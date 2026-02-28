Cưới nhau 20 năm, tôi cay đắng phát hiện với vợ, tôi chỉ là... người ngoài
Tôi tình cờ nghe được vợ nói chuyện với bố mẹ đẻ về việc mua đất rồi nhờ bố mẹ đứng tên. Điều đáng buồn hơn là vợ tôi nói rằng, vợ chồng nay vui vẻ nhưng cũng chưa biết ngày mai thế nào nên phải chuẩn bị sẵn "đường lui" cho mình.
Tôi và vợ đều có công việc ổn định, thu nhập khá. Từ trước đến nay, tôi luôn tin tưởng giao toàn bộ lương thưởng cho vợ quán xuyến, chỉ giữ lại một ít chi tiêu cá nhân.
Tôi nghĩ đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm, mình cứ hết lòng vì vợ con thì chẳng có gì phải hối tiếc. Vậy mà, vợ lại giấu tôi mua đất ở quê, đứng tên bố mẹ.
Khi tôi đem chuyện này ra hỏi, vợ tôi ban đầu lúng túng, sau đó thừa nhận đã lén lút gom góp để mua miếng đất đó hơn một năm nay.
Lý do cô ấy đưa ra như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt tôi: "Em mua để phòng thân, lỡ sau này vợ chồng có chuyện gì thì em và con còn có chỗ mà về. Để tên bố mẹ em cho... chắc chắn".
Hóa ra, suốt bao nhiêu năm chung sức đồng lòng, trong mắt vợ, tôi vẫn là đối tượng để cô ấy phải "phòng xa".
Cô ấy lo cho tương lai của cô ấy, của bố mẹ cô ấy, nhưng lại gạt tôi ra khỏi cái tương lai đó. Số tiền đó có một phần công sức không nhỏ từ những ngày tôi làm thêm thâu đêm suốt sáng, nhưng giờ đây nó lại trở thành tài sản riêng của nhà ngoại một cách hợp pháp.
Cảm giác bị phản bội về tiền bạc chỉ là một phần, nỗi đau bị gạt ra khỏi sự tin tưởng mới là điều khiến tôi nghẹt thở.
Tôi không tiếc miếng đất, nhưng tôi cay đắng khi nhận ra vợ mình đã chuẩn bị sẵn một "lối thoát" mà không có tôi trong đó.
Giờ đây, mỗi bữa cơm chung, nhìn nụ cười của vợ, tôi lại tự hỏi, trong căn nhà này, tôi là chồng, hay chỉ là một cỗ máy kiếm tiền để cô ấy tích cóp cho những dự tính riêng?
Nhà 4 người, vợ lương 10 triệu nhưng tháng nào cũng tiêu hết bay 30 triệuTâm sự - 14 giờ trước
Tôi không bao giờ chê trách vợ kiếm ít hay nhiều, bởi bản thân luôn cố gắng cày cuốc để lo cho gia đình. Thế nhưng, điều khiến tôi không tài nào hiểu nổi là bảng kê chi tiêu hàng tháng luôn hết 30 triệu.
Bối rối khi vừa ly hôn đã được đồng nghiệp nam kém tuổi tỏ tìnhTâm sự - 1 ngày trước
Tôi vừa bước ra khỏi cuộc hôn nhân kéo dài 4 năm với một tâm thế rệu rã. Ở tuổi 32, tôi tự nhủ lòng mình sẽ đóng cửa trái tim, dành thời gian để chữa lành những vết xước và tập trung cho sự nghiệp.
Ly hôn tuổi xế chiều: Tôi không còn chọn chịu đựng để giữ gia đìnhTâm sự - 1 ngày trước
GĐXH - Tuổi xế chiều, nhiều người cho rằng cuộc đời đã ổn định, chỉ còn tận hưởng sự bình yên bên gia đình. Nhưng với tôi, đó lại là thời điểm bắt đầu một quyết định khó khăn nhất đời mình.
3 năm chưa có con, tôi "chết lặng" khi nghe mẹ chồng và chồng nói chuyệnTâm sự - 1 ngày trước
Ba năm sau khi kết hôn với nhiều người là khoảng thời gian mặn nồng nhất của vợ chồng son, nhưng với tôi, đó là chuỗi ngày dài đằng đẵng của sự mong mỏi, hy vọng rồi lại thất vọng.
Bị mẹ chồng mắng chửi khi mới sinh, tôi quyết tâm làm một việc bà không ngờTâm sự - 2 ngày trước
Khi cơ thể còn chưa kịp lành vết khâu, tâm hồn nhạy cảm của một người mẹ mới sinh bị tổn thương thì mới hiểu vì sao ký ức ấy vẫn vẹn nguyên như mới hôm qua.
Ly hôn ở tuổi xế chiều, tôi mới biết thế nào là được sống cho mìnhTâm sự - 2 ngày trước
GĐXH - Ở tuổi xế chiều, cái tuổi mà nhiều người lựa chọn an phận bên gia đình, tôi lại đưa ra một quyết định khiến không ít người bất ngờ: ly hôn.
Bán 13 cây vàng cho con vay “nóng” 500 triệu, 10 năm nó vẫn chưa trả đồng nàoTâm sự - 2 ngày trước
Cách đây 10 năm con trai mua nhà, tôi bán vàng được 500 triệu cho con vay “nóng”. Nhưng đến nay 10 năm, chưa bao giờ tôi thấy con nhắc đến trả khoản nợ này…
Con gái 24 tuổi muốn lấy người đàn ông U60, tôi có nên phản đối?Tâm sự - 3 ngày trước
Khi con thông báo sẽ dẫn bạn trai hơn mình 30 tuổi, đã qua một lần đổ vỡ về ra mắt, tôi sốc thực sự…
Ở tuổi xế chiều, tôi mới dám làm điều mà cả đời từng sợ: Ly hônTâm sự - 3 ngày trước
GĐXH - Tôi tin rằng, ở tuổi xế chiều, con người vẫn có quyền được sống hạnh phúc và tìm thấy một người đồng hành thực sự thấu hiểu mình.
Clip quay quán ăn trên mạng tình cờ lộ chuyện ngoại tình của vợ, tôi phải làm sao?Tâm sự - 3 ngày trước
Tôi vẫn nghĩ hôn nhân của mình khá viên mãn cho đến khi tình cờ xem một clip review quán ăn trên mạng, hình ảnh vợ thân mật với người đàn ông lạ lướt qua màn hình.
Sau khi nghỉ hưu, tôi mới hiểu vì sao cha mẹ già không muốn ở cùng con cáiTâm sự
GĐXH - Sau khi nghỉ hưu, tôi đón bố mẹ từ quê lên thành phố để chăm sóc ông bà mỗi ngày. Thế nhưng, dù rất yêu thương con cháu, cha mẹ vẫn lựa chọn sống riêng.