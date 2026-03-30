Câu chuyện về cặp đôi đã ôm nhau 2.800 năm ở Iran
Không ai biết họ là ai, nhưng họ đã trở thành biểu tượng của tình yêu vĩnh hằng.
Năm 1972, tại di chỉ Teppe Hasanlu thuộc tỉnh Tây Azerbaijan, Iran, một nhóm khảo cổ từ Đại học Pennsylvania (Mỹ) đã khai quật được một cảnh tượng làm chấn động cả thế giới: hai bộ hài cốt nằm ôm nhau dưới lớp đất đá, duy trì tư thế âu yếm suốt gần 3 thiên niên kỷ. Hình ảnh này nhanh chóng trở thành biểu tượng của tình yêu mãnh liệt, vượt qua ranh giới của cái chết. Tuy nhiên, khi khoa học hiện đại vào cuộc, danh tính của "cặp tình nhân" này lại mở ra một chương mới đầy tranh cãi và bất ngờ.
Thảm kịch trong chiếc thùng thạch cao
Theo các kết quả nghiên cứu, vào khoảng năm 800 trước Công nguyên, khu định cư Hasanlu đã bị tấn công và thiêu rụi hoàn toàn trong một cuộc giao tranh tàn khốc giữa các phe phái tranh chấp. Giữa đống đổ nát và khói lửa, hai người này đã tìm cách ẩn náu trong một chiếc thùng lớn làm từ thạch cao.
Họ chui vào đó với hy vọng sống sót, nhưng số phận nghiệt ngã đã khiến cả hai thiệt mạng do ngạt khói. Trong những giây phút cuối cùng của cuộc đời, họ đã chọn cách ôm lấy nhau để tìm kiếm sự an ủi. Tư thế này được giữ nguyên vẹn suốt 2.800 năm cho đến khi được các nhà khảo cổ phát hiện.
Cú sốc về danh tính: Tình yêu đồng giới từ 3.000 năm trước?
Khi bức ảnh về hai bộ hài cốt được công bố, dư luận và truyền thông thời bấy giờ ngay lập tức mặc định đây là một cặp nam nữ yêu nhau sâu đậm. Thế nhưng, các phân tích chuyên sâu sau đó đã dội một gáo nước lạnh vào giả thuyết lãng mạn truyền thống này.
Thông qua việc kiểm tra cấu trúc xương chậu và hàm răng, các chuyên gia khẳng định bộ hài cốt nằm bên phải chắc chắn 100% là nam giới, qua đời khi còn rất trẻ (khoảng 18 đến 22 tuổi). Điều gây sốc nằm ở bộ hài cốt bên trái – người đang thực hiện cử chỉ hôn hoặc ghé sát vào mặt đối phương. Các nghiên cứu nhân chủng học và phân tích ADN sau này chỉ ra rằng, nhiều khả năng người này cũng là nam giới, ở độ tuổi khoảng 30 đến 35.
Nếu giả thuyết này là đúng, "Cặp tình nhân Hasanlu" có thể là minh chứng cho một mối quan hệ đồng giới đã tồn tại và được gắn kết bền chặt từ gần 3.000 năm trước.
Mặc dù có những giả thuyết khác cho rằng đây có thể là quan hệ cha con hoặc anh em cùng tham gia chiến đấu, nhưng tư thế ôm ấp đầy tình cảm vẫn khiến giới khoa học thiên về một mối liên kết đặc biệt hơn là tình thân thuần túy. Việc họ dành cho nhau sự che chở cuối cùng giữa thảm kịch đã biến hai bộ xương khô trở thành một tác phẩm nghệ thuật của tạo hóa.
Dù danh tính thật sự có là một cặp nam nữ hay một cặp đôi đồng giới, "Cái ôm Hasanlu" vẫn luôn khiến hậu thế phải trầm trồ. Nó không chỉ là một phát hiện khảo cổ học giá trị mà còn là lời nhắc nhở về bản chất của con người: Trong sự tận cùng của nỗi sợ hãi và cái chết, thứ duy nhất chúng ta khao khát chính là sự kết nối và hơi ấm từ một người khác.
