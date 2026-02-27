Ly hôn tuổi xế chiều: Tôi không còn chọn chịu đựng để giữ gia đình

Thực ra, cuộc hôn nhân ấy đã khiến tôi giằng co suốt nhiều năm. Tôi từng cố gắng nhẫn nhịn, tự thuyết phục bản thân rằng chỉ cần chịu đựng thêm một chút thì mọi chuyện sẽ tốt lên.

Nhưng càng sống lâu trong sự im lặng, tôi càng nhận ra điều khiến con người mệt mỏi nhất không phải là cãi vã, mà là cảm giác không còn được quan tâm.

Ly hôn ở tuổi xế chiều khi những ràng buộc dần khép lại

Quyết định ly hôn đến vào thời điểm tôi đã nghỉ hưu. Khi không còn môi trường công sở, tôi cũng không còn phải lo lắng về những lời bàn tán hay ánh nhìn của người khác.

Con gái tôi đã lập gia đình riêng, cuộc sống ổn định. Tôi không còn sợ việc cha mẹ chia tay sẽ ảnh hưởng đến tương lai của con.

Khi những trách nhiệm lớn nhất của đời người đã hoàn thành, tôi bắt đầu tự hỏi liệu mình có quyền sống những năm tháng tuổi xế chiều theo cách khiến bản thân nhẹ nhõm hơn hay không.

Tuổi xế chiều, đôi khi sống một mình vẫn dễ thở hơn là tiếp tục ở trong một cuộc hôn nhân thiếu kết nối cảm xúc. Ảnh minh họa

Tuổi xế chiều và khoảng cách âm thầm trong hôn nhân

Chúng tôi thực chất đã sống xa nhau gần 5 năm trước khi chính thức ly hôn.

Ban đầu chỉ là chuyện rất nhỏ: ông ấy ngủ ngáy khiến tôi mất ngủ nên hai người quyết định ngủ riêng.

Nhưng khoảng cách không dừng lại ở hai chiếc giường mà dần lan sang cả đời sống tinh thần.

Ban ngày chúng tôi hầu như không trò chuyện. Tối về nhà, mỗi người làm việc riêng. Có lúc tôi muốn chia sẻ điều gì đó, nhưng phản ứng lạnh nhạt của ông khiến tôi dần im lặng.

Sự im lặng ấy kéo dài năm này qua năm khác, biến hai người từng là vợ chồng thành những người xa lạ sống chung nhà.

Phụ nữ tuổi xế chiều khao khát sự đồng hành

Suốt nhiều năm trước khi nghỉ hưu, ông hiếm khi giúp tôi việc nhà hay chăm sóc con cái.

Trong suy nghĩ của ông, đó là trách nhiệm hiển nhiên của phụ nữ. Ông thường về nhà muộn, dành thời gian cho bạn bè, rượu bia và những cuộc vui bên ngoài.

Tôi đã quen với việc tự mình gánh vác mọi thứ. Nhưng khi bước vào tuổi xế chiều, mong muốn của tôi thay đổi.

Tôi không còn cần những điều lớn lao, chỉ mong có người cùng trò chuyện, cùng ăn bữa cơm và chia sẻ những câu chuyện nhỏ nhặt mỗi ngày.

Đó là thứ tình cảm bình dị mà nhiều người gọi là “tình bạn già”.

Nhưng thói quen hình thành suốt hàng chục năm khiến chúng tôi không thể thay đổi. Chúng tôi sống cạnh nhau nhưng giống như hai thế giới tách biệt.

Chúng tôi trở thành hai đường thẳng song song — tồn tại bên nhau nhưng không bao giờ gặp nhau.

Vì sao nhiều cặp đôi chọn ly hôn ở tuổi xế chiều?

Tôi hiểu rằng có những mối quan hệ không thể hàn gắn chỉ bằng vài nỗ lực ngắn ngủi. Tư duy sống, cách giao tiếp và thói quen đã hình thành qua nhiều thập kỷ rất khó thay đổi.

Ngày nay, ngày càng nhiều cặp vợ chồng lựa chọn ly hôn khi con cái trưởng thành hoặc sau khi nghỉ hưu.

Nguyên nhân thường không phải là phản bội hay bạo lực gia đình, mà là sự thờ ơ kéo dài, thiếu giao tiếp và khác biệt quan điểm sống.

Điều này cũng phản ánh sự thay đổi trong suy nghĩ của phụ nữ hiện đại. Họ không còn chấp nhận việc phải hy sinh cả đời chỉ để duy trì một cuộc hôn nhân không có tình yêu.

Ly hôn tuổi xế chiều: Tự do hay cô đơn?

Nhiều người cho rằng ly hôn khi đã lớn tuổi là điều đáng tiếc vì cơ hội tái hôn không nhiều. Điều đó không sai.

Người cao tuổi sau ly hôn thường phải đối diện với sự cô đơn và những thay đổi lớn trong cuộc sống.

Việc tái hôn ở tuổi xế chiều cũng không hề đơn giản, bởi nó kéo theo nhiều vấn đề liên quan đến con cái, tài chính và thói quen sinh hoạt đã cố định.

Tuy nhiên, đôi khi sống một mình vẫn dễ thở hơn là tiếp tục ở trong một cuộc hôn nhân thiếu kết nối cảm xúc.

Quyết định ly hôn ở tuổi xế chiều cần sự cân nhắc tỉnh táo

Người lớn tuổi thường kiên quyết hơn người trẻ khi quyết định ly hôn, bởi họ đã suy nghĩ đủ lâu và hiểu rõ giới hạn của bản thân. Dù vậy, đây không nên là lựa chọn vội vàng.

Ly hôn ở tuổi xế chiều cần được cân nhắc kỹ giữa mong muốn tự do và thực tế của những năm tháng còn lại.

Điều quan trọng nhất không phải là rời bỏ ai đó, mà là tìm được sự bình yên cho chính mình.

Bởi sau tất cả, hạnh phúc ở tuổi xế chiều đôi khi chỉ đơn giản là được sống đúng với cảm xúc thật của mình.

* Câu chuyện của bà Lữ, 61 tuổi chia sẻ trên MXH Toutiao, Trung Quốc.