ chức cơ sở điều trị trái phép. Do không đủ điều kiện hành nghề y, dược, các đối tượng chọn hình thức kinh doanh spa để che giấu hoạt động thực tế.

Phạm Bá Tài được thuê đứng tên chủ hộ kinh doanh. Nhóm này tuyển 2 lễ tân, 3 nhân viên tư vấn và 9 kỹ thuật viên, chủ yếu là những người từng làm việc cùng Đông và Hà.

Để tìm khách, các đối tượng thuê người chạy quảng cáo trên mạng xã hội, dựng hình ảnh về đội ngũ bác sĩ, trang thiết bị và công nghệ điều trị. Cơ sở quảng cáo phương pháp “sóng cao tần”, cam kết “không mổ - không tiêm - không đau”, điều trị dứt điểm đến 95% và giới thiệu khách hàng được bác sĩ giỏi thăm khám.

Lực lượng chức năng khám xét cơ sở “Phúc Tâm 8”.

Khi khách đến, nhân viên sử dụng kịch bản có sẵn để tư vấn các gói điều trị từ 3-30 triệu đồng. Trong quá trình điều trị, nhóm này tiếp tục giới thiệu “tiêm nano canxi” với giá 5-10 triệu đồng/mũi, quảng cáo có tác dụng phục hồi xương khớp nhanh chóng.

Tuy nhiên, theo cơ quan điều tra, các đối tượng không thực hiện phương pháp điều trị như quảng cáo mà chỉ thực hiện “tiêm giả” trong lúc khách hàng đang được xoa bóp, massage để tạo cảm giác đang được điều trị chuyên sâu. Có trường hợp đã chi tổng cộng 57 triệu đồng cho các gói dịch vụ.

Đáng chú ý, nhóm này tổ chức hoạt động theo quy trình khép kín gồm quảng cáo, lễ tân, tư vấn và kỹ thuật viên. Nhân viên sử dụng tên giả, liên lạc qua các nhóm Telegram và không biết danh tính thật của nhau cũng như người trực tiếp điều hành cơ sở.

Cơ quan Công an lấy lời khai đối tượng Vũ Thị Hà.

Các thiết bị tại “Phúc Tâm 8” chủ yếu là máy spa cũ, máy massage, máy xung điện, lồng hồng ngoại... được mua trên sàn thương mại điện tử. Dù không có chức năng khám, chữa bệnh và không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc, các đối tượng vẫn quảng cáo là thiết bị điều trị công nghệ cao. Nhóm này còn đặt mua 10 giấy chứng nhận đào tạo để đối phó với cơ quan chức năng.

Từ tháng 3/2026 đến nay, đường dây đã lừa gần 300 người tại nhiều tỉnh, thành, chủ yếu là người cao tuổi, trong đó có nhiều người hoàn cảnh khó khăn. Qua sao kê tài khoản của Vi Văn Đông, cơ quan Công an xác định tổng số tiền giao dịch lên tới hơn 9 tỷ đồng.

Các đối tượng còn khảo sát, thuê địa điểm để mở rộng hoạt động sang Hà Tĩnh nhưng phải dừng lại sau khi bị Công an tỉnh Nghệ An phát hiện.

Ba đối tượng Vi Văn Đông, Vũ Thị Hà và Phạm Bá Tài tại Cơ quan Công an.

Khám xét cơ sở “Phúc Tâm 8”, lực lượng chức năng thu giữ nhiều máy móc, thiết bị và sản phẩm không rõ nguồn gốc, trong đó có 2 phi thuyền tắm trắng, 10 máy xung điện, 7 máy đầm G5, 3 máy Bio-photon FS-20'9, 2 máy chiếu hồng ngoại, 3 máy Meiboyi cùng nhiều tang vật liên quan.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Nghệ An đang tiếp tục mở rộng vụ án, làm rõ vai trò của những người liên quan.