Nguồn: All's That Interesting
Loài hoa đắt nhất hành tinh: Đắt đến mức vô lý nhưng không thể mua trưng bàyChuyện đó đây - 1 ngày trước
Trong danh sách những loài hoa đắt đỏ nhất thế giới, có một cái tên đặc biệt thường được nhắc đến không phải vì giá bán hàng triệu đô, mà bởi… không thể mua bằng tiền.
Thạc sĩ Trung Quốc kiếm tiền tỷ nhờ nghề dạy đạp xe cho người lớn!Chuyện đó đây - 2 ngày trước
Bằng việc kết hợp kiến thức chuyên môn về giáo dục thể chất và sự nhạy bén với thị trường ngách, Li đã biến kỹ năng đạp xe cơ bản thành một mô hình kinh doanh mang lại thu nhập đột phá.
Người đàn ông ngất xỉu khi nhận ra đã "vứt nhầm" 20 thỏi vàng vào thùng rácChuyện đó đây - 3 ngày trước
Một người đàn ông đã vô tình vứt 20 thỏi vàng, trị giá hơn 3,7 tỷ đồng, vào thùng rác công cộng. Khi phát hiện sự việc, anh choáng váng đến mức ngất xỉu, khiến gia đình bàng hoàng.
Đào sâu 0,8m, đội công nhân phát hiện hơn 5 kg vàng: Công trường xây dựng lập tức bị phong tỏaChuyện đó đây - 3 ngày trước
Ngoài vàng, nhiều cổ vật quý hiếm khác cũng được phát hiện, qua đó cung cấp thêm tư liệu quan trọng về đời sống và nghệ thuật thời Đường ở Trung Quốc.
Phi công tiết lộ điều đáng sợ nhất từng nhìn thấy khi đang bayChuyện đó đây - 4 ngày trước
Cơ trưởng Steve thừa nhận ông từng nhìn thấy "UFO" nhưng không phải theo "nghĩa truyền thống".
Vì sao nhiều phi hành gia bị rụng hết móng tay khi đi ra ngoài vũ trụ?Chuyện đó đây - 5 ngày trước
Đây không phải là một hiện tượng hiếm gặp hay do sự tấn công của các yếu tố ngoài hành tinh.
Điều khó tin đã xảy ra ở Sao Hỏa: Tin tốt về sự sốngChuyện đó đây - 5 ngày trước
Tàu MAVEN của NASA đã ghi nhận một tín hiệu điện từ lạ khi bay quanh Sao Hỏa.
Giải mã bí ẩn: Vì sao dơi có thể treo ngược hàng giờ mà không tốn sức?Chuyện đó đây - 6 ngày trước
Nhờ cấu trúc cơ bắp, gân và móng vuốt đặc biệt được hình thành qua quá trình tiến hóa, dơi có thể treo ngược dễ dàng, tiết kiệm năng lượng và sẵn sàng thả mình để cất cánh bất cứ lúc nào.
Trái Đất bắt được sóng radio và tia X phát từ quá khứ 12 tỉ năm trướcChuyện đó đây - 6 ngày trước
Một thực thể "bất khả thi" từ vũ trụ cổ đại đã "đánh thức" nhiều đài thiên văn của người Trái Đất bằng sóng radio và tia X cực mạnh.
Spotify ra mắt hũ tro cốt tích hợp loa Bluetooth với mức giá "giật mình": Thế giới cần âm nhạc, và thế giới bên kia cũng vậy!Chuyện đó đây - 1 tuần trước
Spotify nói ý tưởng đằng sau sản phẩm hũ tro cốt âm nhạc là ngay cả khi đã sang thế giới bên kia, những người quá cố vẫn có thể tiếp tục "phiêu" cùng những giai điệu yêu thích của họ cho đến tận vĩnh hằng.
