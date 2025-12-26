'Cầu thang không lan can' gây bàn tán

Đoạn video được YouTuber Hana Giang Anh (tên thật Nguyễn Đặng Hương Giang, 32 tuổi) đăng ngày 8/11, hiện thu hút 1,4 triệu lượt xem cùng hàng nghìn ý kiến trái chiều về tính an toàn, thẩm mỹ khi thiết kế cầu thang không có lan can.

Trong video, Hana cho biết cô chủ động chọn thiết kế cầu thang không lan can để tạo cảm giác không gian rộng và thoáng hơn. "Chỉ cần thêm lan can thôi là cầu thang đã trở nên chật hẹp ngay. Nhà chỉ có vợ chồng mình và bé Bắp 9 tuổi. Con cũng đi đứng bình thường, đâu phải kiểu trẻ nhỏ chạy nhảy, xô đẩy", cô nói. Nữ YouTuber thừa nhận thiết kế này tiềm ẩn rủi ro trượt ngã nhưng cho biết bản thân đã cân nhắc kỹ.

Hana Giang Anh giải thích về lý do không lắp lan can cầu thang.

Ban đầu, cô dự định lắp mắt lưới hoặc trồng cây leo để tăng an toàn và tính thẩm mỹ, song sau thời gian sử dụng thử, cô lại thích cảm giác "trống trải và dễ chịu, đúng tinh thần minimalism (chủ nghĩa tối giản)" mà cô theo đuổi.

Phần lớn người xem cho rằng việc loại bỏ lan can tiềm ẩn rủi ro. Một tài khoản bình luận: "Cứ phải ngã một lần mới hiểu an toàn quan trọng hơn tất cả". Một người khác viết: "Không ai đang đi cầu thang mà xô đẩy nhau nhưng khi choáng váng, trượt chân cần có lan can để bấu víu". Nhiều ý kiến cho rằng, dù nhà chỉ có ba người, việc để cầu thang trống vẫn là "liều lĩnh", đặc biệt khi trong nhà có trẻ nhỏ. Bên cạnh đó, cũng có ý kiến ủng hộ Hana, cho rằng cầu thang trong nhà riêng là không gian cá nhân, mỗi người có quyền lựa chọn phong cách sống và chịu trách nhiệm với quyết định của mình.

Nhận định về việc này, kiến trúc sư Ngọc Ánh, Công ty nội thất Thanh Viet Interior cho biết lan can không chỉ là chi tiết trang trí mà là một phần quan trọng đảm bảo an toàn và sự thoải mái trong sinh hoạt. Theo kiến trúc sư, yếu tố này ảnh hưởng đến nhiều khía cạnh. Về mặt an toàn, lan can giúp hạn chế nguy cơ ngã, đặc biệt với trẻ nhỏ và người lớn tuổi. Về mặt tiện ích, nó mang lại sự thuận tiện khi lau dọn và sử dụng hàng ngày. Ngoài ra, cảm giác khi di chuyển trên cầu thang có lan can cũng khác biệt, người dùng sẽ yên tâm, thoải mái hơn so với khi phải tập trung cao độ từng bước trên một cầu thang trống trải.

Kiến trúc sư lưu ý trong một số trường hợp, có thể bỏ lan can ở vài bậc đầu hoặc khu vực tầng lửng để tăng tính thẩm mỹ mà vẫn đảm bảo an toàn. Tuy nhiên, với cầu thang chính, ông khuyến nghị nên lắp lan can bằng vật liệu nhẹ như kính hoặc sắt mảnh, vừa giữ được vẻ thanh thoát, vừa đảm bảo sự an toàn cần thiết.

"Làm cầu thang luôn phải đặt sự an toàn lên trên hết. Không phải lúc nào mọi người cũng ở trạng thái khỏe mạnh, tỉnh táo để sử dụng cầu thang không tay vịn. Chưa kể, không thể kiểm soát hết mọi tình huống có thể xảy ra với bản thân và những người xung quanh", kiến trúc sư Ngọc Ánh nói.

Tạp chí Wallpaper (Anh) từng giới thiệu các ngôi nhà có cầu thang kính hoặc không lan can nhằm "giảm sự chia cắt thị giác". Trang Heilman Deck & Fence (Mỹ) cũng nhận định đây là xu hướng thẩm mỹ hiện đại, nhưng phải tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn an toàn.

Thiết kế cầu thang không có lan can từng được giới thiệu ở một số tạp chí nước ngoài. Ảnh:

Hana Giang Anh là huấn luyện viên, nhà sáng tạo nội dung nổi tiếng trong lĩnh vực thể dục và lối sống lành mạnh với hơn 1,6 triệu lượt đăng ký trên YouTube.

Từ tháng 5, cô ra mắt series "Xây nhà cùng Hana" ghi lại hành trình cải tạo ngôi nhà thuê ba tầng tại quận 9 (TP HCM). Căn nhà ban đầu là nhà thô, được cô thuê với giá khoảng 8-9 triệu đồng mỗi tháng, sau đó tự thiết kế và hoàn thiện theo phong cách tối giản hiện đại.