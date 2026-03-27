Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Người đàn ông ngất xỉu khi nhận ra đã "vứt nhầm" 20 thỏi vàng vào thùng rác

Thứ sáu, 12:07 27/03/2026 | Chuyện đó đây

Một người đàn ông đã vô tình vứt 20 thỏi vàng, trị giá hơn 3,7 tỷ đồng, vào thùng rác công cộng. Khi phát hiện sự việc, anh choáng váng đến mức ngất xỉu, khiến gia đình bàng hoàng.

Vừa qua, một sự cố hi hữu nhưng đầy kịch tính vừa xảy ra tại Ý, khi một người đàn ông 57 tuổi vô tình ném bỏ 20 thỏi vàng, khối tài sản trị giá khoảng 142.000 USD (khoảng 3,7 tỷ đồng) vào thùng rác công cộng.

Cụ thể, vào một ngày đẹp trời người đàn ông giấu tên ở Ý dọn nhà như thường lệ và đi vứt rác, không hề hay biết rằng chiếc hộp thiếc đựng bộ sưu tập vàng thỏi mà ông đã cất giữ nhiều năm cũng bị vứt vào thùng rác công cộng .

Theo Khaosod toàn bộ số vàng được cất trong một chiếc hộp thiếc trước khi bị vứt cùng với rác thải khác tại một bãi rác gần bãi biển trong khu vực. Chỉ đến ngày hôm sau, anh mới nhận ra số vàng đã biến mất.

Một người đàn ông Ý trong lúc dọn nhà đã vô tình vứt 20 thỏi vàng trị giá 142.000 USD (khoảng 3,7 tỷ đồng) vào thùng rác công cộng.

Ngay sau đó, người đàn ông đã trình báo sự việc với cảnh sát địa phương ở Porto Cesareo. Qua trích xuất camera giám sát, lực lượng chức năng xác định chiếc hộp thiếc chứa vàng đã bị vứt vào thùng rác công cộng và toàn bộ rác đã được chuyển tới bãi chôn lấp.

Sau quá trình tìm kiếm kỹ lưỡng, cảnh sát đã tìm thấy chiếc hộp. Dù vỏ ngoài bị hư hại, cả 20 thỏi vàng bên trong vẫn nguyên vẹn và được trao trả cho chủ sở hữu.

Vụ việc khiến chủ nhân vô cùng nhẹ nhõm, bởi nếu không được phát hiện kịp thời, số tài sản giá trị lớn này có thể đã mất vĩnh viễn.

Đáng chú ý, đây không phải là trường hợp hi hữu. Trước đó, một du khách Ấn Độ tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất cũng từng vô tình làm thất lạc số vàng trị giá khoảng 13.000 USD (hơn 340 triệu đồng). Nhờ sự hỗ trợ của cảnh sát và nhân viên vệ sinh, tài sản này sau đó đã được thu hồi.

Trúc Chi (t/h)

null
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Cùng chuyên mục

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top