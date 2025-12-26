'Cầu thang không lan can' gây bàn tán
Chủ đề 'cầu thang không lan can' được bàn tán sôi nổi trên mạng xã hội sau khi YouTuber Hana Giang Anh chia sẻ video giới thiệu thiết kế nội thất nhà cô.
Đoạn video được YouTuber Hana Giang Anh (tên thật Nguyễn Đặng Hương Giang, 32 tuổi) đăng ngày 8/11, hiện thu hút 1,4 triệu lượt xem cùng hàng nghìn ý kiến trái chiều về tính an toàn, thẩm mỹ khi thiết kế cầu thang không có lan can.
Trong video, Hana cho biết cô chủ động chọn thiết kế cầu thang không lan can để tạo cảm giác không gian rộng và thoáng hơn. "Chỉ cần thêm lan can thôi là cầu thang đã trở nên chật hẹp ngay. Nhà chỉ có vợ chồng mình và bé Bắp 9 tuổi. Con cũng đi đứng bình thường, đâu phải kiểu trẻ nhỏ chạy nhảy, xô đẩy", cô nói. Nữ YouTuber thừa nhận thiết kế này tiềm ẩn rủi ro trượt ngã nhưng cho biết bản thân đã cân nhắc kỹ.
Ban đầu, cô dự định lắp mắt lưới hoặc trồng cây leo để tăng an toàn và tính thẩm mỹ, song sau thời gian sử dụng thử, cô lại thích cảm giác "trống trải và dễ chịu, đúng tinh thần minimalism (chủ nghĩa tối giản)" mà cô theo đuổi.
Phần lớn người xem cho rằng việc loại bỏ lan can tiềm ẩn rủi ro. Một tài khoản bình luận: "Cứ phải ngã một lần mới hiểu an toàn quan trọng hơn tất cả". Một người khác viết: "Không ai đang đi cầu thang mà xô đẩy nhau nhưng khi choáng váng, trượt chân cần có lan can để bấu víu". Nhiều ý kiến cho rằng, dù nhà chỉ có ba người, việc để cầu thang trống vẫn là "liều lĩnh", đặc biệt khi trong nhà có trẻ nhỏ. Bên cạnh đó, cũng có ý kiến ủng hộ Hana, cho rằng cầu thang trong nhà riêng là không gian cá nhân, mỗi người có quyền lựa chọn phong cách sống và chịu trách nhiệm với quyết định của mình.
Nhận định về việc này, kiến trúc sư Ngọc Ánh, Công ty nội thất Thanh Viet Interior cho biết lan can không chỉ là chi tiết trang trí mà là một phần quan trọng đảm bảo an toàn và sự thoải mái trong sinh hoạt. Theo kiến trúc sư, yếu tố này ảnh hưởng đến nhiều khía cạnh. Về mặt an toàn, lan can giúp hạn chế nguy cơ ngã, đặc biệt với trẻ nhỏ và người lớn tuổi. Về mặt tiện ích, nó mang lại sự thuận tiện khi lau dọn và sử dụng hàng ngày. Ngoài ra, cảm giác khi di chuyển trên cầu thang có lan can cũng khác biệt, người dùng sẽ yên tâm, thoải mái hơn so với khi phải tập trung cao độ từng bước trên một cầu thang trống trải.
Kiến trúc sư lưu ý trong một số trường hợp, có thể bỏ lan can ở vài bậc đầu hoặc khu vực tầng lửng để tăng tính thẩm mỹ mà vẫn đảm bảo an toàn. Tuy nhiên, với cầu thang chính, ông khuyến nghị nên lắp lan can bằng vật liệu nhẹ như kính hoặc sắt mảnh, vừa giữ được vẻ thanh thoát, vừa đảm bảo sự an toàn cần thiết.
"Làm cầu thang luôn phải đặt sự an toàn lên trên hết. Không phải lúc nào mọi người cũng ở trạng thái khỏe mạnh, tỉnh táo để sử dụng cầu thang không tay vịn. Chưa kể, không thể kiểm soát hết mọi tình huống có thể xảy ra với bản thân và những người xung quanh", kiến trúc sư Ngọc Ánh nói.
Tạp chí Wallpaper (Anh) từng giới thiệu các ngôi nhà có cầu thang kính hoặc không lan can nhằm "giảm sự chia cắt thị giác". Trang Heilman Deck & Fence (Mỹ) cũng nhận định đây là xu hướng thẩm mỹ hiện đại, nhưng phải tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn an toàn.
Hana Giang Anh là huấn luyện viên, nhà sáng tạo nội dung nổi tiếng trong lĩnh vực thể dục và lối sống lành mạnh với hơn 1,6 triệu lượt đăng ký trên YouTube.
