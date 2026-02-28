Nhà 4 người, vợ lương 10 triệu nhưng tháng nào cũng tiêu hết bay 30 triệu
Tôi không bao giờ chê trách vợ kiếm ít hay nhiều, bởi bản thân luôn cố gắng cày cuốc để lo cho gia đình. Thế nhưng, điều khiến tôi không tài nào hiểu nổi là bảng kê chi tiêu hàng tháng luôn hết 30 triệu.
Nhà có 4 miệng ăn, hai đứa con học cấp 2, phải học thêm học nếm, tiền điện nước, đối nội đối ngoại... tôi hiểu cuộc sống ở thành phố đắt đỏ.
Nhưng với 20 triệu "bù lỗ" mỗi tháng từ tiền túi của tôi, vợ vẫn thường xuyên mua sắm những món đồ không tên, đồ dùng trong nhà cứ thay mới liên tục dù vẫn còn dùng tốt.
Mỗi lần, tôi góp ý tiết kiệm để dự phòng lúc ốm đau, cô ấy lại gạt đi bằng câu nói quen thuộc: "Tiêu cho gia đình chứ đi đâu mà thiệt".
Thế nhưng, điều khiến tôi trăn trở nhất chính là hoàn cảnh khó khăn của anh em ruột bên nhà vợ ở quê. Gần đây, tôi vô tình thấy những tin nhắn mập mờ, những cuộc gọi vội vàng của vợ với người nhà.
Tôi bắt đầu nghi ngờ, liệu số tiền chênh lệch ấy có thực sự phục vụ cho mâm cơm, tấm áo của hai đứa con tôi, hay đang lặng lẽ chảy về phía nhà ngoại để "cứu trợ" cho những khoản nợ nần của anh em cô ấy?
Tôi không tiếc tiền với vợ con nhưng không cam lòng khi lòng tin và sức lao động của mình bị lợi dụng một cách thiếu minh bạch.
Phải chăng, sự hào phóng của vợ tôi chính là sự ích kỷ được che đậy khéo léo dưới danh nghĩa "chi tiêu gia đình"?
Nếu tình trạng này cứ tiếp diễn, tôi không biết mình còn đủ sức để gánh vác cái "túi không đáy" này đến bao giờ.
Tôi vừa bước ra khỏi cuộc hôn nhân kéo dài 4 năm với một tâm thế rệu rã. Ở tuổi 32, tôi tự nhủ lòng mình sẽ đóng cửa trái tim, dành thời gian để chữa lành những vết xước và tập trung cho sự nghiệp.
GĐXH - Tuổi xế chiều, nhiều người cho rằng cuộc đời đã ổn định, chỉ còn tận hưởng sự bình yên bên gia đình. Nhưng với tôi, đó lại là thời điểm bắt đầu một quyết định khó khăn nhất đời mình.
Ba năm sau khi kết hôn với nhiều người là khoảng thời gian mặn nồng nhất của vợ chồng son, nhưng với tôi, đó là chuỗi ngày dài đằng đẵng của sự mong mỏi, hy vọng rồi lại thất vọng.
Khi cơ thể còn chưa kịp lành vết khâu, tâm hồn nhạy cảm của một người mẹ mới sinh bị tổn thương thì mới hiểu vì sao ký ức ấy vẫn vẹn nguyên như mới hôm qua.
GĐXH - Ở tuổi xế chiều, cái tuổi mà nhiều người lựa chọn an phận bên gia đình, tôi lại đưa ra một quyết định khiến không ít người bất ngờ: ly hôn.
Cách đây 10 năm con trai mua nhà, tôi bán vàng được 500 triệu cho con vay "nóng". Nhưng đến nay 10 năm, chưa bao giờ tôi thấy con nhắc đến trả khoản nợ này…
Khi con thông báo sẽ dẫn bạn trai hơn mình 30 tuổi, đã qua một lần đổ vỡ về ra mắt, tôi sốc thực sự…
GĐXH - Tôi tin rằng, ở tuổi xế chiều, con người vẫn có quyền được sống hạnh phúc và tìm thấy một người đồng hành thực sự thấu hiểu mình.
Tôi vẫn nghĩ hôn nhân của mình khá viên mãn cho đến khi tình cờ xem một clip review quán ăn trên mạng, hình ảnh vợ thân mật với người đàn ông lạ lướt qua màn hình.
Sau khi ly hôn, anh ta lại tỉ tê ngon ngọt, chị tôi cả tin, sẵn sàng mang xe máy của mẹ đi cầm cố, lấy tiền mua cho anh ta chiếc điện thoại mới.