Từ tháng 5, cô ra mắt series "Xây nhà cùng Hana" ghi lại hành trình cải tạo ngôi nhà thuê ba tầng tại quận 9 (TP HCM). Căn nhà ban đầu là nhà thô, được cô thuê với giá khoảng 8-9 triệu đồng mỗi tháng, sau đó tự thiết kế và hoàn thiện theo phong cách tối giản hiện đại.
Cô gái Đồng Nai biến sân thượng 80 m2 thành khu vườn trĩu quảỞ - 14 giờ trước
Đồng NaiTừ vài chậu cây 'trồng cho vui', Ngọc Chi, 29 tuổi, Đồng Nai đã biến sân thượng 80 m2 thành 'trang trại' cung cấp rau trái quanh năm cho gia đình.
Biệt thự nhà Chi Bảo lộng lẫy đón NoelỞ - 17 giờ trước
GĐXH - CEO Lý Thùy Chang - vợ Chi Bảo - trang hoàng biệt thự ở TP HCM rực rỡ sắc màu, mừng Giáng sinh 2025.
7 thiết bị trong nhà dễ hao mòn nếu rút phích cắm sau sử dụngỞ - 1 ngày trước
Rút phích cắm modem wifi, bình nước nóng hay lò vi sóng sau khi sử dụng không tiết kiệm điện mà còn khiến thiết bị dễ bị hao mòn, hư hỏng.
Xu hướng trang trí Giáng sinh thống trị năm 2025Ở - 1 ngày trước
Giáng sinh 2025 chứng kiến sự trở lại mạnh mẽ của phong cách hoài cổ và tinh thần 'maximalism' - càng rực rỡ, càng nhiều lớp càng tốt.
Vân Trang 'hút triệu view', khiến chị em nể phục khi trang trí nhà đón Giáng sinhỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Hôm 23/12, Vân Trang chia sẻ video dài hơn hai phút trên trang cá nhân, thể hiện việc cô tự tay chuẩn bị đồ trang trí Giáng sinh cho biệt thự rộng 1.000 m2 ở phường Tân Phong, TP HCM. Sau gần một ngày đăng tải, video thu hút hơn một triệu lượt xem, gần 30 nghìn lượt thích cùng hàng trăm lượt chia sẻ trên Facebook.
7 món đồ không nên mua, tránh lãng phí dịp lễ Giáng sinhỞ - 2 ngày trước
Mua sắm đồ trang trí Giáng sinh thiếu cân nhắc dễ gây lãng phí tiền bạc và rác thải, hãy tránh những món đồ này để đón Noel bền vững, tiết kiệm và ý nghĩa hơn.
Top cây cảnh để bàn thờ chiêu tài lộc, may mắn cực tốtỞ - 2 ngày trước
GĐXH - Tùy vào cảm nhận của bản thân, bạn có thể tìm kiếm cho mình một số loại cây cảnh để bàn thờ phù hợp. Nó không chỉ mang lại ý nghĩa về thẩm mỹ, mà còn ẩn chứa nhiều ý nghĩa phong thủy tốt đẹp.
Tuyệt đối không được đặt những vật dụng này dưới bàn thờ kẻo lộc lá đội nón ra điỞ - 2 ngày trước
GĐXH - Bàn thờ là nơi linh thiêng để thờ cúng, thể hiện lòng tôn kính với ông bà tổ tiên của gia chủ. Vậy nên cần có sự thận trọng trong việc bố trí không gian xung quanh.
Những điều cần làm trong tiết Đông Chí 2025 để những ngày cuối năm gặp may mắn, nhiều tài lộcỞ - 2 ngày trước
GĐXH – Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, năm 2025 tiết khí Đông Chí bắt đầu từ 22h03 phút ngày 21/12 đến 9h32 ngày 5/1/2025. Trong thời gian này, mọi người cần biết những điều sau để những ngày cuối năm gặp may, tài lộc.
Sở thích trang trí nhà của vợ cũ Đan Trường khiến nhiều cô gái thích thúỞ - 2 ngày trước
GĐXH - Riêng cây thông, vợ cũ Đan Trường đã chi khoảng 1.000 USD (khoảng 26 triệu đồng) để mua cây loại một từ nhà vườn quen.
Top cây cảnh để bàn thờ chiêu tài lộc, may mắn cực tốtỞ
GĐXH - Tùy vào cảm nhận của bản thân, bạn có thể tìm kiếm cho mình một số loại cây cảnh để bàn thờ phù hợp. Nó không chỉ mang lại ý nghĩa về thẩm mỹ, mà còn ẩn chứa nhiều ý nghĩa phong thủy tốt đẹp.